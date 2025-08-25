newspaper
24.08.2025 | 23:49
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες
Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025 | 00:20

Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού

Ο Τσαρλς Κούσνερ, πρεσβευτής στο Παρίσι, κατήγγειλε «έκρηξη αντισημιτισμού» στη Γαλλία και την αδράνεια της κυβέρνησης Μακρόν να την αντιμετωπίσει. Κλήθηκε για εξηγήσεις από το υπουργείο Εξωτερικών.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Διπλωματικός επεισόδιο μεταξύ ΗΠΑ και Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Παρίσι, Τσαρλς Κούσνερ, με επιστολή του προς τον Εμανουέλ Μακρόν, κατήγγειλε «την έλλειψη επαρκούς δράσης» εκ μέρους του Γάλλου προέδρου για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Οι θέσεις που εξέφρασε απηχούν την κριτική που άσκησε στον Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το αποτέλεσμα ήταν να κληθεί από το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών για εξηγήσεις.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής, πατέρας του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στην επιστολή εκφράζει «τη βαθύτατη ανησυχία του» για την «έκρηξη του αντισημιτισμού στη Γαλλία και την απουσία επαρκούς δράσης εκ μέρους της κυβέρνησης για την αντιμετώπισή του».

Τα επιχειρήματα του Νετανιάχου

Στα μέσα της εβδομάδας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, επίσης με επιστολή προς τον Εμανουέλ Μακρόν, τον κατηγόρησε ότι «τροφοδοτεί την αντισημιτική φωτιά στη Γαλλία», διότι ζητά τη διεθνής αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης. Η κατηγορία αυτή προκάλεσε την αντίδραση της γαλλικής προεδρίας, η οποία χαρακτήρισε τη θέση του Νετανιάχου «λανθασμένη και απαράδεκτη».  Και τόνισε ότι «δεν θα μείνει αναπάντητη».

Στην επιστολή του, ο Τσαρλς Κούσνερ, επαναλαμβάνει τα επιχειρήματα του Ισραηλινού πρωθυπουργού: «Δηλώσεις που εξευτελίζουν το Ισραήλ και ενέργειες αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους ενθαρρύνουν τους εξτρεμιστές, υποθάλπουν τη βία και θέτουν σε κίνδυνο τον ιουδαϊσμό στη Γαλλία», γράφει.

Και προσθέτει: «Σήμερα, δεν είναι πλέον δυνατόν να υπεκφεύγουμε: το αντισιωνισμός είναι αντισημιτισμός, τελεία».

Σύμφωνα με τον πρεσβευτή «δεν περνά ούτε μια μέρα στη Γαλλία χωρίς να δεχτούν επίθεση Εβραίοι στους δρόμους, χωρίς ζημιές σε συναγωγές και σχολεία, επιχειρήσεις που ανήκουν σε Εβραίους βανδαλίζονται. Το υπουργείο Εσωτερικών της ίδιας της κυβέρνησής σας διαπιστώνει ότι δημοτικά σχολεία έγιναν στόχος αντισημιτικών ζημιών».

Ο Κούσνερ διαμαρτύρεται επίσης γιατί «σχεδόν οι μισοί νέοι Γάλλοι λένε ότι δεν έχουν ακούσει ποτέ να μιλούν για το Ολοκαύτωμα» και «αυτή η άγνοια μας κάνει να διερωτόμαστε για το σχολικό πρόγραμμα στα σχολεία» της χώρας.

Το «παράδειγμα Τραμπ»

Ο Αμερικανός πρεσβευτής εγκωμιάζει επίσης τις ενέργειες του προέδρου Τραμπ στο θέμα καταπολέμησης του αντισημιτισμού και καλεί τον Εμανουέλ Μακρόν «να ενεργήσει αποφασιστικά».

Κλήση για εξηγήσεις

Μετά την επιστολή, την οποία έφερε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πρακτορείο, το  υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, τον κάλεσε για εξηγήσεις, με την επισήμανση ότι έκανε «απαράδεκτα» σχόλια του εναντίον του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

«Οι ισχυρισμοί του πρεσβευτή είναι απαράδεκτοι. Έρχονται σε αντίθεση με τις διεθνές δίκαιο, ιδίως με την αρχή της μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση της Βιέννης του 1961 που καθορίζει τις διπλωματικές σχέσεις», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Τον Ιούλιο ο πρόεδρος της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο. Την ανακοίνωση του Εμανουέλ Μακρόν ακολούθησαν οι ηγέτες περισσότερων από δέκα ακόμη χωρών, όπως του Καναδά και της Αυστραλίας, που κάλεσαν και άλλες χώρες του κόσμου να πράξουν το ίδιο. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου, την ημέρα της νέας εβραϊκής πρωτοχρονιάς.

