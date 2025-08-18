«Όλη η μαγεία χάνεται!»: Παρακολουθώντας το σινεμά να καταρρέει καρέ καρέ στα leaks των social media

Μια βιαστική φωτογραφία από κινητό, ένα βίντεο χαμηλής ανάλυσης, λίγα δευτερόλεπτα που διαρρέουν στα social media: αυτό αρκεί για να χαθεί η μαγεία μιας ταινίας πριν καν βγει στις αίθουσες. Η νέα «παράνομη βιομηχανία» διαρροών από τα γυρίσματα έχει μετατραπεί σε εμπορικό προϊόν, τροφοδοτώντας το TikTok και το Instagram με φθηνό θέαμα που καταναλώνεται μαζικά – και καταστρέφει το στοιχείο της έκπληξης στο σινεμά.

Η σκηνοθέτρια Νάνσι Μέγιερς ξέσπασε πρόσφατα, όταν φωτογραφίες από τα γυρίσματα μιας νέας εκδοχής του Περηφάνια και Προκατάληψη κυκλοφόρησαν ανεξέλεγκτα: «Όλη η μαγεία χάνεται!», έγραψε στο Instagram. Η φράση της συνοψίζει τον εφιάλτη που ζουν πολλοί δημιουργοί: να βλέπουν τον κόπο μηνών ή ετών να απομυθοποιείται μέσα από κακοφωτισμένες λήψεις και ανυπόφορα memes.

Από τέχνη σε fast food

Ταινίες με έντονο το στοιχείο της μόδας είναι οι πρώτες που θυσιάζονται στον βωμό του viral. Από το The Devil Wears Prada 2 και το And Just Like That έως το Barbie, τα κοστούμια και οι εμφανίσεις των πρωταγωνιστών μετατρέπονται σε αστεία, σε ειρωνικά σχόλια ή σε πρόωρα spoilers.

Ό,τι προοριζόταν για το σκοτεινό δωμάτιο του σινεμά γίνεται στιγμιαίο content, καταναλώνεται στο κινητό και χάνει το βάρος του. Πρόκειται για μια «fast food» εκδοχή κινηματογραφικής τέχνης, που καταπίνει την υπομονή, τη φαντασία και το μυστήριο.

Δεν είναι περιέργεια – είναι εμπόριο

Οι υποστηρικτές των leaks συχνά επικαλούνται την «περιέργεια του κοινού». Στην πραγματικότητα, πρόκειται για κυνική εμπορευματοποίηση: κάθε διαρροή φέρνει κλικς, κάθε viral φωτογραφία απογειώνει τα νούμερα των λογαριασμών που τη διακινούν.

Οι πλατφόρμες κερδίζουν, οι θεατές νομίζουν ότι συμμετέχουν, αλλά οι δημιουργοί βλέπουν το έργο τους να κατακερματίζεται σε «περιεχόμενο» χωρίς αξία.

Σύμφωνα με άρθρο του Guardian, κάποιοι αντιτείνουν ότι οι διαρροές δεν βλάπτουν απαραίτητα. Το Barbie έκανε πάνω από 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις, παρά – ή μάλλον χάρη – στις φωτογραφίες που διέρρευσαν.

Ωστόσο, το ερώτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Δεν αφορά απλώς τις πωλήσεις εισιτηρίων, αλλά τη μοναδικότητα της εμπειρίας. Μια επιτυχία δεν αναιρεί το γεγονός ότι το κοινό έζησε ήδη μισή ταινία μέσα από βιντεάκια στο TikTok.

Σκηνοθέτες και παραγωγοί προσπαθούν να προστατεύσουν τα έργα τους, γυρίζοντας κρίσιμες σκηνές σε απομονωμένα στούντιο ή κόβοντας υλικό από trailers. Ωστόσο, η μάχη μοιάζει άνιση.

Όσο τα social media λειτουργούν ως μηχανές περιεχομένου που τρέφονται με το παρασκήνιο, το σινεμά θα μοιάζει ολοένα και λιγότερο με μαγεία και περισσότερο με μια απλή προέκταση της online κατανάλωσης.

Για ποιο σινεμά μιλάμε;

Το σινεμά δεν είναι μόνο ιστορία, ούτε μόνο εικόνα – είναι εμπειρία, αποκάλυψη, αιφνιδιασμός. Αν όλα έχουν ήδη φιλτραριστεί μέσα από το timeline, αν κάθε κοστούμι και κάθε καρέ έχει γίνει meme πριν καν πέσουν οι τίτλοι αρχής, τότε τι μένει; Ένα προϊόν χωρίς μυστήριο, ένας κινηματογράφος απογυμνωμένος από την ίδια του τη γοητεία.

Η μάχη, λοιπόν, δεν είναι μόνο για τα έσοδα, αλλά για την ψυχή της έβδομης τέχνης. Και όσο οι διαρροές συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται ως «αθώο ασείο», τόσο η μαγεία θα χάνεται – καρέ καρέ.