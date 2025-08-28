Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες σεξουαλικές φωτογραφίες διάσημων γυναικών προκαλούν θύελλα αντιδράσεων

Μια πορνογραφική ιστοσελίδα που δημοσίευσε παραποιημένες φωτογραφίες μιας σειράς γνωστών γυναικών από την Ιταλία, μεταξύ των οποίων η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνια και η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Έλι Σκλέιν, προκάλεσε σάλο στην Ιταλία.

Οι φωτογραφίες, συνοδευόμενες από χυδαίες και σεξιστικές λεζάντες, προήλθαν είτε από προσωπικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε από δημόσιες πηγές, πριν παραποιηθούν και δημοσιευτούν στην ιταλική πλατφόρμα Phica, η οποία έχει περισσότερους από 700.000 συνδρομητές.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι φωτογραφίες γυναικών πολιτικών από όλα τα κόμματα είχαν τραβηχτεί κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων ή τηλεοπτικών συνεντεύξεων ή ενώ οι γυναίκες φορούσαν μπικίνι στις διακοπές τους.

Είχαν τροποποιηθεί ώστε να μεγεθύνονται συγκεκριμένα μέρη του σώματος ή να υπονοούν σεξουαλικές πόζες.

Ο σεξισμός στην Ιταλία

Το σκάνδαλο, το οποίο αναζωπύρωσε τη συζήτηση στην Ιταλία σχετικά με τον μισογυνισμό και την έμφυλη βία, έρχεται μια εβδομάδα μετά το κλείσιμο από τη Meta ενός ιταλικού λογαριασμού στο Facebook με το όνομα Mia Moglie (Η γυναίκα μου), όπου άνδρες αντάλλασσαν προσωπικές φωτογραφίες των συζύγων τους ή άγνωστων γυναικών.

La decisione dei gestori dopo le polemiche per il forum da migliaia di visite al giorno in cui c’erano anche Meloni e Schlein. Moretti (Pd): «Pericolosa regressione. Invito tutti a denunciare» https://t.co/sq764zl0G1 pic.twitter.com/lZdkwGjU3U — L’Espresso (@espressonline) August 28, 2025



Ο ιστότοπος Phica ξεκίνησε το 2005 και φαίνεται να λειτουργούσε ανεμπόδιστα μέχρι που αρκετοί πολιτικοί από το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα (PD) ανακοίνωσαν ότι είχαν υποβάλει νομική καταγγελία. Η αστυνομία διεξάγει τώρα έρευνα.

Η Μελόνι, της οποίας η αδελφή Αριάνα ήταν επίσης στόχος του ιστότοπου, δεν έκανε κανένα σχόλιο όταν την προσέγγισαν δημοσιογράφοι αργά το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με το Corriere della Sera.

Άλλες γνωστές γυναίκες των οποίων οι κλεμμένες εικόνες χρησιμοποιήθηκαν στον ιστότοπο είναι η Πάολα Κορτελέζι, ηθοποιός και σκηνοθέτης της ιταλικής ταινίας C’è Ancora Domani (Υπάρχει ακόμα αύριο), που σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο box office, και η influencer Κιάρα Φεράνι.

Θύελλα αντιδράσεων

Η Βαλέρια Καμπάνια, πολιτικός του PD, ήταν από τις πρώτες που υπέβαλαν επίσημη καταγγελία, προτρέποντας αρκετές άλλες να βγουν στο προσκήνιο σε αυτό που ο ιταλικός Τύπος περιγράφει ως «το #MeToo της Ιταλίας». Μια ηλεκτρονική αίτηση που ζητά το κλείσιμο του ιστότοπου έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 150.000 υπογραφές.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook την Τετάρτη, η Καμπάνια έγραψε ότι ήταν «αηδιασμένη, θυμωμένη και απογοητευμένη» και «δεν μπορούσε να μείνει σιωπηλή» αφού ανακάλυψε ότι οι φωτογραφίες της είχαν δημοσιευτεί στον ιστότοπο χωρίς τη συγκατάθεσή της.



«Όχι μόνο φωτογραφίες με μαγιό, αλλά στιγμές από τη δημόσια και την ιδιωτική μου ζωή», έγραψε.

«Κάτω από αυτές υπήρχαν σεξιστικά, χυδαία και βίαια σχόλια. Δεν μπορώ να μείνω σιωπηλή, γιατί αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο εμένα. Αφορά όλους μας. Αφορά το δικαίωμά μας να είμαστε ελεύθεροι, να μας σέβονται και να ζούμε χωρίς φόβο».

Μεταξύ των πολιτικών της δεξιάς που στοχοποιήθηκαν είναι η Αλεσάντρα Μουσολίνι, εγγονή του φασιστή δικτάτορα Μπενίτο Μουδολίνι και μέλος της ακροδεξιάς Λέγκας, και η Ντανιέλα Σαντανκέ, υπουργός Τουρισμού της Ιταλίας.

Σε απάντηση στο σκάνδαλο Phica, ο Ιγκνάσιο Λα Ρούσα, πρόεδρος της Γερουσίας, καταδίκασε τον «διαδικτυακό σεξισμό που αφορά πολλές γυναίκες». Είπε: «Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, που προκαλεί βαθιά οργή, και για το οποίο ελπίζω ότι οι αρμόδιες αρχές θα εντοπίσουν σύντομα τους υπεύθυνους».