magazin
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 22:57
Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου στις Σπέτσες - Η παρεξήγηση για μια γυναίκα
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Όλη η μαγεία χάνεται!»: Παρακολουθώντας το σινεμά να καταρρέει καρέ καρέ στα leaks των social media
Culture Live 18 Αυγούστου 2025 | 06:00

«Όλη η μαγεία χάνεται!»: Παρακολουθώντας το σινεμά να καταρρέει καρέ καρέ στα leaks των social media

Άραγε οι εικόνες που διαρρέουν στα social media από τα γυρίσματα καταστρέφουν τον κινηματογράφο ως εμπειρία;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

Μια βιαστική φωτογραφία από κινητό, ένα βίντεο χαμηλής ανάλυσης, λίγα δευτερόλεπτα που διαρρέουν στα social media: αυτό αρκεί για να χαθεί η μαγεία μιας ταινίας πριν καν βγει στις αίθουσες. Η νέα «παράνομη βιομηχανία» διαρροών από τα γυρίσματα έχει μετατραπεί σε εμπορικό προϊόν, τροφοδοτώντας το TikTok και το Instagram με φθηνό θέαμα που καταναλώνεται μαζικά – και καταστρέφει το στοιχείο της έκπληξης στο σινεμά.

Η σκηνοθέτρια Νάνσι Μέγιερς ξέσπασε πρόσφατα, όταν φωτογραφίες από τα γυρίσματα μιας νέας εκδοχής του Περηφάνια και Προκατάληψη κυκλοφόρησαν ανεξέλεγκτα: «Όλη η μαγεία χάνεται!», έγραψε στο Instagram. Η φράση της συνοψίζει τον εφιάλτη που ζουν πολλοί δημιουργοί: να βλέπουν τον κόπο μηνών ή ετών να απομυθοποιείται μέσα από κακοφωτισμένες λήψεις και ανυπόφορα memes.

YouTube thumbnail

Από τέχνη σε fast food

Ταινίες με έντονο το στοιχείο της μόδας είναι οι πρώτες που θυσιάζονται στον βωμό του viral. Από το The Devil Wears Prada 2 και το And Just Like That έως το Barbie, τα κοστούμια και οι εμφανίσεις των πρωταγωνιστών μετατρέπονται σε αστεία, σε ειρωνικά σχόλια ή σε πρόωρα spoilers.

Ό,τι προοριζόταν για το σκοτεινό δωμάτιο του σινεμά γίνεται στιγμιαίο content, καταναλώνεται στο κινητό και χάνει το βάρος του. Πρόκειται για μια «fast food» εκδοχή κινηματογραφικής τέχνης, που καταπίνει την υπομονή, τη φαντασία και το μυστήριο.

Δεν είναι περιέργεια – είναι εμπόριο

Οι υποστηρικτές των leaks συχνά επικαλούνται την «περιέργεια του κοινού». Στην πραγματικότητα, πρόκειται για κυνική εμπορευματοποίηση: κάθε διαρροή φέρνει κλικς, κάθε viral φωτογραφία απογειώνει τα νούμερα των λογαριασμών που τη διακινούν.

Οι πλατφόρμες κερδίζουν, οι θεατές νομίζουν ότι συμμετέχουν, αλλά οι δημιουργοί βλέπουν το έργο τους να κατακερματίζεται σε «περιεχόμενο» χωρίς αξία.

Σύμφωνα με άρθρο του Guardian, κάποιοι αντιτείνουν ότι οι διαρροές δεν βλάπτουν απαραίτητα. Το Barbie έκανε πάνω από 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις, παρά – ή μάλλον χάρη – στις φωτογραφίες που διέρρευσαν.

Ωστόσο, το ερώτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Δεν αφορά απλώς τις πωλήσεις εισιτηρίων, αλλά τη μοναδικότητα της εμπειρίας. Μια επιτυχία δεν αναιρεί το γεγονός ότι το κοινό έζησε ήδη μισή ταινία μέσα από βιντεάκια στο TikTok.

Σκηνοθέτες και παραγωγοί προσπαθούν να προστατεύσουν τα έργα τους, γυρίζοντας κρίσιμες σκηνές σε απομονωμένα στούντιο ή κόβοντας υλικό από trailers. Ωστόσο, η μάχη μοιάζει άνιση.

Όσο τα social media λειτουργούν ως μηχανές περιεχομένου που τρέφονται με το παρασκήνιο, το σινεμά θα μοιάζει ολοένα και λιγότερο με μαγεία και περισσότερο με μια απλή προέκταση της online κατανάλωσης.

YouTube thumbnail

Για ποιο σινεμά μιλάμε;

Το σινεμά δεν είναι μόνο ιστορία, ούτε μόνο εικόνα – είναι εμπειρία, αποκάλυψη, αιφνιδιασμός. Αν όλα έχουν ήδη φιλτραριστεί μέσα από το timeline, αν κάθε κοστούμι και κάθε καρέ έχει γίνει meme πριν καν πέσουν οι τίτλοι αρχής, τότε τι μένει; Ένα προϊόν χωρίς μυστήριο, ένας κινηματογράφος απογυμνωμένος από την ίδια του τη γοητεία.

Η μάχη, λοιπόν, δεν είναι μόνο για τα έσοδα, αλλά για την ψυχή της έβδομης τέχνης. Και όσο οι διαρροές συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται ως «αθώο ασείο», τόσο η μαγεία θα χάνεται – καρέ καρέ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Κόσμος
ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Αυτό που μάλλον δεν ήξερε κανείς για τον Ντέιβιντ Λιντς: Τι αποκάλυψε η επί χρόνια συνεργάτης του
Κι όμως 17.08.25

Αυτό που μάλλον δεν ήξερε κανείς για τον Ντέιβιντ Λιντς: Τι αποκάλυψε η επί χρόνια συνεργάτης του

Οκτώ μήνες μετά τον θάνατο του Ντέιβιντ Λιντς, η επί χρόνια συνεργάτης του Σαμπρίνα Σάδερλαντ παρουσίασε μια άλλη πλευρά του εμβληματικού δημιουργού.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά – Σαν ταξίδι στον χρόνο
Νοσταλγία 17.08.25

Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά - Σαν ταξίδι στον χρόνο

Σε έναν κατάφυτο κήπο, που με πολύ μεράκι περιποιείται ο ιδιοκτήτης του Χρήστος Αραβαντινός, όπου υπάρχουν όλων των ειδών τα λουλούδια, και χρώματα και αρώματα πολιορκούν και κινητοποιούν τις αισθήσεις, οι νύχτες στην Πρέβεζα εξακολουθούν να θυμίζουν άλλες εποχές.

Σύνταξη
Αντίο στρατηγέ Ζοντ: Ο Τέρενς Σταμπ ήταν πολλά περισσότερα από τον κακό στις ταινίες του Superman
Μοναδικός 17.08.25

Αντίο στρατηγέ Ζοντ: Ο Τέρενς Σταμπ ήταν πολλά περισσότερα από τον κακό στις ταινίες του Superman

Ο Τέρενς Σταμπ έγινε γνωστός παγκοσμίως ως στρατηγός Ζοντ και μεγάλος αντίπαλος του Superman, ωστόσο ήταν πολλά περισσότερα από αυτό. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους άγγλους ηθοποιούς του 20ου αιώνα. «Έφυγε» σε ηλικία 87 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «βασίλισσα» των αρετών – Γιατί είναι σημαντικό να υπερασπιζόμαστε την αγάπη σήμερα;
Culture Live 17.08.25

Η «βασίλισσα» των αρετών – Γιατί είναι σημαντικό να υπερασπιζόμαστε την αγάπη σήμερα;

Για την Άιρις Μέρντοχ, η αγάπη δεν είναι απλώς συναίσθημα, αλλά η κορυφαία αρετή που μας φανερώνει την πραγματικότητα. Μέσα από στοργή, μεταμορφώνει τον τρόπο που βλέπουμε και γνωρίζουμε τον κόσμο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Cunk on Life: Το πιο ξεκαρδιστικό ντοκιμαντέρ όλων των εποχών επιστρέφει με ακόμη πιο «φιλοσοφικά» ερωτήματα
Culture Live 16.08.25

Cunk on Life: Το πιο ξεκαρδιστικό ντοκιμαντέρ όλων των εποχών επιστρέφει με ακόμη πιο «φιλοσοφικά» ερωτήματα

Η Φιλομένα Κανκ του σατιρικού ντοκιμαντέρ Cunk on Life, που μετατρέπει τα βαθύτερα ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης σε ξεκαρδιστικά, παράλογα και συχνά σοκαριστικά στιγμιότυπα, επιστρέφει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη
Μαξ Χέιστινγκς 16.08.25

Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη

Στο «Operation Biting», ο Μαξ Χέιστινγκς αφηγείται μια τολμηρή δράση των βρετανικών ειδικών δυνάμεων που έχει ξεχαστεί στην ιστορία, αλλά παραμένει σημαντική.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη
Μοναδική 15.08.25

Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη

Περίπου δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, μια ταινία για την εντυπωσιακή μουσική πορεία αλλά και πολυτάραχη ζωή της Σινέντ Ο' Κόνορ βρίσκεται στα σκαριά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;
Culture Live 15.08.25

Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι Μάγια βίωσαν 44 χρόνια ακραίας ξηρασίας στους δύο τελευταίους αιώνες τους, με κορύφωση ένα 13ετές επεισόδιο που συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρρευση του πολιτισμού τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι – Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά
Καιρός Δευτέρας 18.08.25

Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι - Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά σε Ήπειρο, Θεσσαλία και Στερεά

Βροχερός ο καιρός σήμερα Δευτέρα ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες -Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Σύνταξη
Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ
Αυτοκίνητο 18.08.25

Αγορά ΙΧ: Μπαράζ εκπτώσεων έως 10.000 ευρώ

Oι μεγαλύτερες προσφορές τρέχουν στην κατηγορία των SUV, οι τιμές των οποίων σχεδόν σε όλες τις αντιπροσωπείες έχουν δεχθεί ένα απλόχερο «ψαλίδι» με στόχο την τόνωση της αγοράς

Νίκος Λιβανός
Μαικ Μπέρνερς – Λι: Θα εκπλαγώ αν στο τέλος τη γλιτώσουμε!
Κλιματική αλλαγή 18.08.25

Μαικ Μπέρνερς – Λι: Θα εκπλαγώ αν στο τέλος τη γλιτώσουμε!

