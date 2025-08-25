Παρίσι: Στη γραμμή Νετανιάχου ο Αμερικανός πρεσβευτής – Λέει ότι ο Μακρόν αδρανεί έναντι του αντισημιτισμού

Διπλωματικός επεισόδιο μεταξύ ΗΠΑ και Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Παρίσι, Τσαρλς Κούσνερ, με επιστολή του προς τον Εμανουέλ Μακρόν, κατήγγειλε «την έλλειψη επαρκούς δράσης» εκ μέρους του Γάλλου προέδρου για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Οι θέσεις που εξέφρασε απηχούν την κριτική που άσκησε στον Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το αποτέλεσμα ήταν να κληθεί από το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών για εξηγήσεις.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής, πατέρας του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στην επιστολή εκφράζει «τη βαθύτατη ανησυχία του» για την «έκρηξη του αντισημιτισμού στη Γαλλία και την απουσία επαρκούς δράσης εκ μέρους της κυβέρνησης για την αντιμετώπισή του».

Τα επιχειρήματα του Νετανιάχου

Στα μέσα της εβδομάδας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, επίσης με επιστολή προς τον Εμανουέλ Μακρόν, τον κατηγόρησε ότι «τροφοδοτεί την αντισημιτική φωτιά στη Γαλλία», διότι ζητά τη διεθνής αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης. Η κατηγορία αυτή προκάλεσε την αντίδραση της γαλλικής προεδρίας, η οποία χαρακτήρισε τη θέση του Νετανιάχου «λανθασμένη και απαράδεκτη». Και τόνισε ότι «δεν θα μείνει αναπάντητη».

ANTISÉMITISME : L’ambassadeur américain en France Charles Kushner dénonce «l’absence d’action suffisante» d»Emmanuel Macron contre l’antisémitisme, rejoignant les critiques de Benyamin Nétanyahu. Dans une lettre adressée au chef de l’État, il affirme qu’il «ne se passe pas un… pic.twitter.com/tJXa1fbRRQ — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 24, 2025

Στην επιστολή του, ο Τσαρλς Κούσνερ, επαναλαμβάνει τα επιχειρήματα του Ισραηλινού πρωθυπουργού: «Δηλώσεις που εξευτελίζουν το Ισραήλ και ενέργειες αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους ενθαρρύνουν τους εξτρεμιστές, υποθάλπουν τη βία και θέτουν σε κίνδυνο τον ιουδαϊσμό στη Γαλλία», γράφει.

Και προσθέτει: «Σήμερα, δεν είναι πλέον δυνατόν να υπεκφεύγουμε: το αντισιωνισμός είναι αντισημιτισμός, τελεία».

Σύμφωνα με τον πρεσβευτή «δεν περνά ούτε μια μέρα στη Γαλλία χωρίς να δεχτούν επίθεση Εβραίοι στους δρόμους, χωρίς ζημιές σε συναγωγές και σχολεία, επιχειρήσεις που ανήκουν σε Εβραίους βανδαλίζονται. Το υπουργείο Εσωτερικών της ίδιας της κυβέρνησής σας διαπιστώνει ότι δημοτικά σχολεία έγιναν στόχος αντισημιτικών ζημιών».

Ο Κούσνερ διαμαρτύρεται επίσης γιατί «σχεδόν οι μισοί νέοι Γάλλοι λένε ότι δεν έχουν ακούσει ποτέ να μιλούν για το Ολοκαύτωμα» και «αυτή η άγνοια μας κάνει να διερωτόμαστε για το σχολικό πρόγραμμα στα σχολεία» της χώρας.

Το «παράδειγμα Τραμπ»

Ο Αμερικανός πρεσβευτής εγκωμιάζει επίσης τις ενέργειες του προέδρου Τραμπ στο θέμα καταπολέμησης του αντισημιτισμού και καλεί τον Εμανουέλ Μακρόν «να ενεργήσει αποφασιστικά».

Κλήση για εξηγήσεις

Μετά την επιστολή, την οποία έφερε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πρακτορείο, το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, τον κάλεσε για εξηγήσεις, με την επισήμανση ότι έκανε «απαράδεκτα» σχόλια του εναντίον του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

«Οι ισχυρισμοί του πρεσβευτή είναι απαράδεκτοι. Έρχονται σε αντίθεση με τις διεθνές δίκαιο, ιδίως με την αρχή της μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση της Βιέννης του 1961 που καθορίζει τις διπλωματικές σχέσεις», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Τον Ιούλιο ο πρόεδρος της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο. Την ανακοίνωση του Εμανουέλ Μακρόν ακολούθησαν οι ηγέτες περισσότερων από δέκα ακόμη χωρών, όπως του Καναδά και της Αυστραλίας, που κάλεσαν και άλλες χώρες του κόσμου να πράξουν το ίδιο. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου, την ημέρα της νέας εβραϊκής πρωτοχρονιάς.

Οι αντισημιτικές ενέργειες έχουν αυξηθεί στη Γαλλία μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση στο Ισραήλ, προκαλώντας τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη Γαλλία ζουν τόσο μια μεγάλη εβραϊκή κοινότητα, η μεγαλύτερη της Ευρώπης, αλλά και μια μεγάλη μουσουλμανική μειονότητα.