Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Ελλάδα – Πουέρτο Ρίκο 3-1: Η Εθνική πήρε την πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο και «φουλάρει» για τους «16» (vids)
Άλλα Αθλήματα 24 Αυγούστου 2025 | 14:01

Ελλάδα – Πουέρτο Ρίκο 3-1: Η Εθνική πήρε την πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο και «φουλάρει» για τους «16» (vids)

Η Ελλάδα πήρε τη νίκη κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο με 3-1 και πλέον διεκδικεί την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος βόλεϊ.

Σύνταξη
Η Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών υπέταξε το Πουέρτο Ρίκο με 3-1 σετ και πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπαίνει στη «κούρσα» της πρόκρισης για τους 16 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, θέλοντας τη νίκη κόντρα στη Γαλλία (26/8, 12:00).

Η Ελλάδα, μετά την ανεπιτυχή πρεμιέρα κόντρα στην Βραζιλία ήταν εμφανώς βελτιωμένη εναντίον του Πουέρτο Ρίκο στο δεύτερο παιχνίδι του γκρουπ C και δίκαια έφτασε σε μια ιστορική νίκη και μάλιστα με μια εμφάνιση που της επιτρέπει να αισιοδοξεί για τη συνέχεια. Αξίζει να τονιστεί πως αυτή ήταν η πρώτη νίκη για την Εθνική σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, μετά από 23 χρόνια.

Δείτε τα highlights της νίκης

Εξαιρετικό ξεκίνημα στο πρώτο σετ (25-19)

Η Ελλάδα έκανε ιδανικό ξεκίνημα στον αγώνα και κατέκτησε άνετα το πρώτο σετ με 25-19.

Στην αρχή η χώρα μας προηγήθηκε με 3-1 στα πρώτα λεπτά του αγώνα.  Ακολούθως, ήρθε η πρώτη ισοπαλία στο ματς για το 4-4 αλλά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν απειλήθηκε, αφού στη συνέχεια διεθνείς μας πήραν προβάδισμα και η διαφορά αυξήθηκε ακόμη και στο +10.

Η γαλανόλευκη αποδιοργάνωσε το Πουέρτο Ρίκο και με όπλο το εξαιρετικό σερβίς και τις καλές επιθέσεις, ήταν ανώτερη στο πρώτο σετ.

Προς το τέλος του πρώτου σετ, η αντίπαλος της Ελλάδας κατάφερε να «ψαλιδίσει» την διαφορά με ένα επιμέρους 4-1, αλλά η Εθνική κατάφερε να «καθαρίσει» με την συνδρομή και της Μάρθας Ανθούλη που συνεισέφερε σημαντικά με 7 πόντους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το εν λόγω σετ ήταν το πρώτο κερδισμένο της Ελλάδας σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά από 23 χρόνια.

Καταιγιστική η Εθνική και στο δεύτερο σετ (25-13)

Η Ελλάδα επιβλήθηκε του Πουέρτο Ρίκο και στο δεύτερο σετ επικρατώντας με (25-13). Χάρη στον πλουραλισμό στο σκοράρισμα και το εξαιρετικό σερβίς η Εθνική μας μπόρεσε να επιβληθεί ξανά.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα «ξέφυγε» στην διαφορά, η οποία έφτασε μέχρι και στο +11 (18-7).

«Ξέσπασμα» από το Πούερτο Ρίκο στο τρίτο σετ (25-23)

Το Πουέρτο Ρίκο, μετά τα σαρωτικά πρώτα δύο σετ που κατέκτησε η Ελλάδα, έβγαλε αντίδραση και μείωσε σε 2-1.

Σε ένα εξαιρετικά αμφίρροπο σετ που κρίθηκε στην κόψη του ξυραφιού (25-23) το Πουέρτο Ρίκο με πρωταγωνίστριες τη Βάσκεθ και την Τσάμπιον «κλείδωσε» την επικράτηση.

Το τρίτο σετ συνοδεύτηκε από αρκετές ισοπαλίες  (1-1, 7-7, 9-9), όταν στην συνέχεια η αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα στον αγώνα και η διαφορά έφτασε στο +3 (16-13).

Άνετη επικράτηση στο τέταρτο σετ (25-14)

Μετά το αμφίρροπο τρίτο σετ, η Εθνική μας θέλησε να «κλειδώσει» τη νίκη στο τέταρτο σετ. Παρόλο που το Πουέρτο Ρίκο μπήκε δυναμικά και προηγήθηκε με 4-2, η χώρα μας κατάφερε να μειώσει με δύο διαδοχικά λάθη της αντιπάλου.

Στην συνέχεια ήρθε η ισοφάριση και μετά το προβάδισμα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα από δύο συνεχόμενους άσους της Μπακοδήμου. Το τελικό 25-14 ήρθε με την Ξανθοπούλου από το match ball της Ελλάδας.

googlenews

