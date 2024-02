Ταϊλάνδη: Χιλιάδες πεινασμένες μαϊμούδες κατέλαβαν το κέντρο – Τράπηκαν σε φυγή ντόπιοι και τουρίστες

Ένας στρατός από περίπου 3.500 μαϊμούδες έχει εισβάλει στο κέντρο μιας πόλης στην Ταϊλάνδη, κρατώντας μακριά τους τουρίστες και αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να κλείσουν, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Οι μαϊμούδες έχουν γίνει ένα τεράστιο πρόβλημα που η δημοφιλής πόλη Λόπμπουρι κινδυνεύει να μετατραπεί σε πόλη-φάντασμα, καθώς οι Κινέζοι επενδυτές παρακρατούν τα χρήματά τους μέχρι να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, σύμφωνα με την εφημερίδα South China Post.

Αρκετές εταιρείες και καταστήματα έχουν σταματήσει τις δραστηριότητές τους και έχουν εγκαταλείψει το άλλοτε ακμάζον εμπορικό κέντρο, καθώς οι ντόπιοι μακάκοι παρενοχλούν τους πελάτες και καταστρέφουν τις επιχειρήσεις.

Εκπρόσωπος του εμπορικού κέντρου Pingya δήλωσε στο ταϊλανδέζικο πρακτορείο Khaosod ότι οι μαϊμούδες μπαίνουν συχνά στο εμπορικό κέντρο για να σκαρφαλώσουν και να ενοχλήσουν τους πελάτες που έρχονται να ψωνίσουν.

Οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που νοικιάζουν χώρο για να πουλήσουν τα εμπορεύματά τους συχνά πρέπει να επιδιορθώνουν στέγες, παράθυρα και άλλες ζημιές κάθε μήνα. Το εμπορικό κέντρο τέθηκε προς πώληση πριν από δύο χρόνια, αλλά δεν υπήρξαν αγοραστές, σύμφωνα με την New York Post.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του εμπορικού κέντρου, οι επενδυτές βλέποντας την τραγικότητα της κατάστασης αναβάλλουν τις επενδύσεις επ’ αόριστον.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Λόπμπουρι δήλωσε ότι το κέντρο της πόλης, που κάποτε ήταν μια σημαντική επιχειρηματική περιοχή, είναι τώρα έρημο και καταρρέει. Η οργάνωση κατηγόρησε ότι οι οικοδομικοί νόμοι της πόλης, οι οποίοι περιορίζουν το ύψος των κτιρίων και διατηρούν την ιστορία της, επιτείνουν το πρόβλημα.

