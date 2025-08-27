Μεγάλο ντόρο δημιούργησαν οι πρόσφατες δηλώσεις πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι.

Ο Ιταλός οικονομολόγος είχε προειδοποιήσει για γεωπολιτική και οικονομική αδυναμία της Ευρώπης με τη νυν πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, να ακολουθεί τονίζοντας ότι το ευρωπαίο μπλοκ είναι «ολοένα και πιο καταδικασμένο σε γεωπολιτική ασημαντότητα».

Οι δηλώσεις στο Ρίμινι

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μεταμορφωθεί από θεατής σε πρωταγωνιστή είχε τονίσει ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Σύνοδο του Ρίμινι, ασκώντας δριμεία κριτική στην πολιτική ηγεσία της ΕΕ.

Πυρά κατά της ηγεσίας της ΕΕ από τον Μάριο Ντράγκι

Από την ίδια πόλη της βορειοανατολικής Ιταλίας, η Τζόρτζια Μελόνι έσπευσε να δηλώσει ότι η Ευρώπη «δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας που θέτουν η Κίνα και οι ΗΠΑ».

Σε μια 40λεπτη ομιλία, η πρωθυπουργός της Ιταλίας είπε ότι είχε προβλέψει εδώ και καιρό αυτή την εξέλιξη, τονίζοντας ότι τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζονται η ΕΕ και οι δημοκρατίες αμφισβητούνται από «κυνικές απολυταρχίες», καλώντας την Ένωση να ανακαλύψει ξανά την ψυχή και τις ρίζες της.

Πέντε ημέρες νωρίτερα, ο Μάριο Ντράγκι, που τον χωρίζει τεράστια ιδεολογική απόσταση από τη Τζότζια Μελόνι, δήλωνε πως επί χρόνια η ΕΕ πίστευε ότι η οικονομική της διάσταση, με 450 εκατομμύρια καταναλωτές, έφερνε μαζί της γεωπολιτική ισχύ και διεθνείς εμπορικές σχέσεις. «Φέτος θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που αυτή η ψευδαίσθηση εξαφανίστηκε».

Για να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση ο Ντράγκι προτείνει η ΕΕ να μεταμορφωθεί από θεατής, ή το πολύ υποστηρικτικός παράγοντας, σε πρωταγωνιστή.

Η έκθεση Ντράγκι και ο κίνδυνος «η Ευρώπη να απωλέσει την γεωπολιτική και οικονομική της δύναμη»

Θυμίζουμε πως πριν από σχεδόν ένα χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση Ντράγκι σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, με κεντρικό συμπέρασμα ότι η Ευρώπη υστερεί σημαντικά σε σχέση με τις ΗΠΑ, όσον αφορά την παραγωγικότητα.

Τα «καμπανάκια» από τον Ντράγκι συνέχισαν να ηχούν. Ο πρώην ισχυρός άνδρας της Ιταλίας έσπευσε να προειδοποιήσει πως «χωρίς πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, η Ευρώπη θα απωλέσει την γεωπολιτική και οικονομική της δύναμη».

Μιλώντας σε σύνοδο κατόχων του βραβείου Νόμπελ, στο Λιντάου της Βαυαρίας δεν έκρυψε την ανησυχία πως εάν η αύξηση της παραγωγικότητας συνεχίσει να επιβραδύνεται, «η Ευρώπη δεν θα είναι πλέον σε θέση να υλοποιήσει όλες τις φιλοδοξίες της σε δέκα χρόνια».