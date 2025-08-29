Στη Γεωργία βρέθηκε ένα από τα αρχαιότερα ανθρώπινα απολιθώματα εκτός Αφρικής

Παλαιοντολόγοι στη Γεωργία έφεραν στο φως μια σιαγόνα 1,8 εκατομμυρίων ετών που αποδίδεται σε έναν προϊστορικό συγγενή του Homo sapiens, μια ανακάλυψη που όπως λένε ρίχνει φως στον αρχαιότερο γνωστό οικισμό της Ευρασίας.

Η χώρος της ανασκαφής στο Οροζμάνι, μικρός σαν δωμάτιο αλλά πλούσιος σε ιστορία, έχει δώσει τα αρχαιότερα ανθρώπινα απολιθώματα εκτός της Αφρικής. Πρόκειται για οστά του Homo erectus, ο οποίος εμφανίστηκε στην Αφρική πριν από περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια και έγινε το πρώτο ανθρώπινο είδος που εξαπλώθηκε σε άλλες ηπείρους.

«Η μελέτη ανθρώπινων και ζωικών απολιθωμάτων στο Οροζμάνι θα μας επιτρέψει να προσδιορίσουμε τον τρόπο ζωής των πρώτων αποίκων της Ευρασίας» δήλωσε στο Reuters ο Γκιόργκι Μπιντζινασβίλι, αρχαιολόγος της Εποχής του Λίθου στο Κρατικό Πανεπιστήμιο «Ίλια» στην Τιφλίδα.

«Πιστεύουμε ότι το Οροζμάνι θα μας δώσει σημαντικές πληροφορίες για το ανθρώπινο γένος» είπε.

Η κάτω σιαγόνα βρέθηκε περίπου 100 χιλιόμετρα από την Τιφλίδα, στην ίδια περιοχή όπου ανακαλύφθηκε το 2022 ένα δόντι της ίδιας ηλικίας. Στο γειτονικό χωριό του Ντμάνισι είχαν βρεθεί παλαιότερα κρανία H.erectus 1,8 εκατ. ετών.

Μαζί με τη σιαγόνα οι ερευνητές εντόπισαν απολιθώματα σμιλοδόντων, ελεφάντων, λύκων, ελαφιών και καμηλοπαρδάλεων, καθώς και έναν μεγάλος αριθμό λίθινων εργαλείων.

Η μελέτη των ευρημάτων θα μπορούσε να προσφέρει νέα στοιχεία για τη διατροφή και την εξέλιξη του Homo erectus μετά την έξοδό τους από την Αφρική, καθώς και για τις κλιματικές συνθήκες εκείνης της περιόδου.

Στο Οροζμάνι, νέα ευρήματα έρχονται συνέχεια στο φως.

«Τη δεύτερη μέρα μου στην ανασκαφή βρήκα ένα ωραίο κοκαλάκι αστραγάλου» δήλωσε ο Μάιλς Αλεξάντερ, ο οποίος ολοκλήρωσε πρόσφατα τις σπουδές του στην ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ.

«Αν σκάψεις πέντε εκατοστά […] υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρεις κάτι» είπε.