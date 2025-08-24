Δυνατός σεισμός στη Δυτική Τουρκία
Ο σεισμός έγινε 55 χλμ. νοτιοανατολικά του Μπαλικεσίρ στις 21.58 και είχε εστιακό βάθος 7 χλμ.
- Μέση Ανατολή: Εικόνες σοκ από τα υποσιτισμένα παιδιά της Γάζας
- Μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε όλη τη χώρα - «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά»
- Σεπτέμβριος: Ο «έξυπνος» μήνας των διακοπών – Βοηθούν καιρός και τιμές
- Άγρια συμπλοκή στο Ζεφύρι - Ακινητοποίησαν ΙΧ, το πυρπόλησαν και ξυλοκόπησαν έναν άνδρα
Σεισμική δόνηση της τάξης των 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Δυτική Τουρκία.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε 55 χλμ. νοτιοανατολικά του Μπαλικεσίρ στις 21.58 και είχε εστιακό βάθος 7 χλμ.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Το Μπαλικεσίρ βρίσκεται στο Διαμέρισμα του Μαρμαρά.
#Earthquake (#deprem) possibly felt 21 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/xdbTE3D1VZ
— EMSC (@LastQuake) August 24, 2025
- Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Superleague μετά τις νίκες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ
- Η Coca-Cola «παζαρεύει» την πώληση της Costa Coffee έναντι 2 δισ. λιρών
- Δυνατός σεισμός στη Δυτική Τουρκία
- Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τη 12άδα της Εθνικής Ελλάδας για το Ευρωμπάσκετ – Ποιος κόπηκε τελευταίος
- Ο Ντεσπόντοφ ήταν το… όπλο του ΠΑΟΚ (1-0 την ΑΕΛ)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις