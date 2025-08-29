newspaper
29.08.2025 | 13:52
Φωτιά στον Γερολιμένα Μάνης - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Ιράν: Ρωσία και Κίνα ενάντια στην επαναφορά των κυρώσεων – Για «ανεπανόρθωτες συνέπειες», μιλά η Μόσχα
Κόσμος 29 Αυγούστου 2025 | 14:21

Ιράν: Ρωσία και Κίνα ενάντια στην επαναφορά των κυρώσεων – Για «ανεπανόρθωτες συνέπειες», μιλά η Μόσχα

Το Πεκίνο, από τη δική του πλευρά, κάνει λόγο για μη εποικοδομητική στάση των Ευρωπαίων μετά την ανακοίνωση της Ε3 για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα για «ανεπανόρθωτες συνέπειες» στην περίπτωση εκ νέου επιβολής διεθνών κυρώσεων σε βάρος του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ η Κίνα έκρινε αντιπαραγωγική την ενεργοποίηση από τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία μηχανισμού στον ΟΗΕ που θα μπορούσε να επαναφέρει τις διεθνείς κυρώσεις σε βάρος του Ιράν εντός 30 ημερών.

Για «σοβαρό παράγοντα αποσταθεροποίησης κάνει λόγο η Μόσχα

«Τους καλούμε επίμονα να επιστρέψουν στη λογική και να αναθεωρήσουν τις εσφαλμένες αποφάσεις τους προτού αυτές οδηγήσουν σε ανεπανόρθωτες συνέπειες και σε μια νέα τραγωδία», σημείωσε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Η ανακοίνωση της Ε3 άναψε φωτιές

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία, οι οποίες απαρτίζουν την ομάδα E3, ανακοίνωσαν χθες, Πέμπτη, σε επιστολή τους προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι «βάσει απτών αποδείξεων» θεωρούν το Ιράν σε «ουσιαστική μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις του» στο πλαίσιο της συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα του 2015, το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΚΟΣΔ), και «ως εκ τούτου ενεργοποιούν τον μηχανισμό που είναι γνωστός με την ονομασία snapback», ο οποίος ανοίγει διαδικασία τριάντα ημερών επιτρέποντας την εκ νέου επιβολή σειράς κυρώσεων, η ισχύς των οποίων είχε ανασταλεί πριν από 10 χρόνια.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας καταδίκασε σήμερα την απόφαση αυτή, λέγοντας ότι συνιστά «σοβαρό παράγοντα αποσταθεροποίησης που υπονομεύει τις προσπάθειες που γίνονται σε διάφορα επίπεδα για την εξεύρεση λύσεων βάσει διαπραγματεύσεων».

Επίσης χαρακτήρισε «ύψιστη προτεραιότητα» «την αποκατάσταση ενός εποικοδομητικού διαλόγου» ανάμεσα σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, προκειμένου να αποφευχθεί μια «νέα κρίση» σε σχέση με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η Κίνα έκρινε από την πλευρά της σήμερα αντιπαραγωγική την ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτού από τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία.

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας αυτής «δεν είναι παραγωγική, θα βλάψει τη διαδικασία πολιτικής και διπλωματικής ρύθμισης του ιρανικού πυρηνικού ζητήματος», σημείωσε σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Τζιακούν.

Το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα βρίσκεται «σε σημείο καμπής», υπογράμμισε.

«Η Κίνα κρίνει πως ό,τι κάνει το Συμβούλιο Ασφαλείας σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να προωθεί την επανάληψη του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων κι όχι να δημιουργεί νέα αντιπαράθεση που θα οδηγούσε σε επιδείνωση, ακόμη και κλιμάκωση της κατάστασης», τόνισε καταλήγοντας ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας.

Τράπεζες
Ιταλία: Deals και καραμπόλες στις τράπεζες – Ο ρόλος της Alpha Bank

Ιταλία: Deals και καραμπόλες στις τράπεζες – Ο ρόλος της Alpha Bank

Τουρισμός
Alpha Bank: Οι προκλήσεις στον ελληνικό τουρισμό – Πώς κινούνται τα ξενοδοχεία [γραφήματα]

Alpha Bank: Οι προκλήσεις στον ελληνικό τουρισμό – Πώς κινούνται τα ξενοδοχεία [γραφήματα]

inWellness
inTown
Ισραήλ: Οι IDF ανέκτησαν δύο σορούς ομήρων από τη Γάζα – Ο Ιλάν Βάις είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου
Η ανακοίνωση 29.08.25

Οι IDF ανέκτησαν δύο σορούς ομήρων από τη Γάζα - Ο Ιλάν Βάις είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου

