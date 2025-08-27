newspaper
27.08.2025
Πυρκαγιά στη Σαλαμίνα - Ήχησε το 112
Ουκρανία: Ο λάθος τρόπος για να τερματιστεί ένας πόλεμος – Σκοτεινά διδάγματα που εξηγούν την «ειρηνευτική» πολιτική του Πούτιν
Κόσμος 27 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Ο λάθος τρόπος για να τερματιστεί ένας πόλεμος – Σκοτεινά διδάγματα που εξηγούν την «ειρηνευτική» πολιτική του Πούτιν

Ο Τραμπ επιτρέπει στη Ρωσία να επιδιώκει μαξιμαλιστικούς στόχους ενώ χτυπά την Ουκρανία: μια στρατηγική που ο Μάο αποκαλούσε «συζήτηση εν μέσω μάχης». Αυτό αποδείχθηκε καταστροφικό στην Κορέα

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Οι ΗΠΑ δεν φαίνεται να διδάσκονται από την Ιστορία για να κάνουν τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, παρά τα μεγάλα λόγια και τις υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως σημειώνει σε ανάλυσή του ο Economist, στους πρώτους μήνες του πολέμου της Κορέας, μιας από τις πιο αιματηρές συγκρούσεις που έχουν γίνει ποτέ μεταξύ των κομμουνιστικών δυνάμεων και της Δύσης, ο ηγέτης της Κίνας, Μάο Τσε Τουνγκ, έστειλε τηλεγράφημα στον Ιωσήφ Στάλιν, με τις σκέψεις του για τις απώλειες που θα έπρεπε να υποστεί η κάθε πλευρά.

Η «συνολική στρατηγική» μου, έγραψε ο Μάο τον Μάρτιο του 1951, περιλαμβάνει «την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων ζωών Αμερικανών» σε έναν πόλεμο που θα διαρκέσει χρόνια. Μόνο τότε θα συνειδητοποιήσουν οι ιμπεριαλιστές ότι, στη νεοσύστατη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, βρήκαν τον αντίπαλό τους. Ο Μάο είχε ήδη στείλει στρατιές «εθελοντών» στην κορεατική χερσόνησο, όπου μαίνονταν οι μάχες από το προηγούμενο καλοκαίρι, μετά την εισβολή του σοβιετικής υποστήριξης καθεστώτος της Βόρειας Κορέας στη Νότια Κορέα, την οποία κυβερνούσε σύμμαχος των Αμερικανών. Ψύχραιμα, ο Μάο είπε στον Στάλιν ότι η Κίνα αναμενόταν να χάσει 300.000 ακόμη άνδρες από θάνατο ή ακρωτηριασμό.

«Ο πόλεμος μπορεί να διεξαχθεί με τον ίδιο πόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όσο και με τα όπλα στο πεδίο της μάχης»

Η αδιαφορία του Μάο για τις απώλειες δεν ήταν ρητορική υπερβολή. Μέχρι τον Ιούλιο του 1953, όταν μια ανακωχή έθεσε τέλος σε 37 μήνες πολέμου, οι εσωτερικές εκτιμήσεις της Κίνας έβαζαν τον αριθμό των νεκρών της χώρας στους 400.000 (σήμερα, η επίσημη προπαγάνδα παραδέχεται 150.000). Όταν ενημερώθηκε για το θάνατο του μεγαλύτερου γιου του στο μέτωπο της Κορέας, ο Μάο μουρμούρισε: «Σε έναν πόλεμο, πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχουν θάνατοι;».

Το αδιέξοδο της Κορέας

Εκατομμύρια Κορεάτες πολίτες έχασαν τη ζωή τους, και ίσως ένα εκατομμύριο Κορεάτες στρατιώτες. Η Αμερική έχασε σχεδόν 37.000 άνδρες, μαζί με χιλιάδες άλλους από την Βρετανία και άλλες χώρες. Οι πόλεις της Κορέας μετατράπηκαν σε καμμένα ερείπια.

