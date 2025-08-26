sports betsson
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Γαλλία – Ελλάδα 3-1: Το πάλεψε αλλά έμεινε εκτός συνέχειας η Εθνική
Γαλλία – Ελλάδα 3-1: Το πάλεψε αλλά έμεινε εκτός συνέχειας η Εθνική

Το τρίτο σετ και η απώλειά του, παρά το σημαντικό προβάδισμα, έφερε τελικά την ήττα – αποκλεισμό της Ελλάδας, από τη Γαλλία (3-1). Σπουδαία η παρουσία των διεθνών μας με τις Ανθούλη, Μπακοδήμου και Στράντζαλη να κάνουν ξανά μεγάλη εμφάνιση.

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών το πάλεψε όσο μπορούσε απέναντι σε μια πολύ δυνατή αντίπαλο, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στη Γαλλία. Ήττα 3-1 σετ από τις «τρικολόρ» για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που έδειξε ότι έχει μεν τις δυνατότητες, αλλά δεν είχε υπέρ του τις λεπτομέρειες και την τύχη για να συνεχίσει στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Ταϊλάνδης.

Πολύ καλή εμφάνιση από τα περισσότερα κορίτσια που ωστόσο στα κρίσιμα σημεία δεν είχαν την ψυχραιμία να διαχειριστούν τις «αντεπιθέσεις» των Γαλλίδων στο σκορ. Το κρίσιμο τρίτο σετ, όταν και η Ελλάδα βρέθηκε με διαφορά μπροστά στο σκορ αλλά τελικά «υπέκυψε», έκανε τη διαφορά στο ματς.

Τα σετ: 1-3 (25-17, 21-25, 26-28, 17-25)

Εξαιρετική έναρξη στο παιχνίδι για την Εθνική

Η Εθνική μας μπήκε δυναμικά στο πρώτο σετ και μέσα από την πίεση στο σερβίς, κατάφερε να πάρει προβάδισμα, παρόλο που αρχικά προηγήθηκε η Γαλλία με 2-1.

Χάρη στο εξαιρετικό σερβίς οι διεθνείς μας πέρασαν μπροστά και έφτασαν ακόμη και στο +4, ενώ σημείο αναφοράς υπήρξε και η άμυνα της γαλανόλευκης, η οποία ήταν πολύ καλή κατά την διάρκεια του πρώτου σετ.

Οι διεθνείς μας δυσκόλεψαν τη Γαλλία, η οποία προσπάθησε να βγάλει αντίδραση μετά το τάιμ άουτ και οι «τρικολόρ» με άσο μείωσαν στους 2, για το 10-12.

Όμως, η Ελλάδα ήταν ανώτερη στο πρώτο σετ, η διαφορά έφτασε ακόμη και στο +5 και εν τέλει έγινε το 1-0 υπέρ της Εθνικής με 25-17.

Αντίδραση από τη Γαλλία και ισοφάριση

Η Ελλάδα προηγήθηκε στην έναρξη του δεύτερου σετ με 2-0, αλλά η Γαλλία γρήγορα έφερε το ματς στην ισοπαλία (5-5) και στην συνέχεια πέρασε μπροστά για το 6-5.

Ένα λάθος στο σερβίς από τις Γαλλίδες οδήγησε ξανά στην ισοπαλία τον αγώνα (6-6), αλλά με λάθος της Κωνσταντινίδου οι «τρικολόρ» έκαναν το 7-6 και με μία ωραία επίθεση διεύρυναν το προβάδισμά τους φτάνοντας στο +2.

Εξαιτίας κάποιων εσφαλμένων επιθέσεων, η Γαλλία έφτασε ακόμη και στο +5, αναγκάζοντας τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό να καλέσει το πρώτο τάιμ άουτ.

Μετά το τάιμ άουτ, οι διεθνείς μας μείωσαν στους 3, αλλά δεν κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και το δεύτερο σετ έληξε με 25-21.

Τρίτο σετ που εξελίχθηκε σε… θρίλερ και 2-1 η Γαλλία

Παρόλο που η Εθνική βρήκε λύσεις στην επίθεση στο τρίτο σετ, κάποια λάθη σε κρίσιμα σημεία μετέτρεψαν το σετ σε θρίλερ και στο τέλος η Γαλλία κατάφερε να επικρατήσει.

Η διακύμανση του τρίτου σετ εξελίχθηκε με διαδοχικές ισοπαλίες (1-1, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8) αλλά χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση της Όλγας Μπακοδήμου και τον άσο της Λαμπρινής Κωνσταντινίδου η γαλανόλευκη πέρασε μπροστά για το 10-8.

Ακολούθησαν δύο διαδοχικά λάθη της Γαλλίας στην επίθεση για να έρθει το +4 για την Ελλάδα και το 12-8. Μέσα από το μπλοκ, που υπήρξε και το μεγάλο «όπλο» της Εθνικής, ήρθε το +6 από την Ανθούλη.

Παρότι η Εθνική είχε «κλειδώσει» ένα σημαντικό προβάδισμα κατά την διάρκεια του σετ, οι Γαλλίδες μπόρεσαν να μειώσουν και η διαφορά έφτασε στους 2 (20-22).

Ακολούθως, η Ντιαγέ κατάφερε να πάρει πόντο από μπλοκ για το 24-24 και έπειτα οι «τρικολόρ» έκαναν το 26-25 παίρνοντας set ball και το σετ τελείωσε με 28-26 μετά από τεχνικό λάθος της Κωνσταντινίδου.

Ανώτερη η Γαλλία και 3-1 από τις «τρικολόρ»

Η Γαλλία μετά το «ξέσπασμα» στο τρίτο σετ πήρε το ψυχολογικό προβάδισμα και κατάφερε να «γράψει» το τελικό 3-1.

Η Ελλάδα ξεκίνησε καλά το τέταρτο σετ (8-5) αλλά οι «τρικολόρ» μπόρεσαν αργότερα να φέρουν το σετ στο πόντο (11-12) και κατόπιν να περάσουν μπροστά (16-13).

Η Καζότ έκανε μία σπουδαία εμφάνιση και η Γαλλία διεύρυνε το προβάδισμά της σε κρίσιμο σημείο του ματς φτάνοντας στο +4.

Προς το τέλος, η εικόνα του σετ δεν άλλαξε και οι Γαλλίδες «κλείδωσαν» τη νίκη και το τελικό 3-1 επικρατώντας και σε αυτό το σετ με (25-17).

