Τραγωδία στο Ηράκλειο – 40χρονος υπέκυψε στα εγκαύματά του μετά από φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ

Στα εγκαύματά του υπέκυψε ο 40χρονος Νίκος Καλυβιανάκης, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στη φωτιά που ξέσπασε στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Δεν τα κατάφερε ο 40χρονος στο Ηράκλειο

Ο άτυχος άνδρας έφερε εκτεταμένα εγκαύματα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Αθήνας, όπου νοσηλεύτηκε σε ειδική μονάδα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 40χρονος κατέληξε τα ξημερώματα της Τρίτης σύμφωνα με τη Nea Kriti, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και τον κόσμο του ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.

Την ίδια ώρα μία η 36χρονη, που επίσης τραυματίστηκε από τη φωτιά, εξακολουθεί να νοσηλεύεται δίνοντας τη δική της δύσκολη μάχη για τη ζωή της.

Πατέρας δύο παιδιών ο άτυχος άνδρας

Ο 40χρονος ήταν πατέρας δύο παιδιών και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην αθλητική κοινωνία του Ηρακλείου, μιας και ήταν παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και τα τελευταία χρόνια διαχειριζόταν το καφέ στο γήπεδο του ΕΓΟΗ.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις, ενώ τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου διερευνώνται από τις αρχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής.

Πολίτης που βρισκόταν κοντά στο σημείο και συνέδραμε στην προσπάθεια κατάσβεσης, περιέγραψε στην ΚΡΗΤΗ TV τις σοκαριστικές στιγμές.

«Είμαι περαστικός, θαμώνας και γείτονας. Μου έδωσαν έναν πυροσβεστήρα και προσπάθησα να σβήσω τη φωτιά, όσο μπορούσα. Είδα μία γυναίκα μέσα, αλλά δεν μπόρεσα να τη βοηθήσω. Στο μεταξύ έφτασαν οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι την απεγκλώβισαν και την παρέλαβαν με φορείο, χωρίς τις αισθήσεις της».