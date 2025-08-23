«Φαβορί για την απόκτηση του Τσιμίκα η Μαρσέιγ»
Η Μαρσέιγ φαίνεται πως είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του Κώστα Τσιμίκα από τη Λίβερπουλ, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ στο εξωτερικό.
- Η Βόρεια Κορέα μιλά για απειλή «ανεξέλεγκτης σύγκρουσης» – Προηγήθηκαν προειδοποιητικά πυρά από τη Νότια Κορέα
- Συνελήφθη 44χρονος στη Θεσσαλονίκη για κακοποίηση της 26χρονης ανιψιάς του
- Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιές μεγάλο τμήμα της χώρας – Η έκκληση των Αρχών στους πολίτες
- Άγρια επίθεση σε 16χρονο στην Καλαμαριά - Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι
Η απόφαση της Λίβερπουλ να αποκτήσει τον Μίλος Κέρκεζ και η παραμονή του Άντι Ρόμπερτσον έχουν φέρει τον Κώστα Τσιμίκα κοντά στην αποχώρησή του από το Μέρσεϊσαϊντ και ήδη οι… μνηστήρες μαζεύονται για να τον διεκδικήσουν.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αγγλία, ο Έλληνας ακραίος αμυντικός έχει θέσει ως προτεραιότητα να φύγει από το Νησί και να δοκιμάσει ένα άλλο πρωτάθλημα, με τη Μαρσέιγ να είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του.
Μεταγραφή ή δανεισμός
Από την πλευρά της, η Λίβερπουλ είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει τόσο ως μεταγραφή, όσο και ως δανεικό, με τους Μασσαλούς να ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση στους «κόκκινους».
Οι άνθρωποι της Μαρσέιγ θα ήθελαν να ολοκληρώσουν άμεσα την απόκτησή του Τσιμίκα, με σκοπό να παρουσιαστούν ακόμα πιο δυνατοί στις υποχρεώσεις τους στη φετινή αγωνιστική περίοδο.
- «Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Έφυγαν πάνω από 5.500 εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός
- Τζόκοβιτς για την μεταφορά του Belgrade Open στην Αθήνα: «Μεγάλο πράγμα για την Ελλάδα το τουρνουά»
- Ιδια συνταγή στη διαιτησία αλλά και νέο αίμα από τον Λανουά
- Μεγάλη κίνηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Έδωσε 200 χιλιάδες πριμ στις «χρυσές» Εθνικές του πόλο
- Ο Ολυμπιακός βλέπει μόνο την κούπα
- Ο Μιλουτίνοφ αγκαλιά με ένα αρκουδάκι (pics, vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις