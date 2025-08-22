Βραζιλία – Ελλάδα 3-0: Η Εθνική γυναικών πάλεψε, αλλά «λύγισε» απέναντι στο φαβορί

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών ξεκίνησε με το «αριστερό» τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης, καθώς ηττήθηκε στον αγώνα εναντίον της Βραζιλίας με 3-0.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν κατάφερε να «κλειδώσει» την νίκη απέναντι σε μία υπερδύναμη του αθλήματος παγκοσμίως και πλέον η Ελλάδα θα παίξει κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο (24/8,12:00) για το επόμενο ματς του ομίλου.

Οι Βραζιλιάνες παρατάχθηκαν με όλα τους τα αστέρια στο τάραφλεξ, έχοντας ως κορυφαία την Γκάμπι με 18 πόντους. Μάλιστα η Βραζιλιάνα σούπερ σταρ αναδείχθηκε και MVP του αγώνα.

Η Βραζιλία έδειξε γιατί θεωρείται η καλύτερη ομάδα στον κόσμο στην υποδοχή, καθώς είχε 69% με 38% άριστες σε 45 ελληνικά σερβίς και δεν δέχθηκε άσσο σε τρία σετ. Το σερβίς και η επίθεση ήταν τα δύο στοιχεία που έκριναν τον αγώνα, με τις Βραζιλιάνες να έχουν 52% αποτελεσματικότητα (48/93 τελειωμένες) και την Ελλάδα 36% με 32/88 επιθέσεις.

Πρώτη σκόρερ για την Εθνική η Μάρθα Ανθούλη με 18 πόντους με 59% αποτελεσματικότητα στην επίθεση.΄

Το πρώτο σετ

Η γαλανόλευκη ξεκίνησε με τις Όλγα Στράντζαλη, Φαίη Μπακοδήμου στα άκρα, την Αριστέα Τοντάι με την Κυριακή Τερζόγλου στο κέντρο, πασαδόρο την Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, λίμπερο την Μαριαλένα Αρτακιανού και διαγώνια την Μάρθα Ανθούλη.

Η Βραζιλία μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και έδειξε την υπεροχή της ήδη από το πρώτο σετ, παρόλο που η Εθνική μας προσπάθησε να μην αφήσει την αντίπαλό της να ξεφύγει στο προβάδισμα.

Το μέγιστο προβάδισμα που πήραν οι Βραζιλιάνες ήταν οι πέντε πόντοι, η Ελλάδα μείωσε την διαφορά σε 2 (19-17). Όμως, το «ξέσπασμα» των διεθνών μας δεν ήταν αρκετό και έτσι το μεγαθήριο- αντίπαλος της Εθνικής πήρε το πρώτο σετ (25-18).

Υπεροχή των Βραζιλιάνων και 2-0

Οι Βραζιλιάνες κατάφεραν και στο δεύτερο σετ να ξεφύγουν γρήγορα στο σκορ, με εξαιρετικές ενέργειες που χάρισαν εύκολους πόντους για το προβάδισμα. Η Εθνική μας προσπάθησε να μειώσει και να βρεθεί κοντά στο σκορ, αλλά οι Βραζιλιάνες «κλείδωσαν» άνετα και το δεύτερο σετ ( 25-16).

Με άνεση η επικράτηση και στο τρίτο σετ

Η Ελλάδα προσπάθησε να αντιδράσει στο τρίτο σετ και ο αγώνας εξελίχθηκε με ισοπαλία μέχρι το 7-7. Ωστόσο, στην συνέχεια, οι Βραζιλιάνες κατάφεραν να επιβληθούν ξανά και κλείδωσαν με άνεση την νίκη, παίρνοντας και το τρίτο σετ με 25-16.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 12-16, 17-21, 18-25

2ο σετ: 5-8, 9-16, 14-21, 16-25

3ο σετ: 7-8, 9-16, 12-21, 16-25

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 0 άσσους, 32 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων και της Βραζιλίας προήλθαν από 5 άσσους, 48 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων. Τα σετ: 0-3 (18-25, 16-25, 16-25) σε 67′. ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Τοντάι 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Στράντζαλη 4 (4/13 επ., 45% υπ. – 23% άριστες), Μπακοδήμου 4 (4/19 επ., 70% υπ. – 50% άριστες), Τερζόγλου 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Ανθούλη 18 (17/29 επ., 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 60% υπ. – 30% άριστες), Ξανθοπούλου (λ), Λαμπρούση, Τσιόγκα 2 (0/1 επ., 2 μπλοκ), Μπάκα 5 (5/13 επ., 43% υπ. – 00% άριστες), Καρακάση, Τσιτσιγιάννη. ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Ζε Ρομπέρτο Γκιμαράες): Ντιάνα 5 (2/4 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Τζούλια 9 (6/9 επ., 3 μπλοκ), Ρομπέρτα 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Γκάμπι 18 (16/29 επ., 2 άσσοι, 77% υπ.-69% άριστες), Κίσι 10 (9/18 επ., 1 μπλοκ), Μπέργκμαν 16 (14/27 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 67% υπ.-20% άριστες) / Μάτος (λ, 69% υπ.-38% άριστες), Μακρίος, Τζιοβάνα, Φιγκέιρε.

Γ Όμιλος – Τσιάνγκ Μάι

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία: 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)

Ελλάδα – Βραζιλία: 0-3 (18-25, 16-25, 16-25)

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

12:00 (ΕΡΤ-2): Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα

15:30: Βραζιλία – Γαλλία

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

12:00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία – Ελλάδα

15:30: Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο

Η βαθμολογία:

1. Βραζιλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-0 σετ, 75-50 πόντοι)

2. Γαλλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-1 σετ, 96-79 πόντοι)

3. Πουέρτο Ρίκο 0β. (0 νίκες, 1 ήττα, 1-3 σετ, 79-96 πόντοι)

4. Ελλάδα 0β. (0 νίκες, 1 ήττα, 0-3 σετ, 50-75 πόντοι)