Ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός, που πέθανε την Τετάρτη, διετέλεσε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση Τζανετάκη ενώ υπήρξε στέλεχος της συντηρητικής παράταξης από νεαρή ηλικία κοντά στον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους πολλοί βουλευτές και άνθρωποι του πολιτικού κόσμου, βρέθηκε στην νεκρώσιμη ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών.

Μεταξύ άλλων τον αποχαιρέτησαν ο πρόεδρος Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου κ.α.

Η σορός του Κωνσταντίνου Πυλαρινού θα μεταφερθεί στη Ζάκυνθο, τον τόπο καταγωγής του για να ταφεί εκεί.

Μητσοτάκης: Τον αποχαιρετώ με συγκίνηση – Προσέφερε ανιδιοτελώς στον τόπο

Με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρέτησε το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους του.

«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Κώστα Πυλαρινό. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας που υπηρέτησε με συνέπεια, επί δεκαετίες ολόκληρες, την πατρίδα. Από τα πρώτα του βήματα τη δεκαετία του 1950 στο γραφείο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, μέχρι τις τελευταίες του ημέρες που παρέμενε ενεργός και παρεμβατικός, κερδίζοντας τον σεβασμό συναγωνιστών και πολιτικών αντιπάλων», τονίζει ο κ. Μητσοτάκης.

Προσθέτει για τον εκλιπόντα πως «ήταν ένας δημόσιος λειτουργός που εργαζόταν πάντα με την ίδια συνέπεια, γιατί πίστευε πραγματικά ότι μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Είτε ως νομάρχης, βουλευτής Επικρατείας, σύμβουλος και Γενικός Γραμματέας υπουργείων, είτε ως εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και, αργότερα, ως πρόεδρος της Ένωσης τέως Βουλευτών. Ενώ με τις θητείες του στο Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και την Εκκλησία της Ελλάδος, απέδειξε ότι η πολιτική, ο πολιτισμός και η πίστη είναι απλώς διαφορετικές εκφράσεις της διαχρονικής του δέσμευσης να προσφέρει ανιδιοτελώς στην κοινωνία και τον τόπο. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του».