Φρίκη στην Ινδία: Οργισμένο «κοπάδι» από μαϊμούδες επιτέθηκε και σκότωσε άνδρα [βίντεο]
Κόσμος 29 Αυγούστου 2025

Φρίκη στην Ινδία: Οργισμένο «κοπάδι» από μαϊμούδες επιτέθηκε και σκότωσε άνδρα [βίντεο]

Το περιστατικό προκάλεσε έντονο πανικό στο χωριό Σαπούρ, αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα της αυξανόμενης παρουσίας άγριων ζώων στις κατοικημένες περιοχές στην Ινδία

Σύνταξη
Spotlight

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα χωριό στην Ινδία, όταν ένα εξαγριωμένο «σμήνος» από 20 μαϊμούδες επιτέθηκε σε έναν άνδρα, οδηγώντας στον θάνατό του.

Το γεγονός προκάλεσε τρόμο στους κατοίκους και  άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για την ανθρώπινη συνύπαρξη με άγρια ζώα στις περιοχές όπου η φύση συναντά την καθημερινή ζωή.

Το περιστατικό στο Μαντχουμπάνι

Σύμφωνα με την Daily Maio, ο Ramnath Chaudhary, 67 ετών, συνταξιούχος, σκοτώθηκε ενώ μάζευε χορτάρι για τα ζώα του στο αγρόκτημά του στην περιοχή Μαντχουμπάνι της πολιτείας Μπιχάρ, κοντά στα σύνορα με το Νεπάλ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας έπεσε θύμα ενέδρας από ένα κοπάδι 20 μαϊμούδων.

Όταν ο Chaudhary άρχισε να φωνάζει για βοήθεια, δεν υπήρχε κανείς κοντά για να τον σώσει.

Κάποιοι χωρικοί έσπευσαν στο σημείο, αλλά τον βρήκαν ήδη σοβαρά τραυματισμένο.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Madhubani Sadar, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονο πανικό στο χωριό Σαπούρ, αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα της αυξανόμενης παρουσίας άγριων ζώων στις κατοικημένες περιοχές.

Η μακρά περίοδος αναταραχών από τις μαϊμούδες

Οι μαϊμούδες είχαν ήδη δημιουργήσει προβλήματα στο χωριό τους τελευταίους μήνες, δαγκώνοντας ανθρώπους και καταστρέφοντας οικιακά αντικείμενα. Ωστόσο, αυτό ήταν το πρώτο περιστατικό που κατέληξε σε θάνατο ανθρώπου.

Ένας αξιωματικός του αστυνομικού τμήματος  δήλωσε:

«Ζητήσαμε από τους υπαλλήλους του δασικού τμήματος να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι μαϊμούδες θα μπορούσαν να πιαστούν και να μεταφερθούν αλλού. Ζητάμε από τους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να κρατούν αποστάσεις από τα ζώα».

Ωστόσο, ο τοπικός δασικός υπάλληλος Bhaskar Chandra Bharti τόνισε ότι οι μαϊμούδες δεν ανήκουν πλέον στα προστατευόμενα ζώα, και επομένως η ευθύνη ελέγχου τους ανήκει στην τοπική αστυνομία. «Θα παρέχουμε τεχνική βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη, αν μας ζητηθεί», πρόσθεσε.

Παρόμοια περιστατικά στην Ινδία

Η επίθεση του Chaudhary δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό.

Οι πίθηκοι είχαν προκαλέσει σπάσιμο ενός ηλεκτρικού καλωδίου κοντά σε ναό, οδηγώντας σε πανικό μεταξύ των πιστών.

Ατυχήματα που σχετίζονται με μεγάλα πλήθη δεν είναι σπάνια στην Ινδία, ειδικά κατά τις θρησκευτικές συγκεντρώσεις.

Ένα μόνο παράδειγμα είναι ο θάνατος τουλάχιστον 30 ανθρώπων σε συνωστισμό κατά το φεστιβάλ Maha Kumbh, όταν εκατομμύρια συγκεντρώθηκαν για να βουτήξουν στα ιερά νερά του ποταμού.

Αναζήτηση λύσεων

Το τραγικό περιστατικό στο επαναφέρει το ερώτημα για το πώς μπορούν οι κοινότητες να συνυπάρχουν με την άγρια ζωή με ασφάλεια.

Η συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών, δασαρχείων και κατοίκων είναι κρίσιμη, ενώ η ευαισθητοποίηση σχετικά με την αποφυγή επικίνδυνων ζώων στις κατοικημένες περιοχές είναι απαραίτητη για την πρόληψη μελλοντικών τραγωδιών.

