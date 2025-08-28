Βιτόρια: «Πολύ σημαντική η πρόκριση, δείξαμε πρόοδο από την περυσινή σεζόν»
Ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» την πρόκριση στη League Phase του Europa League και ο Ρουί Βιτόρια έκανε δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα με τη Σάμσουνσπορ, εμφανώς ικανοποιημένος.
Ο Ρουί Βιτόρια έκανε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση του αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Σάμσουνσπορ (0-0) και μίλησε για την πρόκριση των «πράσινων» στη League Phase του Europa League.
O τεχνικός του Τριφυλλιού έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες και παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο για τη μεταγραφή του Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ.
Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ρουί Βιτόρια
«Θεωρώ πως δείξαμε πως είμαστε ωριμη ομάδα και να διαχειρίζεται τους αγώνες. Είχαμε το πλεονέκτημα από το πρώτο ματς, ελέγξαμε τον αντίπαλο. Δεν μπόρεσε να διασπάσει την άμυνά μας. Είχαμε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες, μπορούσαμε να σκοράρουμε και να καθαρίσουμε το ματς. Δείξαμε πως είμαστε ώριμοι και πως μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε.Συγχαρητήρια σε όλους και πολύ σημαντικό που ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ξανα σε league phase. Δεν καναμε το τελειο παιχνίδι. ήμασταν πολυ συμπαγείς αμυντικά. Συγχαρητήρια στους οπαδους, όσους ήταν εδώ και όλους στήριξαν από την τηλεόραση.
Είναι πολυ σημαντικό που περάσαμε στο Europa League, δείξαμε πρόοδο από την περσινή σεζόν. Θέλουμε να χτίσουμε νοοτροπία πρωταθλητή. Το θέλαμε πολυ, το κηνηγήσαμε, δείξαμε πως μπορέσαμε να ανταποκριθούμε κόντρα σε διαφορετικούς αντιπάλους και με αφήνει ικανοποιημένο αυτό. Είμαι περήφανος που προπονώ αυτους τους παίκτες και θα κάνουμε περισσότερο στο μέλλον. Πολύ σημαντική η πρόκριση και για την Ελλάδα γενικότερα και για πιο εύκολες κληρωσεις και να βρεθουν οι ομαδες πιο ψηλά.
Δε θέλω να μιλήσω για την περίπτωση του Ιωαννίδη μέχρι να οριστικοποιηθεί. Όσον αφορά τις μεταγραφές που κάναμε, ήταν αρκετές και καλές, αυτό θέλαμε. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από όσους ήρθαν. Είναι ποδοσφαιριστές με συγκεκριμένα κριτήρια, μικρή ηλικια και όρεξη για τίτλους και διακρίσεις. Μπορούν όλοι μαζί να χτίσουν μία μεγάλη ομάδα. Μπορούμε να έχουμε δύο ισάξιες 11άδες και αυτό θέλαμε.»
