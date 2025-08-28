magazin
Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν
Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν

Με προϋπολογισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων, αλλά σενάρια που μοιάζουν βγαλμένα από «αλγοριθμική μηχανή», το Netflix κατηγορείται ότι παράγει εύπεπτες αλλά «άχρωμες» ταινίες στον βωμό των δεδομένων και της μαζικής απήχησης

Spotlight

Το 2025, το Netflix παρουσίασε μία από τις πιο ακριβές παραγωγές της ιστορίας του κινηματογράφου: το The Electric State. Η ταινία, με προϋπολογισμό περίπου 320 εκατομμυρίων δολαρίων, έφτασε αρχικά στην κορυφή της πλατφόρμας, αλλά σύντομα χάθηκε από τις πρώτες θέσεις.

Παρά την εκρηκτική έναρξη, αποδείχθηκε ένα έργο που κανείς δεν θυμάται. Το παράδειγμα αυτό αποτελεί ενδεικτικό σύμπτωμα μιας ευρύτερης τάσης που καταγγέλλεται ολοένα και συχνότερα: του «αλγοριθμικού κινηματογράφου» που ευδοκιμεί στο Netflix. Πρόκειται για ταινίες σχεδιασμένες όχι με γνώμονα το καλλιτεχνικό όραμα ή τη δημιουργική τόλμη, αλλά με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώνει ο αλγόριθμος θέασης της πλατφόρμας.

Ο βρετανός κριτικός Φιλ Χόουντ, μέσα από ανάλυσή του στον Guardian, περιγράφει αυτή τη νέα συνθήκη ως έναν φαύλο κύκλο όπου το Netflix επιδιώκει να μειώσει κάθε ρίσκο, προβάλλοντας έργα «εύπεπτα», οικεία, φιλικά σε όλους και ταυτόχρονα ανώνυμα.

Το The Electric State είναι τυπικό παράδειγμα: αντλεί εικονογραφία από τον Σπίλμπεργκ, κλέβει στιγμές από το Mad Max και δανείζεται το retro-futuristic ύφος του Fallout. Παρ’ όλα αυτά, το τελικό αποτέλεσμα δεν διαθέτει δική του ταυτότητα. Αντί να συνθέτει κάτι νέο, καταλήγει σε ένα μείγμα κλισέ που δείχνει περισσότερο προϊόν μηχανικής συρραφής παρά αυθεντικής έμπνευσης σύμφωνα με τον κριτικό.

YouTube thumbnail

H στρατηγική των αλγόριθμων

Η στρατηγική αυτή δεν είναι τυχαία. Το Netflix βασίζεται σε έναν τεράστιο όγκο δεδομένων που αντλεί από τις συνήθειες θέασης εκατομμυρίων χρηστών, αναφέρει το άρθρο. Οι αλγόριθμοι αναλύουν τι προτιμούν οι θεατές, ποια είδη ολοκληρώνουν, σε ποια σημεία εγκαταλείπουν μια ταινία. Με βάση αυτά, η πλατφόρμα επιδοτεί νέες παραγωγές που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Το αποτέλεσμα είναι ταινίες σχεδιασμένες να είναι «για όλους» – εύκολες στην κατανόηση, γεμάτες οικεία στοιχεία, αλλά συχνά χωρίς το παραμικρό ίχνος πρωτοτυπίας. Αντί για μια γόνιμη ποικιλία, προκύπτει ένα περιβάλλον ομοιομορφίας, όπου η δημιουργική ριψοκινδυνία εξαφανίζεται.

Οι επικριτές κάνουν λόγο για «ανακύκλωση» στον χώρο του streaming. Παρότι το Netflix διαθέτει χιλιάδες τίτλους, οι συστάσεις που εμφανίζονται στις οθόνες των χρηστών τείνουν να ανακυκλώνουν συνεχώς τα ίδια είδη και αισθητικές φόρμες. Σύμφωνα με τον Χόουντ, με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η ανακάλυψη διαφορετικών «φωνών» ή ανεξάρτητων δημιουργών, ενώ η εμπειρία του θεατή καθορίζεται από μαθηματικά μοντέλα που ευνοούν τη βεβαιότητα έναντι της έκπληξης. Η πλατφόρμα έχει δεχθεί κριτική και για τον τρόπο που χρησιμοποιεί εξατομικευμένα thumbnails ή κατηγοριοποιήσεις που συχνά καταλήγουν σε στερεοτυπικές ετικέτες, όπως «Sad Girl Fall» ή «Grown-ass Women Living Their Best Lives», μετατρέποντας την προσωπική θέαση σε μια παθητική κατανάλωση στενών κατηγοριών.

