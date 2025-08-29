sports betsson
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
«Πολύ κοντά στη Ρόμα ο Τσιμίκας»
Πλησιάζει στη Ρόμα ο Κώστας Τσιμίκας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Σύνταξη
Spotlight

Πολύ κοντά στη μεταγραφή του στη Ρόμα βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας. Όλα δείχνουν πως ο αριστερός μπακ της Λίβερπουλ θα συνεχίσει την καριέρα του στο ιταλικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα στους «τζιαλορόσι», με τη μορφή μονοετούς δανεισμού έως τον Ιούνιο του 2026.

Οι ομάδες που έχουν ενδιαφερθεί για τον Έλληνα διεθνή και πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού είναι πολλές, αλλά η Ρόμα έχει ξεκάθαρο προβάδισμα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο διάσημος Ιταλός ρεπόρτερ, μάλιστα, αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις πλέον βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η συμφωνία έχει σχεδόν επιτευχθεί. Ο ιταλικός σύλλογος θα καλύψει εξ ολοκλήρου το συμβόλαιο του Κώστα Τσιμίκα για τη νέα σεζόν.

Η σχετική ανάρτηση:

Ο «Greek Scouser» βρίσκεται μια πενταετία στο Μέρσεϊσαϊντ, μετρώντας 115 συμμετοχές και απολογισμό 1 πρωτάθλημα, 3 Κύπελλα Αγγλίας και 1 Community Shield.

Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Στο «κόκκινο» η κυβέρνηση – Ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια

Ταμείο Ανάκαμψης: Στο «κόκκινο» η κυβέρνηση – Ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια

Business
Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

inWellness
inTown
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ κόντρα σε Κροάτες, το 14/15 των ελληνικών ομάδων και η εξαίρεση του Άρη (vids)

Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τη Ριέκα στα playoffs του Europa League και συνέχισε το εξαιρετικό σερί των ελληνικών ομάδων κόντρα σε κροατικές – Το απόλυτο του «big-4» και ο αστερίσκος του 2008 για τον Άρη.

Σύνταξη
Απέραντο γαλάζιο…
On Field 29.08.25

Απέραντο γαλάζιο…

Μια βραδιά ελληνική και ονειρεμένη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισραήλ: Οι IDF ανέκτησαν δύο σορούς ομήρων από τη Γάζα – Ο Ιλάν Βάις είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου
Η ανακοίνωση 29.08.25

Οι IDF ανέκτησαν δύο σορούς ομήρων από τη Γάζα - Ο Ιλάν Βάις είχε δολοφονηθεί στις 7 Οκτωβρίου

Η γυναίκα και η κόρη του Ιλάν Βάις είχαν απελευθερωθεί από τη Γάζα κατά τη διάρκεια της συμφωνίας για απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων

Σύνταξη
Χαλκιδική: Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο αγοράκι από πνιγμό – Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου
Στη Χαλκιδική 29.08.25

Ναυαγοσώστης έσωσε 4χρονο αγοράκι από πνιγμό - Συνελήφθη ο πατέρας για έκθεση ανηλίκου

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, το παιδί διεκομίσθη με το ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο στη Χαλκιδική για νοσηλεία

Σύνταξη
Ινδία: «Μας έβαλαν στο πλοίο σαν αιχμαλώτους και μετά μας πέταξαν στη θάλασσα» – Το δράμα των Ροχίνγκια
Στην Ινδία 29.08.25

«Μας έβαλαν στο πλοίο σαν αιχμαλώτους και μετά μας πέταξαν στη θάλασσα» - Το δράμα των προσφύγων Ροχίνγκια

Παρόλο που οι Ροχίνγκια έχουν ζήσει για γενιές στη Μιανμάρ, η κυβέρνηση της χώρας επιμένει ότι όλοι οι Ροχίνγκια είναι παράνομοι μετανάστες από το Μπαγκλαντές.

