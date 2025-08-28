Ρένα Μόρφη: Έχω συγχωρήσει δηλωμένη απιστία

Η τραγουδίστρια Ρένα Μόρφη αποκαλύπτει μέσα από μια συνέντευξή της στο vidcast «LEGIT» ότι έχει συγχωρήσει δηλωμένη απιστία από προηγούμενο σύντροφο. Παρότι η απιστία την πλήγωσε βαθιά, όπως επισημαίνει, δεν έχασε την ψυχραιμία της ούτε επέτρεψε στα συναισθήματά της να την παρασύρουν.

«Έγινε χαμός, αλλά δεν θα τρελαθούμε», υπογράμμισε η Ρένα Μόρφη, θέτοντας την λογική ως καταλύτη για τη σωστή διαχείριση της συναισθηματικής κρίσης.

Η ίδια περιγράφει πως σε τέτοιες δύσκολες στιγμές επικρατούν έντονα πάθη όπως ζήλια και κτητικότητα, αλλά υπερισχύει η λογική που την βοηθά να αξιολογήσει ποια «θέλει να είναι» και να λάβει συνειδητές αποφάσεις σχετικά με τη σχέση.

«Έχω συγχωρήσει δηλωμένη απιστία σε προηγούμενη σχέση μου. Με πλήγωσε, έγινε χαμός, αλλά δεν θα τρελαθούμε. Εκείνη τη στιγμή υπάρχει ένα πάθος, ζήλια, κτητικότητα, αλλά πάνω απ’ όλα αυτά είναι η λογική που με βάζει να αξιολογώ ποια θέλω να είμαι. Προφανώς και υπάρχει το ρίσκο να καταστραφεί η σχέση», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Ο γάμος της με τον Ορέστη Φαληρέα

Παράλληλα, σχολίασε και τον γάμο της με τον σύζυγό της, Ορέστη Φαληρέα, λέγοντας ότι δεν έχει γίνει κάποια άτυπη συμφωνία μεταξύ τους, αλλά μια ξεκάθαρη δέσμευση: είναι μαζί και κάθε μέρα επιλέγουν να παραμείνουν μαζί. Εξηγεί πως, αφού είμαστε πνευματικά και σωματικά όντα, είναι φυσικό κάποια στιγμή τα πράγματα να μπλεχτούν και να συμβούν. Ωστόσο, θεωρούν ότι η σχέση τους βασίζεται στην καθημερινή επιλογή και την ειλικρίνεια.

«Δεν έχω κάνει κάποια άτυπη συμφωνία, με το σύζυγό μου έχουμε συμφωνήσει πως είμαστε μαζί και κάθε μέρα είναι η επιλογή μας να είμαστε μαζί και αν αυτό το πράγμα αλλάξει, το βλέπουμε. Είμαστε πνευματικά και σωματικά όντα, μπορεί τα πράγματα να μπλεχτούν κάποια στιγμή και να συμβούν πράγματα που έχουν τη δική τους σημασία και αξία», δήλωσε.