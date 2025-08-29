Παλλήνη: Προφυλακίστηκε ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμούς
«Δεν έχω σχέση με τις πυρκαγιές» υποστήριξε κατά την απολογία του ο υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης.
- Απομακρύνεται από τη μητέρα του ο 5χρονος που βρέθηκε στο μπαλκόνι
- Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό: Ποιες χώρες στην Ευρώπη επιβαρύνονται περισσότερο;
- Στη Γεωργία βρέθηκε ένα από τα αρχαιότερα ανθρώπινα απολιθώματα εκτός Αφρικής
- Παλλήνη: Προφυλακίστηκε ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμούς
Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 48χρονος υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης, ο οποίος κατηγορείται για τέσσερις φωτιές στην Παλλήνη, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
Απολογούμενος ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι έχει διαπράξει τα αδικήματα που του αποδίδονται ισχυριζόμενος ότι «λάθος άνθρωπο πιάσατε. Παράλληλα αρνήθηκε ότι σε οποιοδήποτε στάδιο παραδέχτηκε πως ήταν εκείνος ο οποίος έβαλε τις φωτιές».
«Δεν έχω σχέση με τις πυρκαγιές. Ουδέποτε παραδέχτηκα κάτι τέτοιο. Κλήθηκα να δώσω μια κατάθεση κι εκεί με συνέλαβαν, παρά το γεγονός ότι από την έρευνα που διενεργήθηκε στην τσάντα μου και στο βανάκι, δεν βρέθηκε κάτι το μεμπτό. Πουθενά δεν εμφανίζομαι σε βίντεο να βάζω φωτιές. Επειδή είδαν πολλές φορές το βανάκι να περνάει από τις περιοχές, με θεώρησαν ύποπτο. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε κατάθεση που να με ενοχοποιεί. Κάποιος που να λέει ότι έβαλα φωτιά, ή ότι με είδε να πετάω κάτι», είπε ο κατηγορούμενος.
Σύμφωνα με τον συνήγορό του Λευτέρη Κωνσταντινίδη, ο κατηγορούμενος ουδέποτε και σε κανέναν έχει πει ότι είχε εθισμό στον τζόγο και πως όταν έχανε έβαζε τις φωτιές.
«Αν είχε εθισμό στον τζόγο, όπως γράφτηκε, θα είχε αναφερθεί στις γνωματεύσεις ψυχιάτρου και παθολόγου, οι οποίοι τον είχαν εξετάσει αρχές Αυγούστου λόγω της εργασίας του», ανέφερε.
- LIVE: Λέτσε – Μίλαν
- Ρεκόρ ανεργίας στη Γερμανία – Πάνω από 3 εκατομμύρια πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία
- Κάιν και Άβελ: Τίτλοι τέλους για Γουίλιαμ-Χάρι – Η συνάντηση με τον Κάρολο, το «Όχι» του μεγάλου αδελφού
- Κοζάνη: Ανατροπή νταλίκας στην Εγνατία Oδό στο ύψος της Σιάτιστας
- «Έκλεισε στην Τσέλσι ο Γκαρνάτσο έναντι 47 εκατ. ευρώ»
- Το Ισραήλ σφυροκοπά τα περίχωρα της πόλης της Γάζας καθώς η στρατιωτική πίεση κλιμακώνεται
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις