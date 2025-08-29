Ιράν: Ρωσία και Κίνα ενάντια στην επαναφορά των κυρώσεων – Για «ανεπανόρθωτες συνέπειες», μιλά η Μόσχα
Το Πεκίνο, από τη δική του πλευρά, κάνει λόγο για μη εποικοδομητική στάση των Ευρωπαίων μετά την ανακοίνωση της Ε3 για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν
Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα για «ανεπανόρθωτες συνέπειες» στην περίπτωση εκ νέου επιβολής διεθνών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ η Κίνα έκρινε αντιπαραγωγική την ενεργοποίηση από τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία μηχανισμού στον ΟΗΕ που θα μπορούσε να επαναφέρει τις διεθνείς κυρώσεις σε βάρος του Ιράν εντός 30 ημερών.
Για «σοβαρό παράγοντα αποσταθεροποίησης κάνει λόγο η Μόσχα
«Τους καλούμε επίμονα να επιστρέψουν στη λογική και να αναθεωρήσουν τις εσφαλμένες αποφάσεις τους προτού αυτές οδηγήσουν σε ανεπανόρθωτες συνέπειες και σε μια νέα τραγωδία», σημείωσε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.
Η ανακοίνωση της Ε3 άναψε φωτιές
Η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία, οι οποίες απαρτίζουν την ομάδα E3, ανακοίνωσαν χθες, Πέμπτη, σε επιστολή τους προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι «βάσει απτών αποδείξεων» θεωρούν το Ιράν σε «ουσιαστική μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις του» στο πλαίσιο της συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα του 2015, το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΚΟΣΔ), και «ως εκ τούτου ενεργοποιούν τον μηχανισμό που είναι γνωστός με την ονομασία snapback», ο οποίος ανοίγει διαδικασία τριάντα ημερών επιτρέποντας την εκ νέου επιβολή σειράς κυρώσεων, η ισχύς των οποίων είχε ανασταλεί πριν από 10 χρόνια.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας καταδίκασε σήμερα την απόφαση αυτή, λέγοντας ότι συνιστά «σοβαρό παράγοντα αποσταθεροποίησης που υπονομεύει τις προσπάθειες που γίνονται σε διάφορα επίπεδα για την εξεύρεση λύσεων βάσει διαπραγματεύσεων».
Επίσης χαρακτήρισε «ύψιστη προτεραιότητα» «την αποκατάσταση ενός εποικοδομητικού διαλόγου» ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, προκειμένου να αποφευχθεί μια «νέα κρίση» σε σχέση με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.
Η Κίνα έκρινε από την πλευρά της σήμερα αντιπαραγωγική την ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτού από τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία.
Η ενεργοποίηση της διαδικασίας αυτής «δεν είναι παραγωγική, θα βλάψει τη διαδικασία πολιτικής και διπλωματικής ρύθμισης του ιρανικού πυρηνικού ζητήματος», σημείωσε σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Τζιακούν.
Το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα βρίσκεται «σε σημείο καμπής», υπογράμμισε.
«Η Κίνα κρίνει πως ό,τι κάνει το Συμβούλιο Ασφαλείας σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να προωθεί την επανάληψη του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων κι όχι να δημιουργεί νέα αντιπαράθεση που θα οδηγούσε σε επιδείνωση, ακόμη και κλιμάκωση της κατάστασης», τόνισε καταλήγοντας ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας.
