28.08.2025 | 19:09
Πυρκαγιά στην Κομοτηνή - Ήχησε το 112
Ημερίδα: «Κλιματική επιστήμη και πολιτική σε ένα δυναμικό τοπίο»
Περιβάλλον 28 Αυγούστου 2025 | 19:05

Ημερίδα: «Κλιματική επιστήμη και πολιτική σε ένα δυναμικό τοπίο»

Στο Μουσείο Ακρόπολης την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 - με τη συνδιοργάνωση του ΕΜΠ και της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος.

Στον απόηχο της Συμφωνίας του Παρισιού, το 2015, για τον περιορισμό της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασιακής αύξησης στους 1.5-2°C, οι κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο έχουν σταδιακά αναβαθμίσει τις κλιματικές φιλοδοξίες τους και τα εφαρμοσμένα μέτρα πολιτικής έχουν αρχίσει να έχουν αποτέλεσμα. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται ολοένα και ταχύτερα, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές τοπίο και εν μέσω μιας πολυκρίσης: πανδημία, γεωπολιτικές εντάσεις, ενεργειακές κρίσεις, και προστατευτισμός σε μία διαφαινόμενη απομάκρυνση από την παγκοσμιοποίηση.

Χάρις στις τολμηρές κλιματικές δεσμεύσεις (όπως ο στόχος της ΕΕ για καθαρό μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών άνθρακα έως το 2050 και η νέα σειρά εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα των Κρατών Μελών), οι ανησυχίες της επιστημονικής κοινότητας διαρκώς μετατοπίζονται, από την μέχρι πρότινος έλλειψη φιλοδοξίας στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων και νέων εμποδίων που θέτουν σε κίνδυνο τη μετατροπή των υποσχέσεων σε πραγματικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Horizon Europe ερευνητικό έργο IAM COMPACT έχει αφιερώσει τα τελευταία τρία χρόνια στη δυναμική συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και φορέων χάραξης πολιτικής: μέσα από τον καινοτόμο Μηχανισμό Ανταπόκρισης Πολιτικής (Policy Response Mechanism), η διεθνής ερευνητική κοινοπραξία που το απαρτίζει συνδιαμόρφωσε μία σειρά από δεκάδες επιστημονικές μελέτες μαζί με κυβερνήσεις, ηγετικά στελέχη της βιομηχανίας, εμπειρογνώμονες, και πολίτες, ώστε η επιστήμη να προσαρμόζεται και ανταποκρίνεται άμεσα στις πραγματικές κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες και απορίες.

Καθώς το έργο φτάνει στο τέλος του, σε συνεργασία με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης (ΕΣΑΔ) του ΕΜΠ που συντονίζει επιστημονικά το έργο IAM COMPACT, προσκαλεί την κοινωνία των πολιτών, επιστήμονες, καθώς και φορείς από την πολιτική και τη βιομηχανία να ενημερωθούν, να συζητήσουν, να καταθέσουν τους προβληματισμούς τους, και να συμβάλουν στον δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον, σε μία ημερίδα που αποσκοπεί σε ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο.

Η τρίτη μίας σειράς συνεδρίων για την Κλιματική Αλλαγή, την Ενέργεια και το Περιβάλλον (μετά το 2020 και το 2022), η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί (στα αγγλικά) την Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025, στο αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής» του Μουσείου Ακρόπολης.

Σε πέντε θεματικές ενότητες, θα αναδείξουμε και συζητήσουμε τα επιστημονικά μας ευρήματα, σε ζωντανή αλληλεπίδραση με το κοινό, εξετάζοντας συνολικά τα πιο σημαντικά ερωτήματα που προέκυψαν από το ερευνητικό μας ταξίδι:

  • Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία και Ενεργειακή Ασφάλεια: Πώς μπορεί η Ευρώπη να επιτύχει τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς της στόχους, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια, ευελιξία και ανθεκτικότητα του ενεργειακού της συστήματος; Ευθυγραμμίζονται τα εθνικά σχέδια με τους στόχους της ΕΕ; Τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητά μας;
  • Ανταγωνιστικότητα, Εμπορικοί Περιορισμοί, και Συγκρούσεις: Πώς θα διατηρήσει η Ευρώπη την ανταγωνιστικότητά της στην πορεία προς την απανθρακοποίηση, εν μέσω εμπορικών εντάσεων και γεωπολιτικών κινδύνων;
  • Η Ελλάδα στο Προσκήνιο: Με ποιες κλιματικές επιπτώσεις βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα μας και πώς μπορεί να προσαρμοστεί, καθώς ευθυγραμμίζει το θεσμικό της πλαίσιο με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις; Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε βέλτιστα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κεφάλαια και χρηματοδοτικά εργαλεία;
  • Ανθεκτικότητα και Ευρύτερη Βιωσιμότητα: Ποιες είναι οι επιπτώσεις της μετάβασης στη βιοποικιλότητα, τις σπάνιες γαίες και τη χρήση γης; Πώς θωρακίζουμε τις κοινωνίες μας απέναντι σε ακραία φυσικά ή κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα και αιφνιδιαστικές συστημικές αναταράξεις;
  • Παγκόσμια Δικαιοσύνη και Συνεργασία: Ποιος είναι ο ρόλος χωρών με περιορισμένες δυνατότητες στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής; Πώς μπορούν οι επιστήμονες και οι υπεύθυνοι πολιτικής να υποστηρίξουν τον στρατηγικό σχεδιασμό σε χώρες που δοκιμάζονται από συγκρούσεις, επισιτιστικές κρίσεις, και φυσικές καταστροφές;

