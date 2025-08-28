science
Αποψίλωση δασών: Ευθύνεται για μισό εκατομμύριο θανάτους σε 20 χρόνια – Αυξάνει ασθένειες που προκαλεί η ζέστη
Περιβάλλον 28 Αυγούστου 2025

Αποψίλωση δασών: Ευθύνεται για μισό εκατομμύριο θανάτους σε 20 χρόνια – Αυξάνει ασθένειες που προκαλεί η ζέστη

Η αποψίλωση δασών αυξάνει τη θερμοκρασία στα τροπικά δάση του Αμαζονίου, του Κονγκό και της νοτιοανατολικής Ασίας. Αυτό έχει αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία των κατοίκων και πολλοί να πεθαίνουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
A
A
Οι τοπικές αυξήσεις της θερμοκρασίας που προκαλούνται από την αποψίλωση των δασών προκαλούν 28.330 θανάτους ετησίως, σύμφωνα με έρευνα που έγινε σε τροπικές περιοχές. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, υπολογίζεται ότι έχουν πεθάνει μισό εκατομμύριο άνθρωποι εξαιτίας ασθενειών που συνδέονται με την αύξηση της θερμοκρασίας.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Climate Change. Ερευνητές στη Βραζιλία, την Γκάνα και το Ηνωμένο Βασίλειο συνέκριναν τα ποσοστά θνησιμότητας από ατυχήματα με αυτούς από τις υψηλές θερμοκρασίες σε περιοχές που επηρεάζονται από την αποψίλωση τροπικών εδαφών.

Η αποψίλωση των δασών αυξάνει τη θερμοκρασία στα τροπικά δάση του Αμαζονίου, του Κονγκό και της νοτιοανατολικής Ασίας. Ο λόγος είναι ότι μειώνει τη σκιά, μειώνει τις βροχοπτώσεις και αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς, διαπίστωσαν οι συντάκτες της μελέτης.

Κλιματική διαταραχή

Η αποψίλωση των δασών ευθύνεται για περισσότερο από το ένα τρίτο της θερμότητας που βιώνουν οι άνθρωποι που ζουν στις πληγείσες περιοχές, η οποία προστίθεται στην επίδραση της παγκόσμιας κλιματικής διαταραχής.

Όπως διαπιστώθηκε, περίπου 345 εκατομμύρια άνθρωποι στις τροπικές περιοχές υπέφεραν από αυτήν την τοπική, προκαλούμενη από την αποψίλωση των δασών θέρμανση μεταξύ 2001 και 2020. Για 2,6 εκατομμύρια από αυτούς, η πρόσθετη θέρμανση πρόσθεσε 3 βαθμούς Κελσίου στις θερμοκρασίες στις οποίες εκτίθενται. Και σε πολλές περιπτώσεις, αυτό ήταν θανατηφόρο.

Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της αποψίλωσης των δασών ευθύνεται για 28.330 ετήσιους θανάτους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 20 ετών. Περισσότεροι από τους μισούς ήταν στη νοτιοανατολική Ασία, λόγω των μεγαλύτερων πληθυσμών σε περιοχές με ευπάθεια στη θερμότητα. Περίπου το ένα τρίτο ήταν στην τροπική Αφρική και το υπόλοιπο στην Κεντρική και Νότια Αμερική.

Αυτή είναι η πρώτη έρευνα που συνδέει την αύξηση της θερμότητας λόγω της αποψίλωσης δασών. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει πώς η κοπή και η καύση δέντρων προκαλεί μακροπρόθεσμη τοπική θέρμανση.

Η αποψίλωση δασών σκοτώνει

Ο καθηγητής Ντόμινικ Σπράκλεν, του Πανεπιστημίου του Λιντς, δήλωσε με σαφήνεια ότι «η αποψίλωση δασών σκοτώνει». Και είπε ότι περίμενε πως πολλοί άνθρωποι θα σοκάρονταν από τα ευρήματα, επειδή οι τοπικοί κίνδυνοι της αποψίλωσης των δασών συχνά χάνονταν στην παγκόσμια συζήτηση για το κλίμα. Ή στην επέκταση των γεωργικών εκτάσεων ως οικονομικό ζήτημα.

Αναφερόμενος ειδικά στη Βραζιλία και στην περιοχή Μάτο Γκρόσο, είπε ότι υπήρξε μαζική αποψίλωση δασών για να απελευθερωθεί γη για τεράστιες φυτείες σόγιας. Οι αγρότες εκεί πιέζουν για τον τερματισμό του μορατόριουμ σόγιας στον Αμαζόνιο, ώστε να μπορέσουν να αποψιλώσουν περισσότερα εδάφη.

Αλλά, ο Σπράκλεν είπε στον Guardian ότι αν αφήσουμε το δασικό θόλο άθικτο, θα σώσουμε ζωές και θα ενισχύσουμε την αγροτική παραγωγή. «Εάν το Μάτο Γκρόσο καταφέρει να διατηρήσει τα δάση του όρθια, οι άνθρωποι εκεί θα βιώσουν λιγότερο θερμικό στρες», είπε. «Δεν πρόκειται μόνο για τη Δύση που προτρέπει την προστασία των δασών για χάρη του παγκόσμιου κλίματος», σημειώνει.

«Τα δάση ωφελούν άμεσα τις τοπικές κοινότητες. Ρυθμίζουν τη θερμοκρασία, φέρνουν βροχοπτώσεις και υποστηρίζουν τη γεωργία από την οποία εξαρτώνται οι άνθρωποι. Αυτά τα δάση δεν είναι αδρανή – εργάζονται πολύ σκληρά και κάνουν κάτι πραγματικά σημαντικό για εμάς», πρόσθεσε.