Μιλάει στα «ΝΕΑ» ένας από τους πλέον διακεκριμένους ερευνητές παγκοσμίως στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, τονίζοντας πως η πορεία προς την κατάρρευση έχει επιταχυνθεί και σημειώνοντας πως υπάρχει ακόμη δυνατότητα να την αποτρέψουμε

Ιωάννης Ανδριτσόπουλος
Καταστολή αντί πρόληψης: Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει τίποτε από τις πυρκαγιές και τη διαχείρισή τους
Πολιτική Γραμματεία 18.08.25

Καταστολή αντί πρόληψης: Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει τίποτε από τις πυρκαγιές και τη διαχείρισή τους

Η κυβέρνηση όπως και σε άλλες περιπτώσεις έτσι και στην Πάτρα έδειξε ότι δεν έχει αντιληφθεί πως οφείλει να χειριστεί ένα τόσο δύσκολο και ευαίσθητο θέμα. Οι επιθέσεις στον δήμαρχο του ΚΚΕ, Κώστα Πελετίδη αναδεικνύουν περισσότερο την αμηχανία της...

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα
Τετραήμερη εργασία 18.08.25

Η εβδομάδα των 32 ωρών ωφελεί σοβαρά την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα – Τι δείχνει νέα έρευνα

Εκατοντάδες επιχειρήσεις μειώνουν την εργάσιμη εβδομάδα, χωρίς μείωση αποδοχών. Τα αποτελέσματα ειναι θετικά για την υγεία των εργαζομένων και για την παραγωγικότητα. Φυσικά δεν συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση
Απαιτούνται μέτρα 18.08.25

Προσοχή στο χάσμα δεξιοτήτων – Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στην κατάρτιση

Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας υστερούν στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους είναι ζωτικής σημασίας για την αγορά εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βολιβία: Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς προκρίνονται στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών
Ηττα Αριστεράς 18.08.25

Δυο υποψήφιοι της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο των προεδρικών στη Βολιβία

Προς γενική κατάπληξη, γερουσιαστής της χριστιανοδημοκρατικής κεντροδεξιάς, ο Ροδρίγο Πας, κατέλαβε την πρώτη θέση με 31,3 ως 31,6% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βολιβία.

Σύνταξη
Κίνα: 10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στην Εσωτερική Μογγολία
Εσωτερική Μογγολία 18.08.25

10 νεκροί και 2 αγνοούμενοι σε πλημμύρες στη βόρεια Κίνα

Ομάδα δεκατριών ανθρώπων είχε κατασκηνώσει σε τομέα της Εσωτερικής Μογγολίας όταν σημειώθηκαν «ξαφνικές» πλημμύρες που είχαν ως αποτέλεσμα δέκα από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους και δυο να αγνοούνται.

Σύνταξη
Ιράν: 7 τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη με τις δυνάμεις ασφαλείας – «Προετοίμαζαν επιθέσεις»
«Ετοίμαζαν επιθέσεις» 18.08.25

7 τζιχαντιστές νεκροί σε μάχη στο Ιράν

«Επτά μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ανσάρ αλ Φουρκάν σκοτώθηκαν σε ένοπλη σύγκρουση» με τις δυνάμεις ασφαλείας, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA του Ιράν.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: Οργισμένη απάντηση στον «υπουργό εμπορίου της υγείας» για τα Χανιά
«Ντράπηκε και η ντροπή» 18.08.25

Οργισμένη απάντηση στον «υπουργό εμπορίου της υγείας» για τα Χανιά

«Ντράπηκε και η ντροπή», με την ανάρτηση του Αδωνι Γεωργιάδη για το νοσοκομείο των Χανίων, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, τονίζοντας ότι «Ο κρητικός λαός δεν τρώει κουτόχορτο...».

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής γερμανικών στρατευμάτων σε δύναμη ασφαλείας
Αντικαγκελάριος Γερμανίας 18.08.25

Συμμετοχή γερμανικών στρατευμάτων σε δύναμη ασφαλείας για την Ουκρανία

«Φυσικά», απάντησε ο γερμανός αντικαγκελάριος στο ερώτημα «εάν η Γερμανία - και η Ευρώπη - πρέπει να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη».

Σύνταξη
Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση
Διεθνής Οικονομία 18.08.25

Σταθερή άνοδος των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ τον Ιούλιο – Μικρή οικονομική ανακούφιση

Αύξηση των λιανικών πωλήσεων σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στις ΗΠΑ, δίνοντας έναν ελάχιστα αισιόδοξο τόνο στις ανησυχίες για την οικονομία της χώρας

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
Απόρρητο