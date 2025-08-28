«Πιέζει για τη μεταγραφή του στη Ρόμα ο Τσιμίκας»

Ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός «Άνφιλντ», καθώς δεν υπάρχει αρκετός χώρος για τον Έλληνα διεθνή μπακ στη Λίβερπουλ μετά και την απόκτηση του Μίλος Κέρκεζ, με τη Ρόμα να έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Σύμφωνα μάλιστα με τον διάσημο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «ρεντς» είναι θετικοί στην παραχώρηση του «Τσίμι» στην ομάδα του Γκασπερίνι, με τον 29χρονο μπακ να πιέζει και ο ίδιος για τη μεταγραφή του.

Οι Ρωμαίοι έχουν καταθέσει πρόταση δανεισμού του παίκτη χωρίς οψιόν αγοράς, κάτι που η Λίβερπουλ κοιτάει «ζεστά» τις τελευταίες ώρες, καθώς οι πιθανότητες για κανονική μεταγραφή του Τσιμίκα σε άλλη ομάδα λιγοστεύουν.

Ο «Greek Scouser» βρίσκεται μια πενταετία στο Μέρσεϊσαϊντ, μετρώντας 115 συμμετοχές και απολογισμό 1 πρωτάθλημα, 3 Κύπελλα Αγγλίας και 1 Community Shield.

