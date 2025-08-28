newspaper
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Κολομβία: Μόνο 7 χρόνια κάθειρξης στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε δυνάμει της… νομοθεσίας
Κόσμος 28 Αυγούστου 2025 | 04:00

Κολομβία: Μόνο 7 χρόνια κάθειρξης στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε δυνάμει της… νομοθεσίας

Στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 7 ετών διότι κατηγορήθηκε, με βάση τη νομοθεσία της Κολομβίας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι για ανθρωποκτονία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Spotlight

Ο έφηβος ηλικίας 15 ετών ο οποίος πυροβόλησε τον δεξιό γερουσιαστή και δυνητικό υποψήφιο για την προεδρία της Κολομβίας Μιγκέλ Ουρίμπε την 7η Ιουνίου, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, καταδικάστηκε χθες Τετάρτη να εκτίσει ποινή 7 χρόνων κάθειρξης, ανακοίνωσε η εισαγγελία (στην εικόνα του Reuters/Luisa Gonzalez, επάνω, η φωτογραφία του Ουρίμπε στην έδρα του στη Γερουσία).

Πρόκειται «να περάσει επτά χρόνια υπό κράτηση», αρχικά «σε εξειδικευμένο κέντρο θεραπείας» για ανηλίκους — δεν θα μεταφερθεί σε φυλακή ενηλίκων παρά αφού κλείσει τα 18, διευκρίνισε η πηγή αυτή.

«Οι κατηγορίες δεν άλλαξαν μετά τον θάνατο του γερουσιαστή, δυνάμει της νομοθεσίας στην Κολομβία»

Φαβορί της δεξιάς ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2026, ο Μιγκέλ Ουρίμπε, 39 ετών, χτυπήθηκε από δυο σφαίρες στο κεφάλι καθώς μιλούσε σε υποστηρικτές του στην Μπογοτά στις αρχές του Ιουνίου.

Υπέκυψε τελικά την 11η Αυγούστου, εξαιτίας επιπλοκών των τραυμάτων του, παρότι υποβλήθηκε σε επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις.

Ο έφηβος εκτελεστής, που συνελήφθη αμέσως – η ταυτότητά του δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τις αρχές – άκουσε να του απαγγέλλονται στις αρχές Αυγούστου κατηγορίες για «απόπειρα φόνου», για «παράνομη οπλοφορία» και οπλοχρησία.

Οι κατηγορίες δεν άλλαξαν μετά τον θάνατο του γερουσιαστή, δυνάμει της νομοθεσίας στην Κολομβία. Ο έφηβος καταδικάστηκε έτσι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, όχι για ανθρωποκτονία.

Φέρεται να ήταν απλό πιόνι των ηθικών αυτουργών. Την 5η Ιουλίου, η κολομβιανή αστυνομία ανακοίνωνε τη σύλληψη του φερόμενου ως οργανωτή της επίθεσης. Πρόκειται για τον Χοσέ Αρτεάγα Ερνάντες, επικεφαλής συμμορίας της πρωτεύουσας.

Τη θέση του παίρνει ο πατέρας

Ο δικηγόρος του θύματος, ο Βίκτορ Μοσκέρα, τόνισε πως πίσω από την επίθεση βρισκόταν «οργάνωση» που έχει διαπράξει στο παρελθόν «επιθέσεις εναντίον (πολιτικών ηγετών) της δεξιάς».

Οι αρχές έχουν αφήσει να εννοηθεί πως πρόκειται για παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, τη «Segunda Marquetalia» («δεύτερη Μαρκετάλια», η ονομασία παραπέμπει σε δήμο όπου είχε διεξαχθεί ιστορική μάχη).

Ο Μιγκέλ Ουρίμπε, γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κέντρου, του κόμματος του πρώην προέδρου Αλβαρο Ουρίμπε (2002-2010), με τον οποίο δεν είχε συγγενική σχέση, ανακοίνωσε τον περασμένο Οκτώβριο την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στις εκλογές του Μαΐου του 2026.

