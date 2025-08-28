Φθιώτιδα: Καταγγελίες, απειλές και παρ’ ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)
Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αποκάλεσε κάτοικο του Αγίου Γεωργίου, στη Φθιώτιδα, πολιτικάντη με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που λειτουργεί σαν να ασκεί διοίκηση για λογαριασμό του Δήμου
Άγριος καυγάς ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στο δημοτικό συμβούλιο Μακρακώμης, στη Φθιώτιδα, ο οποίος παραλίγο να καταλήξει σε ξυλοδαρμό αν δεν είχαν παρέμβει οι ψυχραιμότεροι.
Το σοβαρό επεισόδιο, μάλιστα, κατεγράφη σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιδήμαρχος Πάνος Κοντογεώργος.
Όπως αναφέρει το lamianow.gr, δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης έκανε κάποιες καταγγελίες αναφορικά με έναν κάτοικο του Αγίου Γεωργίου ότι έχει φυλακιστεί στο παρελθόν (στις φυλακές Μαλανδρίνου) και ότι εκκρεμούν εις βάρος του δικαστικές υποθέσεις.
Ο δημοτικός σύμβουλος όταν είδε ότι ο αντιδήμαρχος τον κατέγραφε με το κινητό εξοργίστηκε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον του
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην τοποθέτησή του ο κ. Καλύβας είπε ότι ο εν λόγω κάτοικος δρα ως πολιτικάντης με σκοπό να πάρει βεβαίωση καλής θέλησης, ενεργεί σαν να ασκεί διοίκηση έχοντας και κλειδιά του πρώην δημαρχείου, βγαίνει και σε… μεγάφωνο στον Άγιο Γεώργιο με τις «επιταγές» της τοπικής κοινότητας αλλά και του δημάρχου.
Φθιώτιδα: Η θέση του Δήμου
Ο αντιδήμαρχος αντέτεινε ότι μίλησε με τον δήμαρχο, διέψευσε τους ισχυρισμούς του δημοτικού συμβούλου και τόνισε – μαζί με τον δήμαρχο του χωριού – ότι ο συγκεκριμένος πολίτης ενεργεί εθελοντικά και αφιλοκερδώς και βοηθάει ηλικιωμένους με ψώνια, φάρμακα και ό,τι απλό χρειάζονται, επισκευάζει λακούβες σε δρόμους, αλλάζει λαμπτήρες και όλα αυτά εθελοντικά, με κατατεθειμένη επίσημη δήλωση για τη δράση του.
Αφού άπαντες τοποθετήθηκαν για το θέμα, στη συνέχεια υπήρξε έντονη λογομαχία ανάμεσα στον κ. Καλύβα και τον δήμαρχο του χωριού. Την ώρα εκείνη ο αντιδήμαρχος κατέγραφε τη σκηνή με το κινητό του, όπως φαίνεται στα πλάνα του βίντεο, εξοργίζοντας τον δημοτικό σύμβουλο ο οποίος αφού έριξε κάποιες καρέκλες στο πέρασμά του κινήθηκε απειλητικά εναντίον του κ. Κοντογεώργου προκειμένου να σταματήσει να τον καταγράφει.
