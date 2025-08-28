Ημερίδα: «Κλιματική επιστήμη και πολιτική σε ένα δυναμικό τοπίο»

Στον απόηχο της Συμφωνίας του Παρισιού, το 2015, για τον περιορισμό της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασιακής αύξησης στους 1.5-2°C, οι κυβερνήσεις σε όλον τον κόσμο έχουν σταδιακά αναβαθμίσει τις κλιματικές φιλοδοξίες τους και τα εφαρμοσμένα μέτρα πολιτικής έχουν αρχίσει να έχουν αποτέλεσμα. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται ολοένα και ταχύτερα, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές τοπίο και εν μέσω μιας πολυκρίσης: πανδημία, γεωπολιτικές εντάσεις, ενεργειακές κρίσεις, και προστατευτισμός σε μία διαφαινόμενη απομάκρυνση από την παγκοσμιοποίηση.

Χάρις στις τολμηρές κλιματικές δεσμεύσεις (όπως ο στόχος της ΕΕ για καθαρό μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών άνθρακα έως το 2050 και η νέα σειρά εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα των Κρατών Μελών), οι ανησυχίες της επιστημονικής κοινότητας διαρκώς μετατοπίζονται, από την μέχρι πρότινος έλλειψη φιλοδοξίας στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων και νέων εμποδίων που θέτουν σε κίνδυνο τη μετατροπή των υποσχέσεων σε πραγματικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Horizon Europe ερευνητικό έργο IAM COMPACT έχει αφιερώσει τα τελευταία τρία χρόνια στη δυναμική συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και φορέων χάραξης πολιτικής: μέσα από τον καινοτόμο Μηχανισμό Ανταπόκρισης Πολιτικής (Policy Response Mechanism), η διεθνής ερευνητική κοινοπραξία που το απαρτίζει συνδιαμόρφωσε μία σειρά από δεκάδες επιστημονικές μελέτες μαζί με κυβερνήσεις, ηγετικά στελέχη της βιομηχανίας, εμπειρογνώμονες, και πολίτες, ώστε η επιστήμη να προσαρμόζεται και ανταποκρίνεται άμεσα στις πραγματικές κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες και απορίες.

Καθώς το έργο φτάνει στο τέλος του, σε συνεργασία με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης (ΕΣΑΔ) του ΕΜΠ που συντονίζει επιστημονικά το έργο IAM COMPACT, προσκαλεί την κοινωνία των πολιτών, επιστήμονες, καθώς και φορείς από την πολιτική και τη βιομηχανία να ενημερωθούν, να συζητήσουν, να καταθέσουν τους προβληματισμούς τους, και να συμβάλουν στον δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον, σε μία ημερίδα που αποσκοπεί σε ειλικρινή και ανοιχτό διάλογο.

Η τρίτη μίας σειράς συνεδρίων για την Κλιματική Αλλαγή, την Ενέργεια και το Περιβάλλον (μετά το 2020 και το 2022), η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί (στα αγγλικά) την Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025, στο αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής» του Μουσείου Ακρόπολης.

Σε πέντε θεματικές ενότητες, θα αναδείξουμε και συζητήσουμε τα επιστημονικά μας ευρήματα, σε ζωντανή αλληλεπίδραση με το κοινό, εξετάζοντας συνολικά τα πιο σημαντικά ερωτήματα που προέκυψαν από το ερευνητικό μας ταξίδι:

Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία και Ενεργειακή Ασφάλεια: Πώς μπορεί η Ευρώπη να επιτύχει τους μακροπρόθεσμους κλιματικούς της στόχους, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια, ευελιξία και ανθεκτικότητα του ενεργειακού της συστήματος; Ευθυγραμμίζονται τα εθνικά σχέδια με τους στόχους της ΕΕ; Τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητά μας;