Εγγραφείτε στην ημερίδα μέσω μίας απλής φόρμας εδώ!

UniCredit: Στο 26% η συμμετοχή στην Alpha Bank

UniCredit: Στο 26% η συμμετοχή στην Alpha Bank

Σε ποια χώρα πλένονται περισσότερο;

Σε ποια χώρα πλένονται περισσότερο;

ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
Ο αληθινός κίνδυνος 28.08.25

Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Η πράσινη μετάβαση θεωρείται ότι θα απειλήσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η καθυστέρηση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες στην Ευρώπη αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από την ίδια τη μετάβαση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αποψίλωση δασών: Ευθύνεται για μισό εκατομμύριο θανάτους σε 20 χρόνια – Αυξάνει ασθένειες που προκαλεί η ζέστη
Αιτία θανάτου 28.08.25

Αποψίλωση δασών: Ευθύνεται για μισό εκατομμύριο θανάτους σε 20 χρόνια – Αυξάνει ασθένειες που προκαλεί η ζέστη

Η αποψίλωση δασών αυξάνει τη θερμοκρασία στα τροπικά δάση του Αμαζονίου, του Κονγκό και της νοτιοανατολικής Ασίας. Αυτό έχει αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία των κατοίκων και πολλοί να πεθαίνουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιδρούν στους «ανέφικτους» στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές άνθρακα
Επιστολή στην Κομισιόν 27.08.25

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιδρούν στους «ανέφικτους» στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές άνθρακα

Επικαλούμενοι τις οικονομικές και γεωπολιτικές δυσκολίες, εκπρόσωποι των αυτοκινητοβιομηχανιών ζητούν αναθεώρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Σύνταξη
Πολλή ζέστη για μάθημα: Αγώνας για δροσερές τάξεις σε όλο τον κόσμο – Η περίπτωση της Αθήνας
Κλιματική κρίση 27.08.25

Πολλή ζέστη για μάθημα: Αγώνας για δροσερές τάξεις σε όλο τον κόσμο – Η περίπτωση της Αθήνας

Ο κλιματισμός στα σχολεία έχει γίνει επείγουσα προτεραιότητα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν συχνά τα σχολεία να κλείσουν. Τα παιδιά πια χάνουν έως ενάμιση χρόνο μαθημάτων λόγω ζέστης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως οι πατεράδες μας»: Οι αγρότες αγωνίζονται να προσαρμοστούν στην κλιματική κρίση
Ευρώπη 25.08.25

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε όπως οι πατεράδες μας»: Οι αγρότες αγωνίζονται να προσαρμοστούν στην κλιματική κρίση

Καθώς οι πυρκαγιές μαίνονται στη νότια Ευρώπη και οι απώλειες των καλλιεργειών αναμένεται να αυξηθούν, οι παραγωγοί πρέπει να γίνουν δημιουργικοί για να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση

Σύνταξη
Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»
Μέλλον χωρίς ταξίδια; 24.08.25

Κλιματική κρίση: Ίσως φέρει το τέλος της βιομηχανίας των διακοπών – Και η Ελλάδα θα πληγεί ως «hotspot»

Οι καύσωνες, οι πυρκαγιές και άλλα φαινόμενα που προκαλεί η κλιματική κρίση, αλλά και η διαρκής αύξηση του κόστους, οδηγούν σε μία ακόμη κρίση. Tης βιομηχανίας των διακοπών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο
Στάχτη 10 εκατ. στρέμματα 22.08.25

Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο

Η έκταση που έκαψαν φέτος οι πυρκαγιές ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Για την Ελλάδα, το 2025 είναι μέχρι στιγμής η πέμπτη χειρότερη χρονιά.

