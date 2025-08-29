newspaper
Τουρκία: Δολοφόνησαν πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας – Χειροπέδες στον δράστη [σκληρό βίντεο]
Κόσμος 29 Αυγούστου 2025 | 11:41

Τουρκία: Δολοφόνησαν πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας – Χειροπέδες στον δράστη [σκληρό βίντεο]

Το βίντεο με την δολοφονία του προέδρου του Αθλητικού Συλλόγου Alemdağ, Tuncay Meriç, κυριαρχεί στα νέα της Τουρκίας

Σύνταξη
Σοκ προκάλεσε στην Τουρκία η εν ψυχρώ δολοφονία ενός άνδρα, ο οποίος καθόταν σε καφετέρια μαζί με έναν άλλον άνδρα.

Θύμα της επίθεσης, σύμφωνα με την Hurriyet, ήταν ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Alemdağ, Tuncay Meriç.

Ο δράστης τον πλησίασε και τον πυροβόλησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο φερόμενος ως δολοφόνος, συνελήφθη από τις Αρχές, με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας να ανακοινώνει ο ίδιος την σύλληψή του.

Το σοκαριστικό βίντεο από την δολοφονία

Το περιστατικό σε ένα καφέ που βρίσκεται στην οδό Tolgahan στη γειτονιά Güngören.

Στο βίντεο, ο Meriç φαίνεται να τρώει την ώρα που ένας άνδρας με μαύρα ρούχα και καπέλο μπαίνει στο κατάστημα, τον πλησιάζει και τον πυροβολεί στο κεφάλι με το όπλο του.

Το βίντεο στη συνέχεια δείχνει τον δράστη να αποχωρεί από τη σκηνή του εγκλήματος την ώρα που ο κόσμος αρχίζει να τρέχει πανικόβλητος.

Προσοχή: Ακολουθούν σκληρά πλάνα:

Ποιος ήταν ο Tuncay Meriç

Ο Tuncay Meriç, Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Alemdağ, ήταν 49 ετών.

Ο Meriç, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Alemdağ για πολλά χρόνια, ήταν γνωστός για τη συμβολή του στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Με καταγωγή από την Τραπεζούντα, ο Meriç ζούσε στο Çekmeköy της Κωνσταντινούπολης για πολλά χρόνια.

Ήταν μια γνωστή προσωπικότητα στην αθλητική κοινότητα, έχοντας αναλάβει πολυάριθμες πρωτοβουλίες για να ενθαρρύνει τους νέους στο Çekmeköy και τη γύρω περιοχή να συμμετέχουν στον αθλητισμό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η σύλληψη του δράστη

O Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως EH, συνελήφθη σε επιχείρηση που διεξήχθη στο κέντρο της περιοχής Uzunköprü, ως αποτέλεσμα των εργασιών πληροφοριών και της εντατικής παρακολούθησης σχετικά με τη δολοφονία του Tuncay Meriç.

Ο Αλί Γερλικάγια ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Συγχαίρω τον Κυβερνήτη της Αδριανούπολης, τον Αρχηγό της Αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης, τον Αρχηγό της Αστυνομίας της Αδριανούπολης, τον Διοικητή της Χωροφυλακής της Αδριανούπολης, καθώς και τους αξιωματικούς της Αστυνομίας και της Χωροφυλακής που συνέβαλαν.
Είθε ο Θεός να σας φυλάει από τυχόν εμπόδια».

Μαρτυρία

Ο Μπεκίρ Καγιά, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, είπε μιλώντας στην Hurriyet: «Καθόμουν σε ένα καφέ με τους φίλους μου. Σηκώθηκα για να πάω στην τουαλέτα. Το καφέ όπου συνέβη το περιστατικό παρακολουθούσε στιγμιότυπα από έναν αγώνα. Ήμουν απορροφημένος. Δεν υπήρξε καμία διαφωνία. Δεν υπήρξε κανένας διάλογος. Ξαφνικά, ένας νεαρός, μεσήλικας άνδρας έστρεψε ένα όπλο προς το άτομο που ήταν δίπλα του και τον πυροβόλησε. Όλοι έτρεχαν μακριά εκείνη τη στιγμή, οπότε ούτε εγώ το είδα. Ξάπλωσα στο έδαφος».

Vita.gr
