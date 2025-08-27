view
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
27.08.2025 | 18:07
Έγινε η φορολοταρία - Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
InView 27 Αυγούστου 2025 | 17:04
Eνσωμάτωση

Συντριβή F-35 στην Αλάσκα: «Λειτουργούσε σαν να βρισκόταν στο έδαφος ενώ πετούσε»

Δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία της συντριβής F-35 στην Αλάσκα, από το οποίο ζωντανός κατάφερε να βγει ο πιλότος μετά από εκτίναξη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Θάλασσα: «Κρύβει» το μυστικό της μακροζωίας;

Θάλασσα: «Κρύβει» το μυστικό της μακροζωίας;

Spotlight

Περισσότερα στοιχεία έγιναν γνωστά για το ατύχημα F-35 στην Αλάσκα που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2025, όπου ο πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας πέρασε 50 λεπτά εν πτήσει μιλώντας με μηχανικούς της Lockheed Martin προσπαθώντας να λύσει ένα πρόβλημα με το μαχητικό του.

Στη συνέχεια χωρίς να καταφέρει να επιλύσει το πρόβλημα, εκτινάχθηκε και το αεροσκάφος κατέπεσε, σύμφωνα με έκθεση ατυχήματος που δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα.

Σοκ προκαλεί βίντεο από το ατύχημα στην Αλάσκα

Το δυστύχημα της 28ης Ιανουαρίου στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Eielson στο Φέρμπανκς καταγράφηκε σε βίντεο που έδειξε το αεροσκάφος να πέφτει κάθετα και να εκρήγνυται. Ο πιλότος εκτινάχθηκε με ασφάλεια, υφιστάμενος μόνο ελαφρά τραύματα, αλλά το μαχητικό αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων καταστράφηκε, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Μια έρευνα της Πολεμικής Αεροπορίας απέδωσε το δυστύχημα σε πάγο στις υδραυλικές γραμμές του κύριου συστήματος προσγείωσης του F-35, ο οποίος εμπόδισε την κανονική ανάπτυξή τους.

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με την έκθεση, μετά την απογείωση ο πιλότος προσπάθησε να ανασύρει το σύστημα προσγείωσης, αλλά αυτό δεν μπόρεσε να ανασυρθεί πλήρως. Όταν προσπάθησε να το κατεβάσει ξανά, δεν ευθυγραμμίστηκε, κλειδώνοντας υπό γωνία προς τα αριστερά.

Αφού ακολούθησε τις λίστες ελέγχου συστημάτων προσπαθώντας να διορθώσει το πρόβλημα, ο πιλότος μπήκε σε τηλεδιάσκεψη με μηχανικούς του κατασκευαστή Lockheed Martin, ενώ το αεροσκάφος πετούσε κοντά στη βάση. Πέντε μηχανικοί συμμετείχαν στην κλήση, μεταξύ αυτών ένας ανώτερος μηχανικός λογισμικού, ένας μηχανικός ασφάλειας πτήσεων και τρεις ειδικοί στα συστήματα προσγείωσης, όπως καταγράφεται στην έκθεση.

Εκτινάχτθηκε ο πιλότος μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες

Ο πιλότος δοκίμασε στη συνέχεια δύο «touch and go» προσγειώσεις, όπου το αεροσκάφος ακουμπά στιγμιαία στο διάδρομο και απογειώνεται ξανά, προκειμένου να προσπαθήσει να ισιώσει το μπλοκαρισμένο ρινιαίο σκέλος προσγείωσης, σύμφωνα με την έκθεση.

Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές απέτυχαν να επαναφέρουν τη ρινιαία ρόδα στο κέντρο και είχαν ως αποτέλεσμα το πάγωμα και των δύο κύριων σκελών προσγείωσης, που δεν μπόρεσαν να εκταθούν πλήρως ώστε να επιχειρηθεί κανονική προσγείωση.

Σε εκείνο το σημείο, οι αισθητήρες του F-35 έδειξαν ότι το αεροσκάφος βρισκόταν στο έδαφος και τα υπολογιστικά του συστήματα μεταφέρθηκαν σε «αυτόματη λειτουργία εδάφους», σύμφωνα με την έκθεση.

Αυτό έκανε το μαχητικό «μη ελέγξιμο», επειδή «λειτουργούσε σαν να βρισκόταν στο έδαφος ενώ πετούσε», αναγκάζοντας τον πιλότο να εκτιναχθεί.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γαλλία: Σε επικίνδυνο μονοπάτι – Τι βλέπουν οι διεθνείς οίκοι

Γαλλία: Σε επικίνδυνο μονοπάτι – Τι βλέπουν οι διεθνείς οίκοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θάλασσα: «Κρύβει» το μυστικό της μακροζωίας;

Θάλασσα: «Κρύβει» το μυστικό της μακροζωίας;

Business
Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream view
Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man
Αμμοθύελλα 27.08.25

Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man

Το 2025 φαίνεται ότι δεν είναι η χρονιά του. Το φεστιβάλ Burning Man, που άνοιξε τις πύλες του την Κυριακή στην έρημο Black Rock, έπεσε «θύμα» ισχυρών ανέμων και καταιγίδων σκόνης.

