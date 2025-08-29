Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης για την κατάσταση στην οικονομία εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ερωτηθείς για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης εν όψει ΔΕΘ, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι «υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος όμως πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ενάρετο, παραγωγικό, αναπτυξιακό, με αποτύπωμα στο σύνολο της κοινωνίας. Αντίθετα, τις τελευταίες μέρες, βλέπουμε την κυβέρνηση να υιοθετεί τη “δημιουργική λογιστική”, θυμίζοντας παλαιότερες πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας που οδήγησαν τη χώρα στα γνωστά αποτελέσματα».

«Ο πρωθυπουργός εξαγγέλλει “το τέλος της ακρίβειας” εδώ και τέσσερα χρόνια»

Σύμφωνα με τον ίδιο, «όταν η κυβέρνηση λέει ότι θα δώσει από 1,5 έως 3 δισ. ευρώ και ταυτόχρονα εγκαλεί την αντιπολίτευση ότι “δεν βγαίνουν τα μέτρα που προτείνει”, ενώ η ίδια δεν προσδιορίζει καν τον πραγματικό δημοσιονομικό χώρο, τότε μιλάμε για “δημιουργική λογιστική”. Στην ουσία, προσπαθεί με θεατρινισμούς να μειώσει το κύρος των προτάσεων των άλλων κομμάτων και επιλέγει την τοξική προπαγάνδα. Δεν υπάρχουν πλέον επιχειρήματα να καμουφλάρουν την καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης και την επίμονη ακρίβεια. Δεν μπορούν να απαντήσουν για ποιο λόγο ο πρωθυπουργός εξαγγέλλει “το τέλος της ακρίβειας” εδώ και τέσσερα χρόνια».

Αναφερθείς στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι «η κυβέρνηση αλλάζει συνεχώς νούμερα: πριν τρεις μέρες έλεγε ότι το κόστος για τις αυξήσεις στις συντάξεις ήταν 1,5 δισ., μετά είπε 1,3 δισ. Στην πραγματικότητα είναι λιγότερο» και ανέφερε συγκεκριμένα πώς «επειδή αρέσουν οι αριθμοί στη Νέα Δημοκρατία, να πούμε μερικούς. Το 46,3% των μισθωτών (περίπου 1,1 εκατ. πολίτες) έχουν μισθό έως 1.000€ μικτά. Αυτό σημαίνει καθαρά 824 ευρώ. Με ΦΠΑ 24% στις δαπάνες, απομένουν 626 ευρώ. Το 16,2% (463.000 πολίτες) λαμβάνουν από 1.000 έως 1.200 ευρώ μικτά, δηλαδή περίπου 956 ευρώ καθαρά. Μετά τον ΦΠΑ, μένουν 726 ευρώ. Αυτοί είναι οι αριθμοί – πραγματικά αποτελέσματα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η εικόνα της κοινωνίας σήμερα».

«Η κυβέρνηση δεν έκανε καμία δομική αλλαγή»

Κατόπιν, ο εκπρόσωπος Τύπου αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «υπάρχουν μέτρα χωρίς κόστος, όπως η επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων και το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, που καταργήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία το 2019. Σταδιακή αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης των συντάξεων, ώστε να υπάρξει κίνητρο ασφάλισης και ενίσχυση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων. Η κυβέρνηση δεν έκανε καμία δομική αλλαγή. Δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο, δεν αντιμετώπισε τις στρεβλώσεις, δεν ενίσχυσε την παραγωγικότητα. Αντίθετα, επέλεξε τον πελατειασμό, την αδιαφάνεια και την κρατικοδίαιτη ανάπτυξη».

Μιλώντας για το ζήτημα της στέγασης, υπογράμμισε ότι «το έθεσε πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν τέσσερα χρόνια. Η κυβέρνηση ακολούθησε μία λανθασμένη φιλοσοφία: αντί να αυξήσει τα διαθέσιμα ακίνητα, περιορίστηκε σε επιδοτήσεις και χαμηλότοκα δάνεια για λίγες χιλιάδες ανθρώπους. Μια καθαρά επικοινωνιακή κίνηση. Για ποιο λόγο επιτρέπει σήμερα να συμβαίνει αυτό στην αγορά πρώτης κατοικίας, με τη στέγαση να είναι τόσο ακριβή; Θα μπορούσε, με παρεμβάσεις μικρού δημοσιονομικού κόστους, να έχει πολλαπλάσιο όφελος για την κοινωνία. Θα μπορούσε να είχε βάλει ένα φρένο στους μαζικούς πλειστηριασμούς. Αυτά είναι μέτρα που δεν έχουν άμεσο κόστος στο δημόσιο».

«Χρειαζόμαστε ένα κράτος αξιόπιστο, με διαφάνεια, αξιοκρατία, κανόνες»

Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς είπε πως «θεωρούμε ότι αυτό που συνέβη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια διαδικασία-παρωδία. Δεν έχει ξαναγίνει κοινοβουλευτική πλειοψηφία να φοβάται να εμφανιστεί στη Βουλή, υπό τον φόβο ότι θα υπερψηφιστεί η πρόταση της αντιπολίτευσης για προανακριτική επιτροπή. Η διαδικασία που ακολούθησε η κυβέρνηση είναι άκυρη και αντίθετη με την κοινοβουλευτική παράδοση. Όλοι οι συνταγματολόγοι μίλησαν για αντισυνταγματική μεθόδευση. Εμείς λέμε: αυτοί που ευθύνονται πρέπει να πληρώσουν».

Επισήμανε πως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέγραψε με σαφήνεια ότι υπήρχε μηχανισμός που ενημέρωνε επιτήδειους να δηλώνουν πλαστά μισθωτήρια και να εισπράττουν επιδοτήσεις. Αυτό ακριβώς λέει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το “κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ” πρέπει να τερματιστεί. Χρειαζόμαστε ένα κράτος αξιόπιστο, με διαφάνεια, αξιοκρατία, κανόνες και σεβασμό στα χρήματα του ελληνικού λαού».

Καταληκτικά τόνισε ότι «χρειάζεται μια ριζική αλλαγή υποδείγματος διακυβέρνησης και ένα νέο μείγμα οικονομικής, φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής. Αυτό θα το περιγράψουμε με σαφήνεια στη ΔΕΘ: με κοστολόγηση, προτεραιότητες και σαφή προγραμματισμό. Δεν μπορούν να γίνουν όλα από την πρώτη μέρα. Χρειάζεται μακροπρόθεσμη στρατηγική, ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα ξεδιπλωθεί μια πολιτική υπέρ των πολιτών».