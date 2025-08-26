Με… ελληνικό άρωμα η 12αδα της Μεγάλης Βρετανίας για το Eurobasket

Η Μεγάλη Βρετανία, λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Eurobasket, ανακοίνωσε την τελική δωδεκάδα της για το μεγάλο τουρνουά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ανάμεσα στους δώδεκα εκλεκτούς του Μαρκ Στιούελ, βρίσκεται και ο Νταν Άκιν που αγωνίζεται με τη φανέλα του Κολοσσού Ρόδου.

Με μόλις μία νίκη -αυτή απέναντι στην Εσθονία- στα φιλικά προετοιμασίας της, η Μεγάλη Βρετανία μετρά αντίστροφα για τη συμμετοχή της στην τελική φάση του Eurobasket 2025.

Οι Βρετανοί που ηττήθηκαν στα φιλικά από τις Γαλλία, Βέλγιο, Βοσνία/Ερζεγοβίνη και Σλοβενία, αντιμετωπίζουν στην πρεμιέρα του 2ου ομίλου, στο Τάμπερε της Φινλανδίας, τη Λιθουανία, στις 27/8 και ώρα 13:30.

Η ομάδα του Μαρκ Στιούελ θα αντιμετωπίσει επίσης την οικοδέσποινα του 2ου ομίλου, Φινλανδία και τις Γερμανία, Σουηδία και Μαυροβούνιο.

Αναλυτικά η δωδεκάδα:

Αμίν Ανταμού, Νταν Άκιν, Τζούμπραιλ Μπέλο, Μάιλς Χέσον, Λουκ Νέλσον, Γκέιμπ Ολασένι, Ταρίκ Φίλιπ, Τζος Γουόρντ-Χάιμπερτ, Τζελάνι Γουότσον-Γκέιλ, Πατ Γουίλαν, Καρλ Γουίτλ, Ακουάσι Γεμπόα