Τη θέση του στην εσωκομματική διαδικασία έχει ανακοινώσει πως σκοπεύει να πάρει ο πατέρας του Μιγκέλ Ουρίμπε Λοντόνιο, επιχειρηματίας 79 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Το καναδικό φυσικό αέριο θα φτάσει στην Ευρώπη έως το 2032

LNG: Το καναδικό φυσικό αέριο θα φτάσει στην Ευρώπη έως το 2032

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Business
Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αναγκαστική προσγείωση ισραηλινού αεροσκάφους εξαιτίας επίθεσης επιβάτη σε αεροσυνοδό
Παρίσι - Τελ Αβίβ 28.08.25

Αναγκαστική προσγείωση ισραηλινού αεροσκάφους εξαιτίας επίθεσης σε αεροσυνοδό

Επιβάτης αεροσκάφους της ισραηλινής Arkia που εκτελούσε πτήση από το Παρίσι στο Τελ Αβίβ επιτέθηκε σε αεροσυνοδό όταν του ζητήθηκε κατά τη διάρκεια της απογείωσης να επιστρέψει στο κάθισμά του.

Σύνταξη
Συρία: Αποκαλύπτεται χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ με «πολλά θύματα» κοντά στη Δαμασκό
Συρία 28.08.25

Αποκαλύπτεται χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ κοντά στη Δαμασκό με «πολλά θύματα»

Αερομεταφερόμενα στοιχεία του ισραηλινού στρατού προωθήθηκαν σε περιοχή κοντά στη Δαμασκό για να διεξαγάγουν επιχείρηση, που είχε «πολλά θύματα», αφού πρώτα βομβάρδισαν την περιοχή.

Σύνταξη
Μεξικό: Θα ζητήσει από τις ΗΠΑ μέρος της περιουσίας του Ελ Μάγιο για τους φτωχότερους Μεξικανούς
Αμύθητη περιουσία 28.08.25

Το Μεξικό θα ζητήσει από τις ΗΠΑ μέρος των 15 δισ. του Ελ Μάγιο για τους φτωχότερους

Το Μεξικό σκοπεύει να ζητήσει μέρος των 15 δισ. από την περιουσία του Ελ Μάγιο που προβλέπεται να κατασχεθούν από τις ΗΠΑ, προκειμένου να τα μοιράσει στους φτωχότερους Μεξικανούς.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως εξάρθρωσε τις συμμορίες
«Μονοπώλιο εγκλήματος» 28.08.25

«Καταστρέψαμε» τις συμμορίες διαβεβαιώνει η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ

«Το μονοπώλιο του εγκλήματος» που ασκούσαν οι συμμορίες έλαβε τέλος, διαβεβαιώνει η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ, την οποία σπεύδει να επικροτήσει ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ, Τεντ Κρουζ.

Σύνταξη
Αργεντινή: Στόχος διαδηλωτών ο Μιλέι – Του πέταξαν πέτρες και μπουκάλια
Αργεντινή 28.08.25

Διαδηλωτές με πέτρες και μπουκάλια κατά του Μιλέι

Ο Χαβιέρ Μιλέι απομακρύνθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας του και δεν τραυματίστηκε στην επίθεση που δέχτηκε με πέτρες και μπουκάλια από διαδηλωτές στην περιφέρεια του Μπουένος Αϊρες.

