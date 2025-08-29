«Αηδιασμένη» η Μελόνι από τη δημοσίευση φωτογραφιών της ίδιας και άλλων γυναικών σε πορνογραφικό ιστότοπο

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζιόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι είναι «αηδιασμένη» από τη δημοσίευση φωτογραφιών της ίδιας και άλλων γυναικών σε πορνογραφικό ιστότοπο και ζήτησε να εντοπιστούν γρήγορα οι δράστες και να «τιμωρηθούν με τη μέγιστη αυστηρότητα».

Εικόνες της αδελφής της Μελόνι, Αριάνα, και της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης, Έλι Σκλάιν, ανακαλύφθηκαν επίσης στην ιταλική πλατφόρμα Phica, η οποία είχε περισσότερους από 700.000 συνδρομητές πριν οι διαχειριστές της κλείσουν τον ιστότοπο την Πέμπτη, κατηγορώντας τους χρήστες για «λανθασμένη χρήση της πλατφόρμας».

Οι φωτογραφίες, συνοδευόμενες από χυδαίες και σεξιστικές λεζάντες, είχαν ληφθεί είτε από προσωπικούς λογαριασμούς κοινωνικών μέσων είτε από δημόσιες πηγές χωρίς συγκατάθεση και είχαν τροποποιηθεί ώστε να μεγεθύνονται μέρη του σώματος ή να απεικονίζονται οι γυναίκες σε σεξουαλικές πόζες.

Νομικές ενέργειες

Σύμφωνα με τον Guardian, δεκάδες γυναίκες έχουν καταθέσει καταγγελίες για την Phica και παρόμοιες πλατφόρμες από τη στιγμή που το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε αυτή την εβδομάδα από αρκετές εξέχουσες γυναίκες.

«Είμαι αηδιασμένη από αυτό που συνέβη», δήλωσε η Μελόνι στην Corriere della Sera την Παρασκευή.

«Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη και την υποστήριξή μου σε όλες τις γυναίκες που έχουν προσβληθεί, υβριστεί και παραβιαστεί».

Πρόσθεσε:

«Είναι απογοητευτικό να διαπιστώνουμε ότι το 2025 υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που θεωρούν φυσιολογικό και νόμιμο να καταπατούν την αξιοπρέπεια μιας γυναίκας και να την στοχοποιούν με σεξιστικές και χυδαίες προσβολές, κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία ή ένα πληκτρολόγιο».

Την περασμένη εβδομάδα, η Meta έκλεισε έναν ιταλικό λογαριασμό στο Facebook με το όνομα Mia Moglie (Η γυναίκα μου), στον οποίο άνδρες αντάλλασσαν προσωπικές φωτογραφίες των συζύγων τους ή άγνωστων γυναικών.

Το Phica, ξεκίνησε το 2005 και φαίνεται να λειτουργούσε ανεμπόδιστα, παρά τις καταγγελίες των γυναικών για την πλατφόρμα.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα μετά από επίσημες καταγγελίες από αρκετούς πολιτικούς του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος (PD).

Η Μελίνι δήλωσε στο Corriere ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν «με τη μέγιστη αυστηρότητα».

«Περιεχόμενο που θεωρείται αβλαβές μπορεί, σε λάθος χέρια, να γίνει ένα τρομερό όπλο. Και όλοι πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία μελέτη του 2019 από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου διαπίστωσε ότι το 20% των Ιταλίδων γυναικών είχε βιώσει κάποια μορφή μη συναινετικής κοινοποίησης προσωπικών φωτογραφιών.