Για πολύ καιρό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους πίστευαν ότι πολεμούσαν για εδαφικά ζητήματα. Φοβούνταν ότι η Κίνα και η Βόρεια Κορέα ακολουθούσαν μια παγκόσμια εκστρατεία κομμουνιστικής επέκτασης υπό την καθοδήγηση της Μόσχας. Δεν κατάλαβαν τα πραγματικά κίνητρα του Μάο, μερικά από τα οποία αποκαλύφθηκαν μόνο όταν τα αρχεία της Κίνας και της Σοβιετικής Ένωσης άνοιξαν. Σε αντάλλαγμα για τη θυσία αίματος της Κίνας, ο Μάο ζήτησε από τους Σοβιετικούς να εξοπλίσουν τις ένοπλες δυνάμεις του με σύγχρονα όπλα, πολεμικά πλοία και αεροπλάνα, και να του παράσχουν τα σχέδια και τα εργαλεία για την κατασκευή τέτοιων όπλων στην Κίνα.

Ο έλεγχος της χερσονήσου πέρασε αρκετές φορές από τα χέρια των κομμουνιστικών στρατευμάτων σε αυτά των δυτικών, πριν καταλήξει σε αδιέξοδο γύρω από τον 38ο παράλληλο, μια γραμμή που χωρίζει την Κορέα στα δύο. Μόλις το αδιέξοδο επιτεύχθηκε, ο μεγαλύτερος εδαφικός στόχος του Μάο, να αποφύγει μια επανενωμένη, φιλοαμερικανική Κορέα και δυτικές στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορά του, ήταν εξασφαλισμένος.

Και οι ψευδαισθήσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων της

Ήδη από τον Ιούνιο του 1951, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Σοβιετική Ένωση υποστήριξαν μια εκεχειρία στον 38ο παράλληλο. Ωστόσο, ο πόλεμος συνεχίστηκε για άλλα δύο χρόνια. Ανυπόμονος για περισσότερη σοβιετική πολεμική βοήθεια, ο Μάο προκάλεσε ατελείωτες διαμάχες σχετικά με τους αιχμαλώτους πολέμου, που αρνούνταν να επιστρέψουν στην Κίνα ή τη Βόρεια Κορέα.

Το 45% των αμερικανικών απωλειών συνέβη μετά την έναρξη των συνομιλιών. Τελικά, το καλοκαίρι του 1953, μετά το θάνατο του Στάλιν και τις έμμεσες απειλές των Αμερικανών για χρήση πυρηνικών όπλων, επιτεύχθηκε εκεχειρία. Μετά από τρία χρόνια σφαγής, η γραμμή που χώριζε τη Βόρεια από τη Νότια Κορέα είχε μετακινηθεί ελάχιστα.

Σύμφωνα με τα λόγια του Sir Max Hastings, ιστορικού της κορεατικής σύγκρουσης, ο κόσμος έμαθε ότι «ο πόλεμος μπορεί να διεξαχθεί με τον ίδιο πόνο και την ίδια επιμονή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όσο και με τα όπλα στο πεδίο της μάχης».

Τι επιδιώκει ο Πούτιν στην Ουκρανία

Τώρα, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, καθυστερεί τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πούτιν απορρίπτει τις εκκλήσεις Τραμπ να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, προτείνοντας αντ’ αυτού μια «ολοκληρωμένη» συμφωνία που θα αντιμετωπίζει όλα τα αιτήματά του.

Με τη σειρά του, o Τραμπ υποβαθμίζει τη σημασία της εκεχειρίας που δεν κατάφερε να επιτύχει, είτε για να σώσει την υπόληψή του είτε επειδή πιστεύει τα ρωσικά επιχειρήματα, ότι η Ουκρανία χάνει στο πεδίο της μάχης και θα χρησιμοποιήσει την εκεχειρία για να επανεξοπλιστεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί να σταματήσουν οι μάχες, όπως τόνισε στις 18 Αυγούστου. «Αλλά στρατηγικά αυτό θα μπορούσε να είναι μειονέκτημα για τη μία ή την άλλη πλευρά», παραδέχθηκε. Ο Τραμπ και ο στενός του κύκλος προτιμούν τώρα να μιλούν για «ανταλλαγές εδαφών», τον κωδικό τους για την παράδοση από την Ουκρανία εδαφών τέτοιας αξίας, που θα μπορούσε να παρακινήσει τον Πούτιν να συμβιβαστεί.

Το λάθος του Τραμπ

Ακούγοντας τον Τραμπ, η πίεση των εμπόλεμων πλευρών να συνάψουν συμφωνίες είναι μια εγγενώς αξιόλογη προσπάθεια, διότι είναι το αντίθετο του πολέμου. Δυστυχώς, αυτή η απλή προσέγγιση αμφισβητείται από παραδείγματα της Ιστορίας – και όχι μόνο στην Κορέα. Οι εκεχειρίες δεν έχουν σημασία μόνο επειδή σταματούν τις σφαγές. Μπορούν επίσης να σηματοδοτήσουν την αποδοχή το’υ γεγονότος ότι ένας πόλεμος δεν θα έχει στρατιωτική λύση.