Οι αντισημιτικές ενέργειες έχουν αυξηθεί στη Γαλλία μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση στο Ισραήλ, προκαλώντας τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη Γαλλία ζουν τόσο μια μεγάλη εβραϊκή κοινότητα, η μεγαλύτερη της Ευρώπης, αλλά και μια μεγάλη μουσουλμανική μειονότητα.

Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

Wall Street: Με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia – «Σκαμπανεβάσματα» στις μετοχές τεχνολογίας

World
Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει
Περί ενιαίου δασμού 24.08.25

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, μετά τη σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί από πολλούς αξιωματούχους, αλλά και από τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν σταμάτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία; Μα, γιατί το χρήμα ρέει απρόσκοπτα
The New York Times 24.08.25

Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν σταμάτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία; Μα, γιατί το χρήμα ρέει απρόσκοπτα

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία είναι ίσως η χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί οι περισσότερες κυρώσεις στην Ιστορία, δεν πτοείται από αυτές. Ο λόγος είναι ότι οι εταιρείες βρήκαν τρόπο να τις παρακάμπτουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας
Κόσμος 24.08.25

WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας

Το Πεντάγωνο εδώ και μήνες μπλοκάρει τη χρήση από την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για επιθέσεις στη Ρωσία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, περιορίζοντας την πρόσβαση του Κιέβου σε ένα ισχυρό όπλο κατά την εισβολή της Μόσχας, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σύνταξη
Διαδηλώσεις υπέρ εκεχειρίας στο Ισραήλ, ενώ ο στρατός σφυροκοπά τα προάστια της Γάζας
Απαιτούν συμφωνία 24.08.25

Διαδηλώσεις υπέρ εκεχειρίας στο Ισραήλ, ενώ ο στρατός σφυροκοπά τα προάστια της Γάζας

Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων διαδήλωσαν έξω από κατοικίες υπουργών ζητώντας κατάπαυση πυρός για την απελευθέρωση των ομήρων. Εκρήξεις και πυρκαγιές στη Γάζα, καθώς βομβαρδίζονται προάστια της Γάζας

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για ειρήνη, καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας
Κόσμος 24.08.25

Ο Ζελένσκι δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για ειρήνη, καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας

Ανήμερα του εορτασμού της ανεξαρτησίας στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε την συνέχιση της προσπάθειας για επίτευξη ειρήνης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Παξοί: Γιατροί και αστυνομικοί προσπαθούσαν 45 λεπτά να επαναφέρουν την 4χρονη που πνίγηκε στην πισίνα
Τραγωδία 24.08.25

«Ήταν ήδη πνιγμένο» - Συγκλονίζει ο γιατρός που προσπάθησε να επαναφέρει την 4χρονη στους Παξούς

«Προσπαθούσαμε επί 45 λεπτά να τη σώσουμε», δήλωσε στο MEGA ο γιατρός του Κέντρου Υγείας. Η 4χρονη είχε απομακρυνθεί από το σπίτι της και βρέθηκε νεκρή στην πισίνα γειτονικού συγκροτήματος.

Σύνταξη
Η Τζούλια Φοξ δηλώνει pansexual – «Δεν χρειάζεται πια να διασκεδάζω τους άνδρες»
Σωματική έλξη; 24.08.25

Η Τζούλια Φοξ δηλώνει pansexual – «Δεν χρειάζεται πια να διασκεδάζω τους άνδρες»

Η Τζούλια Φοξ ανέφερε μεταξύ άλλων πως είναι «απολύτως αφοσιωμένη στο να είναι καλή μητέρα, να προσφέρει τα πάντα στην οικογένειά της και να πραγματοποιεί τα όνειρά της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων
Παγκόσμιο μετάλλιο 24.08.25

Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων

Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα ήλθε με τον Βασίλη Κακουλάκη την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μύκονος: Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος
Μύκονος 24.08.25

Σύνεργα ναρκωτικών και λευκή σκόνη βρέθηκε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 25χρονος Βραζιλιάνος

Ο νεαρός Βραζιλιάνος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα ενώ χωρίς τις αισθήσεις του ήταν ένας 23χρονος ομοεθνής του - Από την ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»
Πράκτορας Μελάνια; 24.08.25

Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»

Παρά τη φυσική της απουσία από την Ουάσινγκτον, η Μελάνια Τραμπ αποδεικνύεται μια απρόσμενη δύναμη επιρροής στα παρασκήνια του Λευκού Οίκου, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρεται συχνά στις απόψεις της για τη διεθνή πολιτική σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου
On Field 24.08.25

Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου

Ο 15χρονος Μαξ ζει ένα μοναδικό όνειρο και ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων», είχε να πει μόνο καλά λόγια για τον νεαρό, αλλά και την οικογένεια του παίκτη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
