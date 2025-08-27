Μαρκογιαννάκη: Όποιο στοίχημα έχει βάλει ο Μητσοτάκης το έχει χάσει

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε η αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «όποιο στοίχημα έχει βάλει ο κ. Μητσοτάκης το έχει χάσει».

«Στην υγεία, είδαμε το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στην Αίγινα, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου. Βλέπουμε ένα κοινωνικό κράτος να καταρρέει και τα εισοδήματα των πολιτών να εξανεμίζονται από την ακρίβεια. Ένας στους πέντε Έλληνες βρίσκεται σήμερα σε κίνδυνο φτώχειας και ένα στα τρία παιδιά μεγαλώνει σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας. Αντί για ανάπτυξη που θα μοιράζεται δίκαια, βλέπουμε τη συσσώρευση του πλούτου στα χέρια των λίγων και διεύρυνση των ανισοτήτων», σημείωσε.

Αναφερόμενη στις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ, η Όλγα Μαρκογιαννάκη επισήμανε ότι «η σκληρή πραγματικότητα είναι πως δυστυχώς οι Έλληνες πολίτες, αυτό που μπορούν να βάλουν στο συρτάρι τους μαζί με τη φωτογραφία του κ. Σκέρτσου, είναι και μια φωτογραφία ενός σπιτιού που δεν μπορούν ούτε να νοικιάσουν ούτε να αγοράσουν ή φωτογραφίες από τα βασικά αγαθά που είναι πια απλησίαστα στα σούπερ μάρκετ».

«Εμείς λέμε ότι είναι απαραίτητη η στήριξη των μισθωτών με την επαναφορά του 13ου μισθού, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και ένα νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς και η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας – που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Η κοινωνία πρέπει επιτέλους να πάρει μέρισμα από την ανάπτυξη, την οποία περιγράφει η κυβέρνηση αλλά κανείς δεν βλέπει στην τσέπη του», σημείωσε χαρακτηριστικά η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην ΕΡΤ1.

«Η ανάγκη για πολιτική αλλαγή εκδηλώνεται πια και στις δημοσκοπήσεις»

Ερωτώμενη για την εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Μαρκογιαννάκη σημείωσε ότι «δεν επιχαίρουμε, ούτε πανηγυρίζουμε. Αυτό όμως που είναι εμφανές είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση που χάνει το έρεισμά της στην κοινωνία και η ανάγκη για πολιτική αλλαγή εκδηλώνεται πια και στις δημοσκοπήσεις».

Όπως είπε, «το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει έναν δύσκολο, προγραμματικό δρόμο, χωρίς εύκολες υποσχέσεις και χωρίς να χαϊδεύει αυτιά. Είναι ο δρόμος που θα μας δικαιώσει, γιατί στις εθνικές εκλογές οι πολίτες θα κρίνουν ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Και το ΠΑΣΟΚ προσφέρει την πραγματική εναλλακτική λύση διακυβέρνησης».

Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με τις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά και την πιθανολογούμενη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, η Όλγα Μαρκογιαννάκη ξεκαθάρισε ότι «ο κ. Τσίπρας μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει. Η στάση του ΠΑΣΟΚ δεν ετεροπροσδιορίζεται», προσθέτοντας πως «ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί όταν έλεγε ότι θα καταργήσει τα μνημόνια με έναν νόμο και ένα άρθρο και τελικά έφερε τρίτο μνημόνιο. Ο λαός έχει μνήμη και κρίση. Εμείς κοιτάμε μπροστά. Το ΠΑΣΟΚ είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, με σχέδιο και όραμα για τη χώρα».