Ο Carl Bildt, πρώην πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, έχει άμεση γνώση του πώς τελειώνουν οι πόλεμοι. Το 1995 ήταν ο Ευρωπαίος συμπρόεδρος των συνομιλιών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Ντέιτον του Οχάιο, με σκοπό τον τερματισμό ενός τριετούς πολέμου στη Βοσνία. Ο στόχος των ΗΠΑ και της Ευρώπης στο Ντέιτον ήταν η ειρήνη.

Ο Bildt συνειδητοποίησε ότι πολλοί πολιτικοί των Βαλκανίων ήλπιζαν να χρησιμοποιήσουν την ειρηνευτική διαδικασία ως «συνέχιση του πολέμου με άλλα μέσα». Το Ντέιτον πέτυχε, κυρίως επειδή οι εμπόλεμες πλευρές ήταν εξαντλημένες και γνώριζαν ότι η Αμερική και το ΝΑΤΟ δεν θα ανέχονταν περαιτέρω μάχες. Αυτό άφηνε μόνο μια πολιτική λύση. «Δεν μπορούσες να σοβαρευτείς όταν τα όπλα εξακολουθούσαν να πυροβολούν και υπήρχαν ελπίδες ή φόβοι πως η κατάσταση στο πεδίο της μάχης θα άλλαζε ριζικά», όπως λέει χαρακτηριστικά.

Δεν είναι όλα συμφωνία για ακίνητα

Ο Σουηδός φοβάται ότι οι απαιτήσεις του Πούτιν για εδάφη κρύβουν έναν ακόμη μεγαλύτερο στόχο: να εμποδίσει την Ουκρανία να ευημερήσει ως κράτος, που είναι ταυτόχρονα σλαβικό και δυτικό. Επίσης, δεν εμπιστεύεται την έκκληση του Ρώσου ηγέτη να επιλυθούν όλες οι διαφορές ταυτόχρονα.

Αυτό θα απαιτούσε την επίλυση των πιο δύσκολων διαφωνιών, όπως το καθεστώς των ουκρανικών εδαφών που ελέγχονται από την Ρωσία, προτού μπορέσει να επιτευχθεί ειρήνη. Υποστηρίζει ότι μια ειλικρινής προσπάθεια ειρήνης θα ξεκινούσε με κατάπαυση του πυρός, επιτρέποντας τη «σταδιακή» εργασία σε θέματα όπως η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία, η τύχη των αιχμαλώτων πολέμου, τα απαχθέντα παιδιά και οι κυρώσεις. Σύμφωνα με την εμπειρία του, οι ειρηνευτικές συμφωνίες πρέπει να «ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις όλων, αλλά όχι τις μέγιστες απαιτήσεις κανενός».

Αντίθετα, ο Τραμπ επιτρέπει στην Ρωσία να επιδιώκει μαξιμαλιστικούς στόχους ενώ χτυπά την Ουκρανία: μια στρατηγική που ο Μάο αποκαλούσε «συζήτηση εν μέσω μάχης». Αυτό αποδείχθηκε καταστροφικό στην Κορέα, όπου δεν έχει επιτευχθεί ποτέ μόνιμη ειρηνευτική συνθήκη. Γιατί να είναι διαφορετικά τα πράγματα τώρα;

Πέταξε σάντουιτς σε ομοσπονδιακό πράκτορα – Τον συνέλαβαν σαν τρομοκράτη και του αποδίδουν κακούργημα
Έγκλημα καθοσιώσεως 27.08.25

Πέταξε σάντουιτς σε ομοσπονδιακό πράκτορα – Τον συνέλαβαν σαν τρομοκράτη και του αποδίδουν κακούργημα

Ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον δεν μπόρεσε να ασκήσει δίωξη για κακούργημα σε πολίτη που πέταξε ένα σάντουιτς σε ομοσπονδιακό πράκτορα. Οι ένορκοι δεν πείστηκαν για το έγκλημά του.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Διπλωματικό επεισόδιο Δανίας-ΗΠΑ – Αμερικανοί κατηγορούνται για «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί
Εκστρατεία κατασκοπείας 27.08.25