Σύνταξη
Μινεάπολη: «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε», συγκλονίζει 10χρονο που γλίτωσε από τα πυρά του Ουέστμαν
Νεκρά παιδιά 27.08.25

Μινεάπολη: «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε», συγκλονίζει 10χρονο που γλίτωσε από τα πυρά του Ουέστμαν

Το FBI διερευνά μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ένα έγκλημα υποκινούμενο από μίσος που είχε στόχο τους Καθολικούς» δήλωσε ο επικεφαλής για την επίθεση στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα
Κόσμος 27.08.25

Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα

«Το Ισραήλ απαιτεί το IPC να αποσύρει αμέσως την κατασκευασμένη έκθεσή του», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ

Σύνταξη
Γαλλία: Παραλύει η χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου – Βγαίνουν στους δρόμους οι «Μπλοκάρουμε τα πάντα»
Τι λέει ο Μπαϊρού 27.08.25 Upd: 23:05

Παραλύει η Γαλλία στις 10 Σεπτεμβρίου - Βγαίνουν στους δρόμους οι «Μπλοκάρουμε τα πάντα»

Μνήμες από το μαζικό κίνημα «Κίτρινα Γιλέκα» θα ζήσει η Γαλλία στις 10 Σεπτεμβρίου, με τις διαδηλώσεις του κινήματος «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» (Bloquons tout)

Σύνταξη
Πέταξε σάντουιτς σε ομοσπονδιακό πράκτορα – Τον συνέλαβαν σαν τρομοκράτη και του αποδίδουν κακούργημα
Έγκλημα καθοσιώσεως 27.08.25

Πέταξε σάντουιτς σε ομοσπονδιακό πράκτορα – Τον συνέλαβαν σαν τρομοκράτη και του αποδίδουν κακούργημα

Ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον δεν μπόρεσε να ασκήσει δίωξη για κακούργημα σε πολίτη που πέταξε ένα σάντουιτς σε ομοσπονδιακό πράκτορα. Οι ένορκοι δεν πείστηκαν για το έγκλημά του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο λάθος τρόπος για να τερματιστεί ένας πόλεμος – Σκοτεινά διδάγματα που εξηγούν την «ειρηνευτική» πολιτική του Πούτιν
Ουκρανία 27.08.25

Ο λάθος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος - Σκοτεινά διδάγματα που εξηγούν την «ειρηνευτική» πολιτική Πούτιν

Ο Τραμπ επιτρέπει στη Ρωσία να επιδιώκει μαξιμαλιστικούς στόχους ενώ χτυπά την Ουκρανία: μια στρατηγική που ο Μάο αποκαλούσε «συζήτηση εν μέσω μάχης». Αυτό αποδείχθηκε καταστροφικό στην Κορέα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αναγκαστική προσγείωση ισραηλινού αεροσκάφους εξαιτίας επίθεσης επιβάτη σε αεροσυνοδό
Παρίσι - Τελ Αβίβ 28.08.25

Αναγκαστική προσγείωση ισραηλινού αεροσκάφους εξαιτίας επίθεσης σε αεροσυνοδό

Επιβάτης αεροσκάφους της ισραηλινής Arkia που εκτελούσε πτήση από το Παρίσι στο Τελ Αβίβ επιτέθηκε σε αεροσυνοδό όταν του ζητήθηκε κατά τη διάρκεια της απογείωσης να επιστρέψει στο κάθισμά του.

Σύνταξη
Συρία: Αποκαλύπτεται χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ με «πολλά θύματα» κοντά στη Δαμασκό
Συρία 28.08.25

Αποκαλύπτεται χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ κοντά στη Δαμασκό με «πολλά θύματα»

Αερομεταφερόμενα στοιχεία του ισραηλινού στρατού προωθήθηκαν σε περιοχή κοντά στη Δαμασκό για να διεξαγάγουν επιχείρηση, που είχε «πολλά θύματα», αφού πρώτα βομβάρδισαν την περιοχή.