YouTube thumbnail

Η τεχνητή νοημοσύνη

Την ίδια στιγμή, το Netflix πειραματίζεται με τεχνητή νοημοσύνη στην παραγωγή. Στη σειρά El Eternauta, για πρώτη φορά εφαρμόστηκε γενετική AI για ειδικά εφέ, μειώνοντας κόστος και χρόνο. Παρότι αυτή η καινοτομία δείχνει το μέλλον της βιομηχανίας, ενισχύει την ανησυχία ότι η τέχνη μετατρέπεται σε προϊόν που εξυπηρετεί κυρίως την αποδοτικότητα και όχι τη δημιουργία. Το Netflix καταφέρνει να κυριαρχεί στην αγορά, αλλά πολλές από τις «original» ταινίες του λαμβάνουν χαμηλές κριτικές, παρά το ότι συγκεντρώνουν υψηλές προβολές. Η αντίθεση ανάμεσα στην εμπορική απήχηση και την καλλιτεχνική αξία γίνεται όλο και πιο έντονη.

Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει: είναι αναπόφευκτο το μέλλον του κινηματογράφου να καθορίζεται από αλγορίθμους; Ο Φιλ Χόουντ αφήνει ανοιχτό ένα «παραθυράκι» αισιοδοξίας. Αν οι πλατφόρμες χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα ως εργαλείο καθοδήγησης και όχι ως απόλυτο δόγμα, θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν την παραγωγή ταινιών που συνδυάζουν εμπορική επιτυχία με καλλιτεχνική τόλμη. Ο αλγόριθμος μπορεί να δείξει τι επιθυμεί το κοινό, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη φαντασία. Το στοίχημα για το Netflix – και συνολικά για το streaming – είναι αν θα τολμήσει να απελευθερώσει ξανά χώρο για την έκπληξη, την αμφισημία και το ρίσκο. Γιατί αν ο κινηματογράφος χάσει αυτά τα στοιχεία, τότε οι «ταινίες για όλους» μπορεί τελικά να μη μείνουν αξέχαστες για κανέναν.

Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση
Διαχείριση κρίσεων 28.08.25

Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση

Η τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να είναι ο «τελευταίος τροχός της αμάξης» και να αποκτήσει θεσμικό και οικονομικό βάρος αντάξιο των ευθυνών που αναλαμβάνει στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
Επικαιρότητα 28.08.25

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ

Live από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η θεματική εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» παρουσία Μητσοτάκη - Η εκδήλωση γίνεται στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ

Σύνταξη
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης
Φωτογραφίες - Βίντεο 28.08.25

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πραγματοποιούν 24ωρη απεργία ζητώντας απόσυρση του νομοσχεδίου που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση και μεταβάλλει προς το χειρότερο το Πειθαρχικό Δίκαιο

Σύνταξη
Τραμπ: Θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων
Νέο μέτρο 28.08.25

Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων

Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, οι αλλοδαποί κάτοχοι φοιτητικής βίζας δεν θα μπορούν να παραμένουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια στο αμερικανικό έδαφος

Σύνταξη
Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός
Champions League 28.08.25

Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός

Ο νέος τρόπος διεξαγωγής του Champions League αυξάνει και τα έσοδα των ομάδων. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια.

Σύνταξη
Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου
Πολιτική 28.08.25

Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου

Στην έναρξη της πρώτης συνεδρίασης για τη νέα σεζόν, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του κ. Βεσυρόπουλου με τους συναδέλφους να αφήνουν λευκά τριαντάφυλλα στο έδρανο του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης
InShorts 28.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης

Μέλη μιας συλλογικότητας από την περιοχή της ιταλικής πόλης συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Μέγαρο των Φεστιβάλ, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό με τα συνθήματα «Free Palestine» και «Stop the Genocide».

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Καταγγελίες, απειλές και παρ’ ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)
Στη Φθιώτιδα 28.08.25

Καταγγελίες, απειλές και παρ' ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)

Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αποκάλεσε κάτοικο του Αγίου Γεωργίου, στη Φθιώτιδα, πολιτικάντη με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που λειτουργεί σαν να ασκεί διοίκηση για λογαριασμό του Δήμου

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι οχυρωμένες πόλεις στο στόχαστρο του Πούτιν – Δεκατέσσερις οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο
Δείτε χάρτη 28.08.25 Upd: 11:18

Οι οχυρωμένες πόλεις της Ουκρανίας στο στόχαστρο του Πούτιν - 14 οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο

«Παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία - Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο - Ποιες πόλεις επιδιώκει να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός, πώς έχουν οχυρωθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν
Damage control 28.08.25

ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν

Σε συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν, για την κατάσταση στο ΕΣΥ κατέφυγε ο υφ. Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους - Επιχείρησε να πείσει ότι η είσοδος ιδιωτών στα νοσοκομεία ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της περίθαλψης

Σύνταξη