Σύνταξη
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»
Βίον ανθόσπαρτον 26.08.25

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Η είδηση έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Σεπτέμβριο του 2023 - Την ανακοίνωση έκανε η Τέιλορ Σουίφτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
Reuters: Παραιτήθηκε από το πρακτορείο η φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ, βαριές καταγγελίες για το ρόλο του στη Γάζα
Καναδή 26.08.25

Γάζα: Παραιτήθηκε από το Reuters η φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ - Βαριές καταγγελίες κατά του πρακτορείου ειδήσεων

«Δεν μπορώ να διανοηθώ να φοράω αυτή την ταυτότητα» - Η ρεπόρτερ Βάλερι Ζινκ αποχωρεί από το Reuters καταγγέλλοντας ότι αναπαράγει την ισραηλινή προπαγάνδα

Σύνταξη
Λιμενικοί σε κυνήγι… «απονεριστών» στην Σίκινο
InShorts 26.08.25

Λιμενικοί σε κυνήγι… «απονεριστών» στην Σίκινο

Έτσι γίνεται στη Σίκινο. Το τελευταίο δρομολόγιο πλοίο, την ώρα που απομακρύνεται από το λιμάνι, οι νέοι παίρνουν φόρα και βουτάνε στην θάλασσα, στα αναδυόμενα, από την προπέλα του πλοίου, νερά.

Σύνταξη
Τουρκία: Εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στη θάλασσα του Μαρμαρά η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι
Σε βάθος 68 μέτρων 25.08.25

Εντοπίστηκε μετά από 19 μέρες η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι - Ήταν εκεί που βυθίστηκε το σκάφος του

Τα ίχνη του Χαλίτ Γιουκάι είχαν χαθεί στις 4 Αυγούστου όταν ταξίδευε από την Τουρκία προς την Μύκονο - Η σορός του τούρκου επιχειρηματία βρέθηκε στο σημείο που είχε βυθιστεί το σκάφος του

Σύνταξη
Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του – Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας
Την έκριναν ακατάλληλη 23.08.25

Οργή στη Δανία: Πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του επειδή... την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας

Οι Αρχές ενημέρωσαν την μητέρα ότι το μωρό της αφαιρέθηκε, εξαιτίας του τραύματος που υπέστη από τον θετό της πατέρα, που εκτίει ποινή φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία
Φυτοφάρμακα και PFAS 27.08.25

«Παντοτινά χημικά» στα ελληνικά αυγά ελευθέρας βοσκής – Κίνδυνοι για την υγεία

Επιστημονική μελέτη διαπιστώνει υψηλές συγκεντρώσεις από «παντοτινά χημικά», βαρέα μέταλλα και άλλες ενώσεις στα αυγά ελευθέρας βοσκής. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους για την υγεία.

Σύνταξη
Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες η σορός του Τούρκου επιχειρηματία
Ελλάδα 27.08.25

Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες η σορός του Τούρκου επιχειρηματία

Ο Χαλίτ Γιουκάι είχε αποφασίσει να κάνει και φέτος διακοπές στην Ελλάδα. Στις 4 Αυγούστου ξεκίνησε με το σκάφος του από την Γιάλοβα της Τουρκίας με προορισμό τη Μύκονο, όπου τον ανέμενε η σύζυγός του.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Διπλωματικό επεισόδιο Δανίας-ΗΠΑ – Αμερικανοί κατηγορούνται για «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί
Εκστρατεία κατασκοπείας 27.08.25

Γροιλανδία: Διπλωματικό επεισόδιο Δανίας-ΗΠΑ – Αμερικανοί κατηγορούνται για «μυστικές επιχειρήσεις» στο νησί

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμμένο των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη. Αιτία, δημοσίευμα ότι Αμερικανοί διεξάγουν επιχείρηση επιρροής στη Γροιλανδία για να αποσχισθεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος
Champions League 27.08.25

LIVE: Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος

LIVE: Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα
Παρουσιάζει το «Breathe» 27.08.25

Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα

Ο Armin van Buuren μιλά στο in για την επερχόμενη εμφάνισή του στο Primer Festival στο ΟΑΚΑ, το νέο του διπλό άλμπουμ «Breathe», καθώς και το εσωτερικό «ταξίδι» το οποίο -όπως δηλώνει ο ίδιος- τον «άλλαξε απολύτως, με πολλούς τρόπους».

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων
Αυτοδιοίκηση 27.08.25

Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων

Με το ψήφισμα ζητείται «να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ»

Σύνταξη
Γάμος στο Καζακστάν διεκόπη προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική πρόκριση της Καϊράτ επί της Σέλτικ!
Ο γάμος... σχόλασε 27.08.25

Γάμος στο Καζακστάν διεκόπη προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική πρόκριση της Καϊράτ επί της Σέλτικ!

Επικό βίντεο δείχνει μία γαμήλια εκδήλωση στο Καζακστάν να έχει σταματήσει για να παρακολουθήσουν ο παρευρισκόμενοι τη διαδικασία των πέναλτι που έστειλε την Καϊρατ Αλμάτι στο Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής
Ελλάδα 27.08.25

Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 30 ιδιοκτητών οικιών και επιχειρήσεων κατηγορούμενοι για κλοπή - Η εκτιμώμενη αξία του κλεμμένου ρεύματος ξεπερνά τις 190.000 ευρώ

Σύνταξη
Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της
Κοπεγχάγη 27.08.25

Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της

Τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το σχέδιο ReArm, καθώς «κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμποδίζει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παραβιάζοντας ακόμα και την ελληνική ΑΟΖ», ζήτησε ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος

Ο Κώστας Γαλανόπουλος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ΠΑΕ Άρης - Τίθεται άμεσα στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο