Αυτά είναι όλα τα παιχνίδια της League Phase του Europa League (pics)

Γνωστή έγινε η League Phase του Europa League, με τις 36 ομάδες να μαθαίνουν όλους τους αντιπάλους τους για τις οκτώ αγωνιστικές της διοργάνωσης.

Οι πρώτες οκτώ ομάδες του βαθμολογικού πίνακα θα προκριθούν απευθείας στη φάση των «16», ενώ όσες τερματίσουν στις θέσεις μεταξύ 9-24 θα περάσουν στα playoffs.

Δείτε παρακάτω πως διαμορφώθηκε η League Phase του Europa League:

🚨 EUROPA LEAGUE – POT 1 FIXTURES! pic.twitter.com/CCJgQwfeiZ — Football Rankings (@FootRankings) August 29, 2025

🚨 EUROPA LEAGUE – POT 2 FIXTURES! pic.twitter.com/7iCAIpqGgM — Football Rankings (@FootRankings) August 29, 2025

🚨 EUROPA LEAGUE – POT 3 FIXTURES! pic.twitter.com/eeMllPe803 — Football Rankings (@FootRankings) August 29, 2025