Η γυναίκα και η κόρη του Ιλάν Βάις είχαν απομακρυνθεί από τη Γάζα κατά τη διάρκεια της συμφωνίας για απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων

Σύνταξη
Ινδία: «Μας έβαλαν στο πλοίο σαν αιχμαλώτους και μετά μας πέταξαν στη θάλασσα» – Το δράμα των Ροχίνγκια
Στην Ινδία 29.08.25

«Μας έβαλαν στο πλοίο σαν αιχμαλώτους και μετά μας πέταξαν στη θάλασσα» - Το δράμα των προσφύγων Ροχίνγκια

Παρόλο που οι Ροχίνγκια έχουν ζήσει για γενιές στη Μιανμάρ, η κυβέρνηση της χώρας επιμένει ότι όλοι οι Ροχίνγκια είναι παράνομοι μετανάστες από το Μπαγκλαντές.

Σύνταξη
Βρετανία: Μπλόκο σε Ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους σε έκθεση άμυνας – Αντιδράσεις από το Τελ Αβίβ
Ένταση 29.08.25

Μπλόκο σε Ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους σε έκθεση άμυνας στη Βρετανία - Αντιδράσεις από το Τελ Αβίβ

Ισραηλινές εταιρείες θα πάρουν μέρος στην εν λόγω έκθεση στη Βρετανία - Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έκανε λόγο για «διακρίσεις»

Σύνταξη
Γάζα: Πίστωση χρόνου πήρε ο Νετανιάχου από τον Τραμπ – Η συζήτηση στην Ουάσιγκτον και η επανεμφάνιση Μπλερ
Τι ειπώθηκε 29.08.25

Πίστωση χρόνου στον Νετανιάχου από τον Τραμπ - Η σύσκεψη στον Λ. Οίκο και ο Μπλερ που ξεφύτρωσε στα ερείπια της Γάζας

Στη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την μεταπολεμική Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Τόνι Μπλερ - Τι ειπώθηκε

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανία: Δύο νεκροί σε πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ – Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»
Εκατέρωθεν επιθέσεις 29.08.25

Δύο νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ - Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, επιχειρεί να προελάσει στο Ντνιπροπετρόφσκ - Επίθεση της Κάγια Κάλας κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη στάση του σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σύνταξη
Ινδονησία: Οργισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους στην Τζακάρτα – Συγκρούσεις με έναν νεκρό τη νύχτα
Φωτογραφίες και βίντεο 29.08.25

Οργισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους της Τζακάρτα, τι ζητούν - Συγκρούσεις με έναν νεκρό τη νύχτα

Γιατί γίνονται οι κινητοποιήσεις στην Ινδονησία - Αστυνομικό όχημα παρέσυρε οδηγό μοτοσικλέτας - ταξί την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε νέο κύμα οργής - Μήνυμα κατευνασμού από τον Ινδονήσιο πρόεδρο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υεμένη: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός σε ισραηλινή επίθεση – Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι
Τι λέει το Ισραήλ 29.08.25

Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός της Υεμένης σε ισραηλινή επίθεση - Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι

Οι Χούθι δεν έχουν αναφερθεί στα θύματα από τη συγκεκριμένη επίθεση του Ισραήλ στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης - Οι IDF λένε ότι έπληξαν «στρατιωτικό στόχο»

Σύνταξη
Ιράν: Γιατί η επαναφορά κυρώσεων από την Ε3 μπορεί να βαθύνει την πυρηνική κρίση
Στηρίζουν οι ΗΠΑ 29.08.25

Γιατί η επαναφορά κυρώσεων από την Ε3 κατά του Ιράν μπορεί να βαθύνει την πυρηνική κρίση

Τι αποφάσισαν Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία (Ε3) - Τι είναι ο Μηχανισμός «snapback» - Η στάση των ΗΠΑ, τι λέει η Τεχεράνη - Οι τρεις προϋποθέσεις για να αναβληθεί η επιβολή των κυρώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σι και Πούτιν δίπλα-δίπλα: Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου θα είναι διαφορετική από τις άλλες
Μήνυμα 29.08.25

Σι και Πούτιν δίπλα-δίπλα: Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου θα είναι διαφορετική από τις άλλες

Η τέταρτη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας επί ηγεσίας Σι θα συνδυάσει τα πιο προηγμένα όπλα, πολλούς επισκέπτες και παρελθόν, στέλνοντας μηνύματα "εκεί που πρέπει".