Σύνταξη
Η εποχή των 50άρηδων: Oι 25 πιο hot σταρ μετά τα -ήντα – Ο Μπραντ Πιτ μέσα στη λίστα, ο Μπεν Άφλεκ όχι
Ο παλιός είναι αλλιώς 29.08.25

Η εποχή των 50άρηδων: Oι 25 πιο hot σταρ μετά τα -ήντα – Ο Μπραντ Πιτ μέσα στη λίστα, ο Μπεν Άφλεκ όχι

Η γοητεία και το στιλ δεν είναι προνόμια της νεότητας. Απόδειξη ο Μπραντ Πιτ και όλοι όσοι είναι μέσα στη λίστα της AARP που αναδεικνύει τους πιο ελκυστικούς 50άρηδες που με κάθε χρόνο που περνά, δείχνουν ότι η εμπειρία και η ωριμότητα είναι τα πιο δυνατά τους «όπλα»

Σύνταξη
Συνεργασία περιφέρειας Αττικής με επιμελητήρια-Στο επίκεντρο η καινοτομία
Ενώνουν δυνάμεις 29.08.25

Συνεργασία περιφέρειας Αττικής με επιμελητήρια-Στο επίκεντρο η καινοτομία

Ζητούμενο για την περιφέρεια η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της Αττικής, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την τόνωση των εξαγωγών και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. που προκάλεσε το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θέρμη
Θεσσαλονίκη 29.08.25

Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. που προκάλεσε το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θέρμη

Η 45χρονη αναμένεται να δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη - Παραμένει άγνωστο αν ήταν εκείνη που οδηγούσε το πολυτελές όχημα την ώρα του τροχαίου ατυχήματος

Σύνταξη
Βρετανία: Μπλόκο σε Ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους σε έκθεση άμυνας – Αντιδράσεις από το Τελ Αβίβ
Ένταση 29.08.25

Μπλόκο σε Ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους σε έκθεση άμυνας στη Βρετανία - Αντιδράσεις από το Τελ Αβίβ

Ισραηλινές εταιρείες θα πάρουν μέρος στην εν λόγω έκθεση στη Βρετανία - Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έκανε λόγο για «διακρίσεις»

Σύνταξη
Ο αρραβώνας, οι Gaylors και η θεωρία συνωμοσίας: Γιατί κάποιοι στεναχωρήθηκαν με την πρόταση γάμου στην Τέιλορ Σουίφτ;
Χαμός 29.08.25

Ο αρραβώνας, οι Gaylors και η θεωρία συνωμοσίας: Γιατί κάποιοι στεναχωρήθηκαν με την πρόταση γάμου στην Τέιλορ Σουίφτ;

Την ώρα που στις ΗΠΑ ο αρραβώνας της Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι έχει γίνει... εθνική γιορτή, υπάρχει μια μερίδα των φανατικών θαυμαστών της που τα έχει βάψει μαύρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μη κρατικά ΑΕΙ: Το υπ. Παιδείας ξεκίνησε να μοιράζει άδειες χωρίς να έχει πιστοποιήσει τα προγράμματα σπουδών
Άρον άρον 29.08.25

Το υπ. Παιδείας ξεκίνησε να μοιράζει άδειες σε μη κρατικά ΑΕΙ χωρίς να έχει πιστοποιήσει τα προγράμματα σπουδών

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε άδειες λειτουργίας για τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια - Πανηγυρισμοί ενώ ακόμα δεν έχουν παρουσιαστεί τα προγράμματα σπουδών

Σύνταξη
Πειθαρχικό εμπόριο
Τιμωρητική εμμονή 29.08.25

Πειθαρχικό εμπόριο

Οι αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο παραπέμπουν σε μια αυταρχική λογική απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
Από τη Σάμο 29.08.25

Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

«Τα σκάνδαλο, τα ρουσφέτια, οι υποκλοπές, η διαφθορά, γέμισαν το ποτήρι και έχει φτάσει στη γραμμή», επισήμανε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Γάζα: Πίστωση χρόνου πήρε ο Νετανιάχου από τον Τραμπ – Η συζήτηση στην Ουάσιγκτον και η επανεμφάνιση Μπλερ
Τι ειπώθηκε 29.08.25

Πίστωση χρόνου στον Νετανιάχου από τον Τραμπ - Η σύσκεψη στον Λ. Οίκο και ο Μπλερ που ξεφύτρωσε στα ερείπια της Γάζας

Στη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την μεταπολεμική Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Τόνι Μπλερ - Τι ειπώθηκε

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
