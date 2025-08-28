ΑΕΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Νίκολιτς για τον επαναληπτικό κόντρα στην Άντερλεχτ (pic)
Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, ανακοίνωσε τους 11 κιτρινόμαυρους, με τους οποίους η Ένωση θα υποδεχθεί την Άντερλεχτ στη ρεβάνς των πλέι οφ του Conference League.
Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στα πλέι οφ του Conference League. Η Ένωση θέλει νίκη μετά το 1-1 στο Βέλγιο για να πάρει την πρόκριση, με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει γνωστές τις επιλογές του.
Ο Στρακόσα θα είναι στο τέρμα, οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος τετράδα στην άμυνα ενώ στον άξονα θα είναι οι Μαρίν και Πινέδα. Ο Ελίασον ξεκινά στο δεξί άκρο της επίθεσης, ο Κουτέσα στο αριστερό και ο Κοϊτά θα είναι πίσω από τον Πιερό.
Συνοπτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Κουτέσα, Ελίασον, Πιερό.
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γιόνσον, Γιόβιτς, Βίντα, Λιούμπισιτς, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Ζίνι.
Η ενδεκάδα της Άντερλεχτ: Κόουσεμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Οζτσάν, Γιανσάνα, Ντε Κατ, Αζάρ, Ουέρτα, Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ.
Στον πάγκο: Κίκενμποργκ, Σίμιτς, Αουγκούστινσον, Ριτς, Σαλιμπά, Στρούικενς, Φερσκάρεν, Ταζαουάρ, Μπερτατσίνι, Νταό, Ντεγκρέιφ, Βάσκεθ.
