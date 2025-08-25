Τουρκία: Τρείς διαδοχικοί σεισμοί αναστάτωσαν τους κατοίκους στην επαρχία Μπαλίκεσιρ
Τρείς σεισμοί 4,8 - 4,2 και 4,3 Ρίχτερ αντίστοιχα αναστάτωσαν τους κατοίκους της επαρχίας Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας, όπου στις 10 Αυγούστου είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ.
Τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις, η μεγαλύτερη εκ των οποίων ήταν 4,8 βαθμών, προκάλεσαν αναστάτωση στην επαρχία Μπαλίκεσιρ της δυτικής Τουρκίας, όπου στις 10 Αυγούστου είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ (στην εικόνα από το Χ, επάνω, το επίκεντρο των σεισμών).
Το επίκεντρο των σεισμών είναι το ίδιο με εκείνον της 10ης Αυγούστου των 6,1 Ρίχτερ
#SONDAKİKA – Balıkesir Sındırgı'da art arda 3 deprem.
AFAD: 21.58'de 4,8, 22'de 4,2 ve 22.14'te 4,3'lük deprem oldu.
Deprem Bilimci @ProfDrUsumezsoy #HabertürkGündem‘de yorumladı. pic.twitter.com/jNKpUbrwyF
— Habertürk TV (@HaberturkTV) August 24, 2025
Σύμφωνα με την τουρκική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD), η πρώτη δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών κατεγράφη στις 21:58 και ακολούθησαν στις 22:00 και 22:14 άλλοι δύο σεισμοί των 4,2 και 4,3 Ρίχτερ αντίστοιχα.
Το επίκεντρο των σεισμών είναι το ίδιο με εκείνον της 10ης Αυγούστου, η περιοχή Σιντίργκι του Μπαλίκεσιρ, και το εστιακό βάθος τους υπολογίστηκε στα 7 χιλιόμετρα.
🚨🚨🚨 SON DAKİKA
Balıkesir Sındırgı’da 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde arka arkaya üç deprem meydana geldi.
Geçmiş olsun Balıkesir.
#deprem #balıkesir #sallandık #depremoldu pic.twitter.com/G2dtIVpT1C
— YASEMİN 🇹🇷 (@177mhdbtl) August 24, 2025
Η δόνηση των 4,8 βαθμών έγινε αισθητή και στις γύρω επαρχίες.
Γίνονται έλεγχοι
Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι τα αρμόδια συνεργεία άρχισαν τους ελέγχους για τυχόν καταστροφές.
Ο νομάρχης του Μπαλίκεσιρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, δήλωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία αρνητική κατάσταση».
Πηγή: ΑΠΕ
