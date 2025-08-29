«Πολύ κοντά στη Ρόμα ο Τσιμίκας»

Πολύ κοντά στη μεταγραφή του στη Ρόμα βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας. Όλα δείχνουν πως ο αριστερός μπακ της Λίβερπουλ θα συνεχίσει την καριέρα του στο ιταλικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένα στους «τζιαλορόσι», με τη μορφή μονοετούς δανεισμού έως τον Ιούνιο του 2026.

Οι ομάδες που έχουν ενδιαφερθεί για τον Έλληνα διεθνή και πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού είναι πολλές, αλλά η Ρόμα έχει ξεκάθαρο προβάδισμα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο διάσημος Ιταλός ρεπόρτερ, μάλιστα, αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις πλέον βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η συμφωνία έχει σχεδόν επιτευχθεί. Ο ιταλικός σύλλογος θα καλύψει εξ ολοκλήρου το συμβόλαιο του Κώστα Τσιμίκα για τη νέα σεζόν.

Η σχετική ανάρτηση:

🚨🟡🔴 The agreement for Kostas Tsimikas to AS Roma is now getting closer. Loan move until June 2026 with salary covered, Tsimikas said yes to the move days ago and pushing for it to happen. Deal seen as close with #LFC as Salah-Eddine leaves soon. pic.twitter.com/STE9dRKGBM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025

Ο «Greek Scouser» βρίσκεται μια πενταετία στο Μέρσεϊσαϊντ, μετρώντας 115 συμμετοχές και απολογισμό 1 πρωτάθλημα, 3 Κύπελλα Αγγλίας και 1 Community Shield.