Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Κωνσταντίνος Πυλαρινός – «Προσέφερε ανιδιοτελώς στον τόπο», λέει ο Μητσοτάκης

Σε ηλικία 91 ετών, έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος και πρώην βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνστανίνος Πυλαρινός.

Ο εκπλιπών υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης των Ελλήνων πρώην βουλευτών και ευρωβουλευτών. Ήταν παντρεμένος με την Βικτωρία Ανθοπούλου και είχαν έναν γιο.

Ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός γεννήθηκε το 1934 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά και Δημόσια Διοίκηση στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Παρισίων.

Ανέπτυξε πλούσια δημόσια, πολιτική και κοινωνική δράση και υπηρέτησε σε διάφορους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Μεταξύ άλλων, υπήρξε Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Κινήσεως Νέων (Ε.Ε.) το 1958, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη (1975), ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Οικολογικής Εταιρείας, μέλος της Ενώσεως Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου (1965), του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Πολιτικών Μελετών και Τεκμηρίωσης (1982).

Η πολιτική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1957, ως μέλος του πολιτικού γραφείου του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, θέση που διατήρησε έως το 1963. Το 1967 υπηρέτησε ως σύμβουλος του υπουργείου Προεδρίας στην κυβέρνηση Παναγιώτη Κανελλόπουλου.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, στήριξε τον αντιδικτατορικό αγώνα και υπήρξε ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας της ΕΡΕ Εξωτερικού. Μετά τη μεταπολίτευση, ανέλαβε πολυσχιδή πολιτική δράση. Υπηρέτησε ως Νομάρχης Μεσσηνίας (1974-1976) και στη συνέχεια ως Νομάρχης Θεσσαλονίκης (1976-1980), κατά την περίοδο των μεγάλων σεισμών, όπου συνέβαλε ενεργά στην προώθηση του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Υπήρξε ιδρυτής και Γενικός Γραμματέας του φορέα πολιτικού προβληματισμού «Ριζοσπαστικό Κίνημα» (1980-1987). Διετέλεσε, επίσης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας επί κυβέρνησης Τζαννή Τζαννετάκη (1989), Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας (1989), Γενικός Γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών και Εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (1990-1991), Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (1991-1992). Από την θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας (1992-1993), ανέλαβε την διοίκηση του κΚόμματος και εξελέγη βουλευτής Επικρατείας κατά τις εκλογές ιδίου έτους.

Υπήρξε ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (1991), ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (1991), Πρόεδρος της Κοινωνίας Πολιτών για την Προστασία των Φυσικών Πόρων (1999), Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Ιδρύματος «Maria Callas» και Πρόεδρος του Συλλόγου Υποτροφιών «Μαρία Κάλλας», καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, από το 2004 έως το 2010. Ήταν Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουσικής (Αθηνών) 2008-2011.

Διετέλεσε σύμβουλος Οικονομικών και Οργανώσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και Γενικός Διευθυντής των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της (1998-2008).

Τιμήθηκε μεταξύ άλλων με τις ανώτερες διακρίσεις των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως, Ιεροσολύμων, Ρωσίας, Ρουμανίας, Σερβίας και της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Έχει γράψει πολλές μονογραφίες και άρθρα, με πιο γνωστό το κατατεθέν στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο του Λονδίνου, το 1971, πόνημά του, «Διπλή Ευρωπαϊκή Βουλή», για το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο «Ρομπέρ Σουμάν» (Robert Schuman).

Είχε ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Καλαμάτας και της Πολιτείας Λουϊζιάνα των ΗΠΑ (Baton Rouge).

Μητσοτάκης: Τον αποχαιρετώ με συγκίνηση – Προσέφερε ανιδιοτελώς στον τόπο

Με ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετά το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους του.

«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Κώστα Πυλαρινό. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας που υπηρέτησε με συνέπεια, επί δεκαετίες ολόκληρες, την πατρίδα. Από τα πρώτα του βήματα τη δεκαετία του 1950 στο γραφείο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, μέχρι τις τελευταίες του ημέρες που παρέμενε ενεργός και παρεμβατικός, κερδίζοντας τον σεβασμό συναγωνιστών και πολιτικών αντιπάλων», τονίζει ο κ. Μητσοτάκης.

Προσθέτει για τον εκλιπόντα πως «ήταν ένας δημόσιος λειτουργός που εργαζόταν πάντα με την ίδια συνέπεια, γιατί πίστευε πραγματικά ότι μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Είτε ως νομάρχης, βουλευτής Επικρατείας, σύμβουλος και Γενικός Γραμματέας υπουργείων, είτε ως εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και, αργότερα, ως πρόεδρος της Ένωσης τέως Βουλευτών. Ενώ με τις θητείες του στο Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και την Εκκλησία της Ελλάδος, απέδειξε ότι η πολιτική, ο πολιτισμός και η πίστη είναι απλώς διαφορετικές εκφράσεις της διαχρονικής του δέσμευσης να προσφέρει ανιδιοτελώς στην κοινωνία και τον τόπο. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του».

ΝΔ: Σπουδαίος πατριώτης και μεγάλος αγωνιστής της παράταξης

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη τον Κωνσταντίνο Πυλαρινό, έναν σπουδαίο πατριώτη, έναν μεγάλο αγωνιστή της παράταξης», σημειώνει η Πειραιώς με ανακοίνωσή της για την απώλεια του ιστορικού της στελέχους.

Αφού παραθέτει το πλούσιο βιογραφικό του εκλιπόντος, υπογραμμίζει πως «η διαδρομή του Κωνσταντίνου Πυλαρινού στα κοινά χαρακτηρίστηκε από θάρρος, οξυδέρκεια, πολιτική σοφία και αφοσίωση στο καθήκον, κερδίζοντας το σεβασμό και την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου», ενώ προσθέτει ότι «ήταν όμως και ένας σπάνιος άνθρωπος, που ξεχώρισε για το ήθος, την ευγένεια και την ποιότητά του».

«Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη, ιδιαίτερα όσα από τα στελέχη μας είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του. Στους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας», σημειώνει η ΝΔ.