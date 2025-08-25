newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Η Γαλλία απαντά στις κατηγορίες Κούσνερ περί αντισημιτισμού: «Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μας κάνουν κήρυγμα»
Η Γαλλία απαντά στις κατηγορίες Κούσνερ περί αντισημιτισμού: «Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μας κάνουν κήρυγμα»

Πλήρης κάλυψη από τις ΗΠΑ στον Κούσνερ: «Ο πρέσβης είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ στη Γαλλία και κάνει εξαιρετική δουλειά», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών για τα περί αντισημιτισμού.

Συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις στη Γαλλία, μετά την επιστολή του Τσαρλς Κούσνερ, που κατηγορούσε τον Γάλλο πρόεδρο ότι δεν κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό. Υπουργοί της κυβέρνησης, αλλά και εβραϊκές οργανώσει επισημαίνουν ότι η Γαλλία «δεν έχει να πάρει μαθήματα» από τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού.

Ο Τσαρλς Κούσνερ, πεθερός της κόρης του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, και πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Παρίσι, απηχώντας τις θέσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην επιστολή του εξέφρασε «τη βαθύτατη ανησυχία του» για την «έκρηξη του αντισημιτισμού στη Γαλλία και την απουσία επαρκούς δράσης εκ μέρους της κυβέρνησης για την αντιμετώπισή του». Προέτρεψε τον Γάλλο πρόεδρο να επιβάλει τους νόμους περί εγκλημάτων μίσους και να μετριάσει την κριτική κατά του Ισραήλ, λέγοντας ότι η δέσμευση του Μακρόν ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος στον ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο τροφοδότησε περαιτέρω τα αντισημιτικά περιστατικά στη Γαλλία.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλυψε πλήρως τον Τσαρλς Κούσνερ. «Εμμένουμε στα σχόλιά του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ. «Ο πρέσβης Κούσνερ είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ στη Γαλλία και κάνει εξαιρετική δουλειά».

Η απάντηση

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι ο αριθμός των αντισημιτικών πράξεων που καταγράφηκαν στη Γαλλία τους πρώτους έξι μήνες του 2025 μειώθηκε κατά 27% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, αλλά παρέμεινε σημαντικά υψηλότερος από ό,τι το 2023.

Πρόσθεσε ότι η αστυνομία κατέγραψε 646 αντισημιτικές πράξεις από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο, εκ των οποίων σχεδόν τα δύο τρίτα στόχευαν άτομα και τα υπόλοιπα κτίρια. Μεταξύ των πρόσφατων περιστατικών, οι Γάλλοι εισαγγελείς έθεσαν υπό έρευνα τον διευθυντή ενός πάρκου αναψυχής που αρνήθηκε την είσοδο σε μια ομάδα 150 νεαρών Ισραηλινών τουριστών με την υποψία διακρίσεων λόγω εθνοτικής καταγωγής ή εθνικότητας. Η αστυνομία ερευνά επίσης την κοπή μιας ελιάς νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η οποία φυτεύτηκε έξω από το Παρίσι στη μνήμη ενός νεαρού Εβραίου που βασανίστηκε μέχρι θανάτου το 2006. Ο Μακρόν έχει ορκιστεί ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν για αντισημιτικό «μίσος».

Ταυτόχρονα όμως, το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας δήλωσε ότι τα σχόλια του Κούσνερ ήταν απαράδεκτα και παραβίαζαν το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο απαιτεί από τους πρέσβεις να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις των χωρών στις οποίες έχουν τοποθετηθεί, καθώς και παραβιάζοντας την «εμπιστοσύνη… μεταξύ συμμάχων».

«Σαφής» η καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι η αύξηση των αντισημιτικών πράξεων στη Γαλλία από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 ήταν «μια πραγματικότητα που αποδοκιμάζουμε», αλλά ότι οι γαλλικές αρχές «ανταποκρίνονται με απόλυτη δέσμευση».

Η Γαλλίδα υπουργός Ισότητας, Ορόρ Μπερζέ, παραδέχθηκε ότι τα αντισημιτικά περιστατικά σε όλη τη Δύση έχουν φτάσει σε «απολύτως απαράδεκτα επίπεδα». Αλλά, επισήμανε, η καταπολέμηση από τη γαλλική κυβέρνηση των αντιεβραϊκών εγκλημάτων μίσους είναι «σαφής». Και σημείωσε ότι το ζήτημα είναι «πολύ σημαντικό για να χρησιμοποιηθεί ως διπλωματικό διαπραγματευτικό χαρτί».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου, Λοράν Σεν-Μαρτέν, καταδίκασε ως «λανθασμένα και απαράδεκτα» τα σχόλια του Αμερικανού πρέσβη. Η Γαλλία «δεν χρειάζεται να πάρει κανένα μάθημα» από τις ΗΠΑ για τον αντισημιτισμό, δήλωσε. Και επισήμανε ότι η Γαλλία «δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται» κατά της αύξησης των αντιεβραϊκών πράξεων. Ο Τσαρλς Κούσνερ, είπε, «βρήκε λάθος στόχο».

Και οι εκπρόσωποι εβραϊκών οργανώσεων

Ο Πατρίκ Κλουγκμάν, δικηγόρος αρκετών Γάλλων θυμάτων των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, δήλωσε ότι ο αντισημιτισμός στη Γαλλία έχει φτάσει σε ιστορικά επίπεδα. Ωστόσο, υπερασπίστηκε τη γαλλική κυβέρνηση. Η Ουάσιγκτον, είπε, δεν είναι σε θέση να κάνει κήρυγμα στο Παρίσι. «Τα τελευταία έξι χρόνια, δεν έχει διαπραχθεί καμία δολοφονία με αντισημιτικό χαρακτήρα στη Γαλλία, ενώ δυστυχώς έχουν συμβεί αρκετές στις ΗΠΑ. Η αντίθεση είναι εντυπωσιακή», σημείωσε. «Καμία χώρα δεν είναι σε θέση να κάνει κήρυγμα στις άλλες. Όλες πρέπει να αναθεωρήσουν την προσέγγισή τους» πρόσθεσε.

Ο Αλέν Γιακουμπόβιτς, δικηγόρος και επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης κατά του ρατσισμού και του αντισημιτισμού (Licra), δήλωσε επίσης ότι η Γαλλία δεν έχει μαθήματα να πάρει από τις ΗΠΑ για το θέμα. Πρόσθεσε ότι ο αντισημιτισμός ήταν «ένα πραγματικό πρόβλημα» στη χώρα. «Έχουμε ζήσει ένα αντισημιτικό καλοκαίρι, αυτό είναι σαφές», είπε. «Ένα νέο περιστατικό κάθε μέρα. Επιθέσεις σε κτίρια, ανθρώπους και σύμβολα».

