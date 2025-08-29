Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
«Τα σκάνδαλο, τα ρουσφέτια, οι υποκλοπές, η διαφθορά, γέμισαν το ποτήρι και έχει φτάσει στη γραμμή», επισήμανε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου
Με σκωπτικό τρόπο η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου, επιχείρησε να καταδείξει την «αντίστροφη μέτρηση» της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Κάνοντας διακοπές στη Σάμο, στον τόπο γέννησης του Πυθαγόρα, χρησιμοποίησε το γνωστό κύπελλο του φιλόσοφου και μαθηματικού, παρομοιάζοντας, έτσι, την κυβέρνηση. «Έκανα διακοπές στη Σάμο. Και γυρίζοντας από το Πυθαγόρειο τι θα έπαιρνα μαζί μου; Το κύπελλο του Πυθαγόρα. Τι είναι το κύπελλο του Πυθαγόρα; Είναι ένα κύπελλο που το γεμίζεις με νερό, το υγρό διατηρείται, και όταν φτάσει σε μια συγκεκριμένη γραμμή τότε αδειάζει μονομιάς. Έτσι και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα σκάνδαλο, τα ρουσφέτια, οι υποκλοπές, η διαφθορά, γέμισαν το ποτήρι και έχει φτάσει στη γραμμή. Και όπως το κύπελλο, έτσι και η κυβέρνηση, θα αδειάσει, γιατί η κοινωνία δεν αντέχει άλλο», τόνισε η κ. Διαμαντοπούλου.
Ακολούθως η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ανέγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «το κύπελλο του Πυθαγόρα λειτουργεί σαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη! Όπως το κύπελλο έτσι και η κυβέρνηση θα αδειάσει. Γιατί η κοινωνία δεν αντέχει άλλο»
Δείτε το βίντεο της Άννας Διαμαντοπούλου:
Το κύπελλο του Πυθαγόρα λειτουργεί σαν την Κυβέρνηση Μητσοτάκη!
Όπως το κύπελλο έτσι και η Κυβέρνηση θα αδειάσει. Γιατί η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. pic.twitter.com/z34ecHCq2C
— Anna Diamantopoulou (@adiamantopoulou) August 29, 2025
