Την απόσυρση του νομοσχεδίου για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων ζητά η ΑΔΕΔΥ η οποία πραγματοποιεί σήμερα 24ωρη απεργία.

Επίσης καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10 το πρωί.

Στην ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας των δημοσίων υπαλλήλων, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι:

«Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄ βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου».