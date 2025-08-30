Ποια είναι η κίνηση στο αεροπλάνο που εξοργίζει το πλήρωμα – και την κάνουν όλοι

Μπορεί για κάποιους επιβάτες οι τουαλέτες του αεροπλάνου να αποτελούν έναν χώρο… αποφυγής, ωστόσο είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε πτήσης.

Την ίδια ώρα, πολλές φορές μπορούν να γίνουν αιτία εκνευρισμού για το πλήρωμα καμπίνας του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με το εξειδικευμένο ταξιδιωτικό ιστότοπο Alpine Elements, η συμπεριφορά που «βγάζει από τα ρούχα τους» τις αεροσυνοδούς είναι ότι πολλοί επιβάτες δεν κλειδώνουν σωστά την πόρτα της τουαλέτας ή την αφήνουν ανοιχτή όταν τελειώσουν.

Ένα μικρό λάθος, πολλά προβλήματα

Μπορεί να φαίνεται μικρό λάθος, όμως έχει συνέπειες: δημιουργεί σύγχυση, σχηματίζονται ουρές μέσα στην καμπίνα, ενώ το προσωπικό εμποδίζεται να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

«Όταν η κλειδαριά δεν είναι σωστά κλειδωμένη, κάποιος μπορεί να ανοίξει κατά λάθος την πόρτα. Είναι ενοχλητικό για όλους και σπαταλά πολύτιμο χρόνο, ειδικά στις ώρες αιχμής», σημείωσε ένα μέλος πληρώματος καμπίνας.

Η συμβουλή του προσωπικού πτήσης είναι απλή: κλειδώστε σωστά την πόρτα ώστε να ανάψει η ένδειξη «κατειλημμένο» και να γλιτώσετε… αμήχανες στιγμές.

Το ζήτημα των αποσκευών

Την ίδια ώρα, ένα ακόμα πεδίο που συχνά οδηγεί σε τσακωμούς στα αεροσκάφη είναι οι αποσκευές που οι επιβάτες έχουν μαζί τους στην καμπίνα.

Συχνά δεν χωρούν στα ντουλάπια, καθώς οι επιβάτες τις τοποθετούν βιαστικά, ενώ κάποιες φορές ορισμένοι προσπαθούν να… κλέψουν επιχειρώντας να τις «κρύψουν».

Ένα από αυτά τα περιστατικά έγινε γνωστό μέσα από το Reddit, όταν ένας χρήστης έγραψε ότι σε πτήση που βρισκόταν ένας επιβάτης είχε κρύψει τη βαλίτσα του στην κουρτίνα που χωρίζει την πρώτη θέση με την Economy.

«Πολλοί αεροσυνοδοί πέρασαν από εκεί πριν την αναχώρηση και κατά τη διάρκεια της πτήσης και δεν πρόσεξα κανέναν να πει τίποτα για αυτό» ανέφερε.

Ένα άλλο άτομο επέκρινε το πλήρωμα της πτήσης για την… τεμπελιά του. «Τι συνέβη με τις πραγματικές διεξοδικές περιπολίες στην καμπίνα για να διασφαλιστεί ότι τα αντικείμενα ήταν πλήρως κάτω από το κάθισμα μπροστά από τους επιβάτες;» έγραψε.