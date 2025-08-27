Συντριβή F-35 στην Αλάσκα: «Λειτουργούσε σαν να βρισκόταν στο έδαφος ενώ πετούσε»

Περισσότερα στοιχεία έγιναν γνωστά για το ατύχημα F-35 στην Αλάσκα που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2025, όπου ο πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας πέρασε 50 λεπτά εν πτήσει μιλώντας με μηχανικούς της Lockheed Martin προσπαθώντας να λύσει ένα πρόβλημα με το μαχητικό του.

Στη συνέχεια χωρίς να καταφέρει να επιλύσει το πρόβλημα, εκτινάχθηκε και το αεροσκάφος κατέπεσε, σύμφωνα με έκθεση ατυχήματος που δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα.

Σοκ προκαλεί βίντεο από το ατύχημα στην Αλάσκα

Το δυστύχημα της 28ης Ιανουαρίου στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Eielson στο Φέρμπανκς καταγράφηκε σε βίντεο που έδειξε το αεροσκάφος να πέφτει κάθετα και να εκρήγνυται. Ο πιλότος εκτινάχθηκε με ασφάλεια, υφιστάμενος μόνο ελαφρά τραύματα, αλλά το μαχητικό αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων καταστράφηκε, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Μια έρευνα της Πολεμικής Αεροπορίας απέδωσε το δυστύχημα σε πάγο στις υδραυλικές γραμμές του κύριου συστήματος προσγείωσης του F-35, ο οποίος εμπόδισε την κανονική ανάπτυξή τους.

Σύμφωνα με την έκθεση, μετά την απογείωση ο πιλότος προσπάθησε να ανασύρει το σύστημα προσγείωσης, αλλά αυτό δεν μπόρεσε να ανασυρθεί πλήρως. Όταν προσπάθησε να το κατεβάσει ξανά, δεν ευθυγραμμίστηκε, κλειδώνοντας υπό γωνία προς τα αριστερά.

Αφού ακολούθησε τις λίστες ελέγχου συστημάτων προσπαθώντας να διορθώσει το πρόβλημα, ο πιλότος μπήκε σε τηλεδιάσκεψη με μηχανικούς του κατασκευαστή Lockheed Martin, ενώ το αεροσκάφος πετούσε κοντά στη βάση. Πέντε μηχανικοί συμμετείχαν στην κλήση, μεταξύ αυτών ένας ανώτερος μηχανικός λογισμικού, ένας μηχανικός ασφάλειας πτήσεων και τρεις ειδικοί στα συστήματα προσγείωσης, όπως καταγράφεται στην έκθεση.

Εκτινάχτθηκε ο πιλότος μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες

Ο πιλότος δοκίμασε στη συνέχεια δύο «touch and go» προσγειώσεις, όπου το αεροσκάφος ακουμπά στιγμιαία στο διάδρομο και απογειώνεται ξανά, προκειμένου να προσπαθήσει να ισιώσει το μπλοκαρισμένο ρινιαίο σκέλος προσγείωσης, σύμφωνα με την έκθεση.

Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές απέτυχαν να επαναφέρουν τη ρινιαία ρόδα στο κέντρο και είχαν ως αποτέλεσμα το πάγωμα και των δύο κύριων σκελών προσγείωσης, που δεν μπόρεσαν να εκταθούν πλήρως ώστε να επιχειρηθεί κανονική προσγείωση.

Σε εκείνο το σημείο, οι αισθητήρες του F-35 έδειξαν ότι το αεροσκάφος βρισκόταν στο έδαφος και τα υπολογιστικά του συστήματα μεταφέρθηκαν σε «αυτόματη λειτουργία εδάφους», σύμφωνα με την έκθεση.

Αυτό έκανε το μαχητικό «μη ελέγξιμο», επειδή «λειτουργούσε σαν να βρισκόταν στο έδαφος ενώ πετούσε», αναγκάζοντας τον πιλότο να εκτιναχθεί.