Σύνταξη
Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»
Αλυσιδωτές αντιδράσεις 21.08.25

Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»

Διεθνής μελέτη καταγράφει ενδείξεις μη αναστρέψιμων μεταβολών στην Ανταρκτική που θα επιταχύνουν περαιτέρω την άνοδο της θερμοκρασίας και θα απειλήσουν τις παράκτιες πόλεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Υγεία: Στο έλεος της τύχης οι πολίτες – Ψάχνουν γιατρούς και ασθενοφόρα ακόμα και σε μεγάλα νησιά
Ελλάδα 28.08.25

Υγεία: Στο έλεος της τύχης οι πολίτες – Ψάχνουν γιατρούς και ασθενοφόρα ακόμα και σε μεγάλα νησιά

Μπαράζ καταγγελιών από τους πολίτες, μετά το περιστατικό στην Αίγινα, όπου έχασε τη ζωή της 79χρονη επειδή το Κέντρο Υγείας δεν διέθετε οδηγό ασθενοφόρου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
«Αναξιοπιστία» 28.08.25

ΠΑΣΟΚ: Η Θεσσαλονίκη φτωχός συγγενής των χρηματοδοτήσεων – Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Είναι τουλάχιστον προκλητικό να παρουσιάζονται ως 'εμβληματικά' έργα που απλώς καταγράφονται στην ατζέντα και εξαγγέλλονται κάθε χρόνο», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες σεξουαλικές φωτογραφίες διάσημων γυναικών προκαλούν θύελλα αντιδράσεων
Deepfake 28.08.25

Σάλος στην Ιταλία: Παραποιημένες σεξουαλικές φωτογραφίες διάσημων γυναικών προκαλούν θύελλα αντιδράσεων

Παραποιημένες φωτογραφίες διάσημων γυναικών από την Ιταλία, μεταξύ των οποίων και η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα μαζί με χυδαίες και σεξιστικές λεζάντες

Σύνταξη
Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης – Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στις ΗΠΑ το 2025;
ΗΠΑ 28.08.25

Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης - Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στην Αμερική το 2025;

Ανάλογα με τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται, το 2025 σημειώθηκαν μεταξύ 8 και 146 περιστατικά ένοπλων επιθέσεων σε σχολεία σε όλες τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός
Europa League 28.08.25

LIVE: Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός

LIVE: Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών
Διπλωματία 28.08.25

ΥΠΕΞ για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Συγκλονισμένοι από το θάνατο αθώων πολιτών

Τον αποτροπιασμό του εξέφρασε το ΥΠΕΞ για την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, την οποία καταδίκασε απερίφραστα, ενώ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του στην Ουκρανία και το λαό της

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία ενεργοποιούν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν
Πυρηνικές εγκαταστάσεις 28.08.25

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία ενεργοποιούν την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν

Η κίνηση των τριών ευρωπαϊκών δυνάμεων δίνει στο Ιράν 30 ημέρες για να βελτιώσει την πρόσβαση για επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεών του

Σύνταξη
Γερουλάνος: Η κυβέρνηση μιλάει για αξιολόγηση, αλλά φοβάται να αξιολογηθεί σε αναπληρωματικές εκλογές
Βουλή 28.08.25

Γερουλάνος: Η κυβέρνηση μιλάει για αξιολόγηση, αλλά φοβάται να αξιολογηθεί σε αναπληρωματικές εκλογές

«Το σκεπτικό είναι απλοϊκό: Την αδυναμία εξυπηρέτησης του πολίτη από το κράτος, θα λύσουν οι αυστηρότερες ποινές στους δημόσιους υπάλληλους», σημείωσε ο Παύλος Γερουλάνος για το ν/σ του ΥΠΕΣ

Σύνταξη
«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας
«Ζούμε σε δυστοπία» 28.08.25

«Πολύ σύντομα, η ανθρωπότητα θα κληθεί να λογοδοτήσει»: Ο Γιώργος Λάνθιμος φέρνει την Παλαιστίνη στο Φεστιβάλ Βενετίας

Την ώρα που άλλοι δημιουργοί επιλέγουν τη σιωπή ή την αισχρή διπλωματία, ο Γιώργος Λάνθιμος στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία
Διεθνής Οικονομία 28.08.25

Γερμανία: Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε αρνητικό ρεκόρ – Πιέσεις σε νοικοκυριά και οικονομία

Νέα έρευνα στη Γερμανία δείχνει ότι οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για ανεργία και παρατεταμένο πληθωρισμό

Σύνταξη
Ακρίβεια: Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος
Θεατής η κυβέρνηση 28.08.25

Το «καλάθι» της ακρίβειας επιμένει - Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Τρίτη κατά σειρά αύξηση του πληθωρισμού και άλμα στο μέσο ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025. Μέτρα αντιστροφής του κλίματος υπόσχεται η κυβέρνηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
Κόσμος 28.08.25

Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάσυρσης της σορού του Τούρκου επιχειρηματία που παραμένει στον βυθό της θάλασσας για 23η ημέρα.

Σύνταξη
Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
Ο αληθινός κίνδυνος 28.08.25

Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Η πράσινη μετάβαση θεωρείται ότι θα απειλήσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η καθυστέρηση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες στην Ευρώπη αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από την ίδια τη μετάβαση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»
«Εκτενή έρευνα» 28.08.25

Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»

Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ απειλείται με οριστικό κλείσιμο, εκτός εάν το ολλανδικό κράτος τηρήσει τη συμφωνία του 1962 με τον ανιψιό του Βίνσεντ βαν Γκογκ, παρέχοντας τα απαραίτητα κονδύλια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
