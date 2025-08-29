Αλόννησος: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 70χρονος μετά την αντιπαράθεση με τον δήμαρχο – Νοσηλεύεται με ισχαιμικό
Ο 70χρονος κάτοικος Αλοννήσου ήρθε σε αντιπαράθεση με τον δήμαρχο λόγω της σχεδιαζόμενης μονάδας αφαλάτωσης κατά την έναρξη των εργασιών
Δραματική τροπή πήρε η αντιπαράθεση του δημάρχου Αλοννήσου και ενός 70χρονου κατοίκου, καθώς ο τελευταίος υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Χθες το πρωί εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής και συνεργεία που εργάζονταν στην περιοχή της Μηλιάς συγκρούστηκαν με τον κάτοικο του νησιού, με αφορμή τη σχεδιαζόμενη κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 70χρονος είναι ιδιοκτήτης όμορου αγροτεμάχιου και αντιδρά στην υλοποίηση του έργου που όπως υποστηρίζει καταπατά μέρος της περιουσίας του.
Ο ίδιος είχε ήδη προσφύγει στην Επιτροπή του άρθρου 152, θεσμό που προβλέπεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ζητώντας ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλοννήσου που ενέκρινε το έργο.
Η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα αποφάσεων τοπικών αρχών, μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προτού προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.
Επεισόδιο με σωματική ένταση
Όταν το συνεργείο εμφανίστηκε στο σημείο για να ξεκινήσει εργασίες, ο 70χρονος αντέδρασε έντονα, αξιώνοντας την παύση τους. Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε επεισόδιο, κατά το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρξε και σωματική ένταση μεταξύ του δημάρχου Παναγιώτη Αναγνώστου και του κατοίκου.
Αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν στην περιοχή και προχώρησαν στην προσαγωγή του τελευταίου.
Στον αστυνομικό σταθμό, ο ηλικιωμένος υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί επειγόντως με σκάφος στο Βόλο και από εκεί στο Νοσοκομείο.
Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη και νοσηλεύεται σε καταστολή.