Γροιλανδία: Διπλωματικό επεισόδιο Δανίας-ΗΠΑ – Αμερικανοί κατηγορούνται για «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη. Αιτία, δημοσίευμα ότι Αμερικανοί διεξάγουν επιχείρηση επιρροής στη Γροιλανδία για να αποσχισθεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί γερμανικός διαγωνισμός για αποκέντρωση σε πόλη της σοβιετικής εποχής αποδεικνύεται παγκόσμια επιτυχία;
Στο Βραδεμβούργο 27.08.25

Γιατί γερμανικός διαγωνισμός για αποκέντρωση σε πόλη της σοβιετικής εποχής αποδεικνύεται παγκόσμια επιτυχία;

Η πόλη Eisenhüttenstadt προσέφερε δωρεάν για δύο εβδομάδες ευρύχωρα διαμερίσματα σε κεντρική τοποθεσία, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει αξιόλογους επαγγελματίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ολλανδία: Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η κυβέρνηση – Συζήτηση για πρόταση μομφής στη Βουλή
Πολιτική κρίση 27.08.25

Ολλανδία: Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η κυβέρνηση – Συζήτηση για πρόταση μομφής στη Βουλή

Η ολλανδική Βουλή συζητά το μέλλον της κυβέρνησης του Ντικ Σκοφ, που έχει απομείνει με 32 βουλευτές σε σύνολο 150. Αν περάσει η πρόταση μομφής, ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσπευσης των εκλογών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ συζητά με Ισραηλινούς τα μεταπολεμικά σχέδια – Ζήτημα μηνών η λήξη του πολέμου, λέει ο Γουίτκοφ
Χαμηλές προσδοκίες 27.08.25

ΗΠΑ και Ισραήλ συζητούν τα μεταπολεμικά σχέδια χωρίς τους Παλαιστίνιους - IDF: Η εκκένωση της Γάζας είναι αναπόφευκτη

Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές ποιοι θα συμμετάσχουν στην ευρεία σύσκεψη για τη Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ - Κανένα ίχνος αποκλιμάκωσης στο πεδίο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κίνα: Χαρακτηρίζει «παράλογες» τις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό
Αιχμηρή απάντηση 27.08.25

«Παράλογες» χαρακτηρίζει η Κίνα τις τριμελείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό

Η Κίνα σχολίασε επικριτικά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θα ήθελε το Πεκίνο να συμμετέχει σε συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσινγκτον, Μόσχα και Πεκίνο

Σύνταξη
LIVE: Κοπεγχάγη – Βασιλεία
Champions League 27.08.25

LIVE: Κοπεγχάγη – Βασιλεία

LIVE: Κοπεγχάγη – Βασιλεία. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κοπεγχάγη – Βασιλεία για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
Βόλος: Την θεία τους προτείνει για την επιμέλεια των παιδιών της 36χρονης η Εισαγγελία
Ελλάδα 27.08.25

Βόλος: Την θεία τους προτείνει για την επιμέλεια των παιδιών της 36χρονης η Εισαγγελία

Το δικό τους δράμα ζουν τα τέσσερα παιδιά της 36χρονης, η οποία έπεσε θύμα δολοφονίας στον Βόλο από τον 40χρονο σύζυγό της, με την Εισαγγελία να προτείνει να ζήσουν με την θεία τους στην Σκιάθο

Σύνταξη
Πρίγκιπας Τζορτζ: Το βάρος του στέμματος και η παιδική αθωότητα του «πιο φυσιολογικού» μελλοντικού βασιλιά της Βρετανίας
Ο επόμενος 27.08.25

Πρίγκιπας Τζορτζ: Το βάρος του στέμματος και η παιδική αθωότητα του «πιο φυσιολογικού» μελλοντικού βασιλιά της Βρετανίας

«Ο Γουίλιαμ θέλει ο Τζορτζ να αντιμετωπίσει τη μοίρα του ως πεπρωμένο, όχι ως καθήκον» σημειώνει το νέο αφιέρωμα του People στην επόμενη μοναρχική γενιά της Βρετανίας

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς
Champions League 27.08.25

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε
Champions League 27.08.25

LIVE: Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Πέταξε σάντουιτς σε ομοσπονδιακό πράκτορα – Τον συνέλαβαν σαν τρομοκράτη και του αποδίδουν κακούργημα
Έγκλημα καθοσιώσεως 27.08.25

Πέταξε σάντουιτς σε ομοσπονδιακό πράκτορα – Τον συνέλαβαν σαν τρομοκράτη και του αποδίδουν κακούργημα

Ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον δεν μπόρεσε να ασκήσει δίωξη για κακούργημα σε πολίτη που πέταξε ένα σάντουιτς σε ομοσπονδιακό πράκτορα. Οι ένορκοι δεν πείστηκαν για το έγκλημά του.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Ουναΐ χάνει τη θέση στο Μαρόκο
Super League 27.08.25

«Μαροκινός» κίνδυνος για Ουναΐ - Νέα κίνηση από τον Παναθηναϊκό

Ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί ανακοινώνει την Πέμπτη την αποστολή του Μαρόκου και ο Ουναΐ κινδυνεύει να χάσει τη θέση του από τον Μπιλάλ Ναντίρ. Ο 24χρονος χαφ της Μαρσέιγ «τρέχει» πλέον για μεταγραφή.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Φορολογήστε τους υπερπλουσίους: Συντριπτικά τα ποσοστά του «ναι» σε Ελλάδα και όλη την Ευρώπη
Τι λένε οι πολίτες 27.08.25

Φόροι στους υπερπλουσίους: Συντριπτικά τα ποσοστά του «ναι» σε Ελλάδα και όλη την Ευρώπη

«Το πλουσιότερο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει περισσότερο από ότι το 95% της ανθρωπότητας μαζί». Η αύξηση της ανισότητας του πλούτου εντείνει τη συζήτηση για επιπλέον φορολόγηση των υπερπλουσίων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βιτόρια: «Θέλουμε να παίζουμε στο κορυφαίο επίπεδο – Το ποδόσφαιρο να παιχτεί μέσα στις τέσσερις γραμμές»
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Βιτόρια: «Θέλουμε να παίζουμε στο κορυφαίο επίπεδο – Το ποδόσφαιρο να παιχτεί μέσα στις τέσσερις γραμμές»

Ρούι Βιτόρια και Τάσος Μπακασέτας στάθηκαν στη σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό να προκριθεί επί της Σάμψουνσπορ, αλλά και στην ατμόσφαιρα που θα συναντήσου οι «πράσινοι» στην έδρα της Σαμσουνσπόρ

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ λάμπουν στη Βενετία – Εκεί όπου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου
Αγάπη, κινηματογράφος 27.08.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ λάμπουν στη Βενετία – Εκεί όπου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σπουδαία δικηγόρος και σύζυγος του, Αμάλ, εθεάθησαν να φτάνουν στην πόλη, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύνταξη
Φαραντούρης ενώπιον Ακάρ: Για την Ελλάδα και την Κύπρο, οι απειλές έρχονται από την Τουρκία
Κοπεγχάγη 27.08.25

Φαραντούρης ενώπιον Ακάρ: Για την Ελλάδα και την Κύπρο, οι απειλές έρχονται από την Τουρκία

«Προτού προχωρήσουμε σε χρηματοδότηση επιχειρήσεων και πολιτικών, πρέπει να αποσαφηνίσουμε ποιες είναι οι απειλές και ποιοι αυτοί που απειλούν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα κάθε κράτους μέλους της ΕΕ», τόνισε ο Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία
Φυτοφάρμακα και PFAS 27.08.25

«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία

Επιστημονική μελέτη διαπιστώνει υψηλές συγκεντρώσεις από «παντοτινά χημικά», βαρέα μέταλλα και άλλες ενώσεις στα αυγά ελευθέρας βοσκής. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους για την υγεία.

Σύνταξη
Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες το πτώμα του Τούρκου επιχειρηματία
Ελλάδα 27.08.25

Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες το πτώμα του Τούρκου επιχειρηματία

Ο Χαλίτ Γιουκάι είχε αποφασίσει να κάνει και φέτος διακοπές στην Ελλάδα. Στις 4 Αυγούστου ξεκίνησε με το σκάφος του από την Γιάλοβα της Τουρκίας με προορισμό τη Μύκονο, όπου τον ανέμενε η σύζυγός του.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Διπλωματικό επεισόδιο Δανίας-ΗΠΑ – Αμερικανοί κατηγορούνται για «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί
Εκστρατεία κατασκοπείας 27.08.25

Γροιλανδία: Διπλωματικό επεισόδιο Δανίας-ΗΠΑ – Αμερικανοί κατηγορούνται για «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη. Αιτία, δημοσίευμα ότι Αμερικανοί διεξάγουν επιχείρηση επιρροής στη Γροιλανδία για να αποσχισθεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
