Δυνατός σεισμός στη Δυτική Τουρκία

Σεισμική δόνηση της τάξης των 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Δυτική Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε 55 χλμ. νοτιοανατολικά του Μπαλικεσίρ στις 21.58 και είχε εστιακό βάθος 7 χλμ.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Το Μπαλικεσίρ βρίσκεται στο Διαμέρισμα του Μαρμαρά.