Σύνταξη
Μεξικό: Θα ζητήσει από τις ΗΠΑ μέρος της περιουσίας του Ελ Μάγιο για τους φτωχότερους Μεξικανούς
Αμύθητη περιουσία 28.08.25

Το Μεξικό θα ζητήσει από τις ΗΠΑ μέρος των 15 δισ. του Ελ Μάγιο για τους φτωχότερους

Το Μεξικό σκοπεύει να ζητήσει μέρος των 15 δισ. από την περιουσία του Ελ Μάγιο που προβλέπεται να κατασχεθούν από τις ΗΠΑ, προκειμένου να τα μοιράσει στους φτωχότερους Μεξικανούς.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως εξάρθρωσε τις συμμορίες
«Μονοπώλιο εγκλήματος» 28.08.25

«Καταστρέψαμε» τις συμμορίες διαβεβαιώνει η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ

«Το μονοπώλιο του εγκλήματος» που ασκούσαν οι συμμορίες έλαβε τέλος, διαβεβαιώνει η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ, την οποία σπεύδει να επικροτήσει ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ, Τεντ Κρουζ.

Σύνταξη
Αργεντινή: Στόχος διαδηλωτών ο Μιλέι – Του πέταξαν πέτρες και μπουκάλια
Αργεντινή 28.08.25

Διαδηλωτές με πέτρες και μπουκάλια κατά του Μιλέι

Ο Χαβιέρ Μιλέι απομακρύνθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας του και δεν τραυματίστηκε στην επίθεση που δέχτηκε με πέτρες και μπουκάλια από διαδηλωτές στην περιφέρεια του Μπουένος Αϊρες.

Σύνταξη
Carabao Cup: Σούπερ Τζίμας με δύο γκολ και ασίστ κόντρα στην Όξφορντ! – Ντεμπούτο και ο Κωστούλας (0-6, vids)
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Σούπερ Τζίμας με δύο γκολ και ασίστ κόντρα στην Όξφορντ! – Ντεμπούτο και ο Κωστούλας (0-6, vids)

Ονειρικό ντεμπούτο πραγματοποίησε ο Στέφανος Τζίμας με τη Μπράιτον, σκοράροντας δύο φορές και δίνοντας μία ασίστ στο 6-0 επί της Όξφορντ στο Carabao Cup. Πρώτη εμφάνιση και για τον Κωστούλα.

Σύνταξη
Μινεάπολη: «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε», συγκλονίζει 10χρονο που γλίτωσε από τα πυρά του Ουέστμαν
Νεκρά παιδιά 27.08.25

Μινεάπολη: «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε», συγκλονίζει 10χρονο που γλίτωσε από τα πυρά του Ουέστμαν

Το FBI διερευνά μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ένα έγκλημα υποκινούμενο από μίσος που είχε στόχο τους Καθολικούς» δήλωσε ο επικεφαλής για την επίθεση στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Νίκες για Σερβία, Γερμανία, έκπληξη από Πορτογαλία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Α’ ημέρας
Μπάσκετ 27.08.25

Eurobasket 2025: Νίκες για Σερβία, Γερμανία, έκπληξη από Πορτογαλία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Α’ ημέρας

Το πανόραμα του Eurobasket 2025 μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων της πρώτης ημέρας (Τετάρτης 27/8)- Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Μαρία»: H ταινία με την Αντζελίνα Τζολί ήταν μια εισπρακτική αποτυχία, αλλά τώρα το παιχνίδι αλλάζει
Box office 27.08.25

«Μαρία»: H ταινία με την Αντζελίνα Τζολί ήταν μια εισπρακτική αποτυχία, αλλά τώρα το παιχνίδι αλλάζει

Σύμφωνα με το FlixPatrol, η ταινία «Μαρία» στην οποία πρωταγωνίστησε η Αντζελίνα Τζολί ως Μαρία Κάλλας, κατέκτησε πρόσφατα την πρώτη θέση στο leader board του HBO Max, μετά την κυκλοφορία της στην Ευρώπη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα
Κόσμος 27.08.25

Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα

«Το Ισραήλ απαιτεί το IPC να αποσύρει αμέσως την κατασκευασμένη έκθεσή του», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Απόρρητο