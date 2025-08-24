sports betsson
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
«Επαφές της Ρόμα με τη Λίβερπουλ για τον Τσιμίκα»
Ποδόσφαιρο 24 Αυγούστου 2025

«Επαφές της Ρόμα με τη Λίβερπουλ για τον Τσιμίκα»

Στο στόχαστρο της Ρόμα βρίσκεται ο Κώστας Τσιμίκας σύμφωνα με το τελευταίο ρεπορτάζ που έρχεται από την Ιταλία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο Κώστας Τσιμίκας είναι δεδομένο πως θα αποχωρήσει φέτος από το Λίβερπουλ μετά από μια άκρως επιτυχημένη πορεία στους «ρεντς». Ο 29χρονος διεθνής μπακ έκανε τον κύκλο του στην ομάδα του Μεγάλου Λιμανιού και πλέον αναζητεί αλλού το ποδοσφαιρικό του μέλλον, αφού η θέση του αριστερού μπακ έχει καλυφθεί από τους Κερκέζ και Ρόμπερτσον.

Το προηγούμενο διάστημα η Μαρσέιγ ήταν η ομάδα που είχε δείξει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την απόκτησή του, ωστόσο ήταν δεδομένο πως δεν θα «έπαιζε» μόνη της. Όπως προκύπτει από την Ιταλία, η Ρόμα έχει μπει πολύ δυναμικά στη διεκδίκηση του «Τσίμι», όπως αναφέρει στο τελευταίο ρεπορτάζ του ο γνωστός ρεπόρτερ Νικολό Σκίρα.

Η σχετική ανάρτηση

Όπως αναφέρει ο Σκίρα, οι «τζιαλορόσι» έχουν ξεκινήσει επαφές με την διοίκηση της Λίβερπουλ για τον παίκτη που ούτως ή άλλως δεν βρίσκεται στα πλάνα του Άρνε Σλοτ για τη νέα σεζόν. Μάλιστα, το deal που θέλουν να πετύχουν οι Ρωμαίοι είναι αρχικά δανεισμός του 29χρονου αμυντικού, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Αξίζει παράλληλα να σημειωθεί πως ο ίδιος Κώστας Τσιμίκας προτιμά να αγωνιστεί σε μια ομάδα που θα παίζει στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως πρωταθλήματος.

Headlines:
World
Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

Business
Σούπερ μάρκετ: Τα τρία deals που ζορίζουν… τους προμηθευτές

Σούπερ μάρκετ: Τα τρία deals που ζορίζουν… τους προμηθευτές

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 24.08.25

LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα

LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 12:00 την αναμέτρηση Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»
Σπορ 24.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»

Γεμάτο το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων την Κυριακή (24/8). Πού θα δείτε τα ματς της Super League, το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής βόλεϊ γυναικών στο Παγκόσμιο αλλά και το τελευταίο ματς της Εθνικής μπάσκετ.

Σύνταξη
«Υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Μπαρίνοφ» (pic)
Ποδόσφαιρο 24.08.25

«Υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Μπαρίνοφ» (pic)

Ο έγκυρος Ρώσος ρεπόρτερ Αντρέι Πάνκοφ υποστηρίζει ότι ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έχει ήδη υπογράψει στην «Ένωση» και μάλιστα είχε προσωπική συνομιλία με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Υγεία 24.08.25

Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη ο συνήθης υπαίτιος είναι ο νοροϊός. Μεταδίδεται εύκολα και προκαλεί μεγάλες επιδημίες, που κατά καιρούς τις βλέπουμε όχι μόνο σε ένα νησάκι όπως η Τζια αλλά και σε πόλεις

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για γυναικοκτονίες: Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της – Η αδράνεια είναι συνενοχή
Τι ζητά 24.08.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τις γυναικοκτονίες - «Η αδράνεια είναι συνενοχή»

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση «να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της καθώς έχασε ήδη  δύο χρυσές ευκαιρίες να καλύψει τα κενά του συστήματος αντιμετώπισης της έμφυλης βίας.

Σύνταξη
Η καυτή Ευρώπη παραδομένη στην «πανάκεια» του κλιματισμού – «Είναι πολλή η ζέστη για να επιβιώσουμε χωρίς αυτό»
Κόσμος 24.08.25

Η καυτή Ευρώπη παραδομένη στην «πανάκεια» του κλιματισμού – «Είναι πολλή η ζέστη για να επιβιώσουμε χωρίς αυτό»

Ο κλιματισμός αποτελεί στην Ευρώπη, ιδίως την ανατολική και τη νότια, τον καλύτερο σύμμαχο κατά των υψηλών θερμοκρασιών, παρά τον προβληματισμό που επικρατεί για την εκτεραμένη χρήση του

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Σχέδια Αμερικανικού Πενταγώνου για να πατάξει το έγκλημα – «Θα το τακτοποιήσουμε, δεν είναι δύσκολο».
«Εμμονή» 24.08.25

Σχέδια Αμερικανικού Πενταγώνου για να πατάξει το έγκλημα – «Θα το τακτοποιήσουμε, δεν είναι δύσκολο».

Ο Τραμπ εδώ και καιρό περιγράφει τις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ ως άνομες, αποτυχημένες, δείχνοντας μια εμμονή για να αντιμετωπίσει το έγκλημα ειδικά στο Σικάγο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Το Πεντάγωνο περιόρισε την χρήση αμερικανικών πυραύλων από το Κίεβο για στόχους στη Ρωσία
Πόλεμος 24.08.25

Το Πεντάγωνο περιόρισε την χρήση αμερικανικών πυραύλων από την Ουκρανία για στόχους στη Ρωσία

Δεν είναι σαφές εάν η διαδικασία επανεξέτασης του αμερικανικού Πενταγώνου ισοδυναμεί με επίσημη αλλαγή πολιτικής. Ωστόσο, συνοδεύεται από αυξανόμενο έλεγχο των όπλων προς την Ουκρανία

Σύνταξη
Ακροδεξιά αναχώματα με το βλέμμα σε Τσίπρα και Σαμαρά – Πώς το Μαξίμου οχυρώνεται απέναντι στη δεινή του θέση
Πολιτική 24.08.25

Ακροδεξιά αναχώματα με το βλέμμα σε Τσίπρα και Σαμαρά – Πώς το Μαξίμου οχυρώνεται απέναντι στη δεινή του θέση

Μέγαρο Μαξίμου: Η επένδυση στη λήθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ακροδεξιά στροφή που πλέον έχει γίνει απροκάλυπτη και εμφατική και οι σκληρές και τοξικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 χρόνων – Η μεγάλη μάχη της
Η μεγάλη μάχη 24.08.25

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Θλίψη για το θάνατό της - Όσα είχε γράψει στα γενέθλιά της όταν έγινε 40 χρόνων

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση για τον θάνατο της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Σύνταξη
