«Επαφές της Ρόμα με τη Λίβερπουλ για τον Τσιμίκα»
Στο στόχαστρο της Ρόμα βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας σύμφωνα με το τελευταίο ρεπορτάζ που έρχεται από την Ιταλία.
Ο Κώστας Τσιμίκας είναι δεδομένο πως θα αποχωρήσει φέτος από το Λίβερπουλ μετά από μια άκρως επιτυχημένη πορεία στους «ρεντς». Ο 29χρονος διεθνής μπακ έκανε τον κύκλο του στην ομάδα του Μεγάλου Λιμανιού και πλέον αναζητεί αλλού το ποδοσφαιρικό του μέλλον, αφού η θέση του αριστερού μπακ έχει καλυφθεί από τους Κερκέζ και Ρόμπερτσον.
Το προηγούμενο διάστημα η Μαρσέιγ ήταν η ομάδα που είχε δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την απόκτησή του, ωστόσο ήταν δεδομένο πως δεν θα «έπαιζε» μόνη της. Όπως προκύπτει από την Ιταλία, η Ρόμα έχει μπει πολύ δυναμικά στη διεκδίκηση του «Τσίμι», όπως αναφέρει στο τελευταίο ρεπορτάζ του ο γνωστός ρεπόρτερ Νικολό Σκίρα.
Η σχετική ανάρτηση
#ASRoma have opened talks to try to sign Kostantinos #Tsimikas from #Liverpool on loan with the option to buy. #transfers #LFC https://t.co/257aZUkcjT
— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 24, 2025
Όπως αναφέρει ο Σκίρα, οι «τζιαλορόσι» έχουν ξεκινήσει επαφές με την διοίκηση της Λίβερπουλ για τον παίκτη που ούτως ή άλλως δεν βρίσκεται στα πλάνα του Άρνε Σλοτ για τη νέα σεζόν. Μάλιστα, το deal που θέλουν να πετύχουν οι Ρωμαίοι είναι αρχικά δανεισμός του 29χρονου αμυντικού, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.
Αξίζει παράλληλα να σημειωθεί πως ο ίδιος Κώστας Τσιμίκας προτιμά να αγωνιστεί σε μια ομάδα που θα παίζει στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως πρωταθλήματος.
