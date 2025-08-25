Την επιστολή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, σχολιάζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι: «Την ώρα που το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ θέτει σε εφαρμογή την τελική φάση του σχεδίου για την κατάληψη της Γάζας και την εκκένωσή της από τον παλαιστινιακό λαό, ο κ. Ανδρουλάκης ζητά “επικαιροποίηση και επιβεβαίωση” -αλήθεια για ποιο λόγο;- ενός ομόφωνου ψηφίσματος της Βουλής από το 2015 για το οποίο το μόνο που απαιτείται είναι να εφαρμοστεί άμεσα από την ελληνική κυβέρνηση ώστε να αναγνωριστεί επιτέλους το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει τη δική του πατρίδα, όπως διεκδικεί ο ελληνικός λαός με τις κινητοποιήσεις του».

Πυρά ΚΚΕ κατά Ανδρουλάκη

Το ΚΚΕ, τονίζει ότι: «Οι εξελίξεις είναι κρίσιμες κι αυτές δεν αντιμετωπίζονται με υπεκφυγές, αναμασώντας ουσιαστικά τον προκλητικό ισχυρισμό του “δικαιώματος στην αυτοάμυνα” του κατακτητή κι εξισώνοντας τον θύτη με το θύμα, όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Ανδρουλάκης, που ως γνωστόν με διάφορα προσχήματα δεν είχε στηρίξει την κοινή δήλωση των κοινοβουλευτικών ομάδων της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ είχε ρίξει και “νερό στο μύλο” της κυβερνητικής προπαγάνδας, προσπαθώντας να κολλήσει τη ρετσινιά του “αντισημιτισμού” στις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης.

Τώρα ζητά να επαναληφθεί ένα ψήφισμα αντί να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση προς την κυβέρνηση για να το εφαρμόσει. Για ποιο λόγο το κάνει και ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετεί ας το απαντήσουν οι ίδιοι, αν και τα προφανή δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις…

Υ.Γ. Θυμίζουμε ότι ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, έχει από τις 21 Μαΐου καταθέσει Επίκαιρη Ερώτηση προς τον πρωθυπουργό για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα και την άμεση εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της ελληνικής Βουλής του 2015 για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, η οποία με ευθύνη της κυβέρνησης δεν έχει συζητηθεί».