«Στέλνουν» στον Παναθηναϊκό τον Ουρουγουανό επιθετικό Αγκουστίν Άλβαρες

Ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκεται στην… έξοδο από τον Παναθηναϊκό και σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα ένας από τους υποψήφιους για να καλύψει το κενό του στην επίθεση, είναι ο Ουρουγουανός επιθετικός Αγκουστίν Άλβαρες.

Σε περίπτωση που ο Έλληνας επιθετικός αποχωρήσει, όπως είναι το πιθανότερο πλέον με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, είναι δεδομένο πως οι πράσινοι θα έχουν ανάγκη από την εξεύρεση αντικαταστάτη. Και όπως φαίνεται ήδη τον αναζητούν.

Μετά τον Αιγύπτιο Μοσταφά Μοχάμεντ της Ναντ, ρεπορτάζ από την Τουρκία «συνδέει» τον Παναθηναϊκό με τον 24χρονο Αγκουστίν Άλβαρες της Σασουόλο αναφέροντας πως οι «πράσινοι» ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ουρουγουανού, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρεις.

Ο Άλβαρες αγωνίζεται στην ιταλική ομάδα από το 2022 ενώ δεσμεύεται μαζί της με συμβόλαιο έως το 2027. Μέχρι σήμερα ο νεαρός επιθετικός έχει αγωνιστεί μαζί της 23 συμμετοχές με 1 γκολ και 1 ασίστ. Να σημειώσουμε οτι σε αυτό το διάστημα έχει και δύο δανεισμούς σε Σαμπντόρια (14συμ., 1 γκολ) και Έλτσε (40 συμ. 9 γκολ).

Ο Ουρουγουανός άρχισε την καριέρα του από την χώρα του και συγκεκριμένα από την Πενιαρόλ, με την οποία μέτρησε 91 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ σκόραρε 34 φορές. Οι επιδόσεις αυτές του έδωσαν το «εισιτήριο» για την Ιταλία