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βενεζουέλα: Πρωτοφανής εχθρότητα η αποστολή αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων – Επιστολή στον ΟΗΕ
Απειλή για τη σταθερότητα 29.08.25

Πρωτοφανής εχθρότητα η αποστολή αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων - Επιστολή της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια - «Γελοίο να λες ότι θα πολεμήσεις τη διάδοση ναρκωτικών με πυρηνικά υποβρύχια»

Σύνταξη
Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης πιέστηκε και έκανε πίσω στο σχέδιο «ανάπλασης» της ΔΕΘ, που απέκλειε τους πολλούς
Θεσσαλονίκη 29.08.25

Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης πιέστηκε και έκανε πίσω στο σχέδιο «ανάπλασης» της ΔΕΘ, που απέκλειε τους πολλούς

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «οι άνθρωποι που ζουν σε αυτήν πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι για τη ζωή τους»

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Π. Μαρινάκη: Οι πολίτες ξέρουν τι παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της ΝΔ
«Μεγάλος προπαγανδιστής» 29.08.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Π. Μαρινάκη: Οι πολίτες ξέρουν τι παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της ΝΔ

«Αν ενοχλείται η κυβέρνηση από τα πραγματικά στοιχεία γιατί δεν εξυπηρετούν το αφήγημά της να παραπλανά τους πολίτες για τις επιδόσεις της, δικό της θέμα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Eurostat: Πόσο ικανοποιημένοι οικονομικά είναι οι Ευρωπαίοι – Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 29.08.25

Πόσο οικονομικά ικανοποιημένοι είναι οι Ευρωπαίοι - Κοντά στον «πάτο» της λίστας η Ελλάδα

Αν και το καθαρό εισόδημα παίζει σημαντικό ρόλο, δεν εξηγεί τα πάντα - Η εξαίρεση της Ρουμανίας - Τα περιφερειακά πρότυπα που αποκάλυψαν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η 45χρονη για το τροχαίο στη Θέρμη – Ήταν η οδηγός και βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ
Θετική στο αλκοτέστ 29.08.25

Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. του τροχαίου στη Θέρμη - Ήταν η οδηγός και βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ

Η 45χρονη επιχειρηματίας μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Θεσσαλονίκη, κατάφερε να βγει από το όχημα μέσω της ηλιοροφής και να διαφύγει, εγκαταλείποντας στο σημείο τους δύο τραυματίες

Σύνταξη
Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο αγοράκι από πνιγμό – Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου
Στη Χαλκιδική 29.08.25

Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο αγοράκι από πνιγμό - Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, το παιδί διεκομίσθη με το ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο στη Χαλκιδική για νοσηλεία

Σύνταξη
Η εποχή των 50άρηδων: Oι 25 πιο hot σταρ μετά τα -ήντα – Ο Μπραντ Πιτ μέσα στη λίστα, ο Μπεν Άφλεκ όχι
Ο παλιός είναι αλλιώς 29.08.25

Η εποχή των 50άρηδων: Oι 25 πιο hot σταρ μετά τα -ήντα – Ο Μπραντ Πιτ μέσα στη λίστα, ο Μπεν Άφλεκ όχι

Η γοητεία και το στιλ δεν είναι προνόμια της νεότητας. Απόδειξη ο Μπραντ Πιτ και όλοι όσοι είναι μέσα στη λίστα της AARP που αναδεικνύει τους πιο ελκυστικούς 50άρηδες που με κάθε χρόνο που περνά, δείχνουν ότι η εμπειρία και η ωριμότητα είναι τα πιο δυνατά τους «όπλα»

Σύνταξη
Συνεργασία περιφέρειας Αττικής με επιμελητήρια-Στο επίκεντρο η καινοτομία
Ενώνουν δυνάμεις 29.08.25

Συνεργασία περιφέρειας Αττικής με επιμελητήρια-Στο επίκεντρο η καινοτομία

Ζητούμενο για την περιφέρεια η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της Αττικής, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την τόνωση των εξαγωγών και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. που προκάλεσε το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θέρμη
Θεσσαλονίκη 29.08.25

Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. που προκάλεσε το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θέρμη

Η 45χρονη αναμένεται να δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη - Παραμένει άγνωστο αν ήταν εκείνη που οδηγούσε το πολυτελές όχημα την ώρα του τροχαίου ατυχήματος

Σύνταξη
Ο αρραβώνας, οι Gaylors και η θεωρία συνωμοσίας: Γιατί κάποιοι στεναχωρήθηκαν με την πρόταση γάμου στην Τέιλορ Σουίφτ;
Χαμός 29.08.25

Ο αρραβώνας, οι Gaylors και η θεωρία συνωμοσίας: Γιατί κάποιοι στεναχωρήθηκαν με την πρόταση γάμου στην Τέιλορ Σουίφτ;

Την ώρα που στις ΗΠΑ ο αρραβώνας της Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι έχει γίνει... εθνική γιορτή, υπάρχει μια μερίδα των φανατικών θαυμαστών της που τα έχει βάψει μαύρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
