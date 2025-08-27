Τι δήλωσε ο Ντέσερς για το ενδιαφέρον Παναθηναϊκού και ΑΕΚ

Η Ρέιντζερς αντιμετωπίζει απόψε τη Μπριζ στο Βέλγιο, στη ρεβάνς της ήττα με 3-1 στο Άιμπροξ Παρκ για τα Play Off του Champions League. Τα πράγματα είναι δύσκολα για τους «Προτεστάντες», όμως υπολογίζουν στις υπηρεσίες του Σίριλ Ντέσερς για το θαύμα της ανατροπής.

Ο Νιγηριανός στράικερ είχε τραυματιστεί στον αστράγαλο στον προηγούμενο γύρο κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, όμως αποθεραπεύτηκε και είναι έτοιμος να παίξει. Κάτι που επιβεβαίωσε και ο προπονητής των Τζερς, Ράσελ Μάρτινς.

Ο Ντέσερς εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της Ρέιντζερς στη συνέντευξη Τύπου και μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για το μέλλον του. Επειδή ο 30χρονος στράικερ δεν ταιριάζει στο πλάνο του προπονητή και στη χώρα μας συνδέεται όλο το καλοκαίρι με την ΑΕΚ και εσχάτως με τον Παναθηναϊκό.

Επί της ουσίας ο Ντέσερς δεν απάντησε και λειτούργησε διπλωματικά, εγκωμιάζοντας τη Ρέιντζερς και εξηγώντας πως θα άφηνε τη Γλασκόβη μόνο για μία ομάδα ανάλογου βεληνεκούς…

🎙 Russell Martin has arrived to speak to the media ahead of Wednesday’s match against Club Brugge. 🎙 RM: Dessers is here and good to go back in the squad. I’m excited about the game. I think we have a real chance to come and attack. — Rangers Football Club (@RangersFC) August 26, 2025

«Εγώ θα τονίσω μόνο πως βρίσκομαι σε μία φανταστική ομάδα. Δεν είναι εύκολο, γιατί πάντα κάτι συμβαίνει εδώ και υπάρχει τεράστια πίεση. Αλλά γενικά πιστεύω ότι η Ρέιντζερς είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο. Για να φύγω από εδώ, κάτι θα πρέπει να είναι καλό και θα πρέπει να είναι μία άλλη μεγάλη ομάδα» σχολίασε ο Ντέσερς.

Η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Ντέσερς, αλλά οι προτάσεις της δεν καλύπτουν τη Ρέιντζερς. Η τελευταία προσφορά ήταν 5,2 εκατομμυρίων ευρώ και η σκωτσέζικη ομάδα απαιτεί περισσότερα από 6 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό που θα μπορεί να πληρώσει ο Παναθηναϊκός, εφόσον ολοκληρώσει την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.