Ο Πάολο Σορεντίνο δεν πιστεύει στην τελειότητα: Ο μετρ του ωραίου για τη ζωή, τις ταινίες και το μέλλον

Πολλά πλάνα του θυμίζουν μικρά έργα τέχνης. Την αγάπη του για το ωραίο και τη γυναίκα δεν την αμφισβητεί κανείς – άλλωστε τα φιλμ του ξεχειλίζουν από αισθησιασμό και δόσεις της αγαπημένης του νότιας Ιταλίας. Ο Πάολο Σορεντίνο είναι ένας από τους κορυφαίους ευρωπαίους δημιουργούς της γενιάς του.

Ωστόσο, όσο του αρέσει να μαγεύει με τις εικόνες του, αλλά τόσο αποφεύγει να μιλάει συχνά – και πολύ. Ωστόσο ο 55χρονος σκηνοθέτης και σεναριογράφος έκανε μια εξαίρεση στον κανόνα του πριν από λίγες ημέρες.

Ο Πάολο Σορεντίνο βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σεράγεβο, όπου έλαβε την Τιμητική Καρδιά της διοργάνωσης και κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου είχε μερικά πράγματα να πει: για την τελειότητα, τη ζωή, τις ταινίες και το μέλλον του.

«Είναι διασκεδαστικό για μένα να κάνω ταινίες, αλλά όχι τόσο να μιλάω γι’ αυτές» δήλωσε ο Ιταλός σκηνοθέτης. «Οι ταινίες μου αφορούν συναισθήματα, όχι ζόμπι ή άλλες καταστροφές. Απεικονίζουν ανθρώπους, τους αγώνες τους, τον εσωτερικό τους κόσμο. Πώς το μεταφέρεις αυτό στην οθόνη; Ο κινηματογράφος είναι εξαιρετικός γι’ αυτό, επειδή έχεις στη διάθεσή σου μια ολόκληρη σειρά από κόλπα: μουσική, ηθοποιούς, φως, την κάμερα… Μπορείς, όπως ένας μάγος, να δημιουργήσεις μια ψευδαίσθηση. Αλλά ένας μάγος δεν κάνει τίποτα πραγματικά μαγικό. Απλώς χρησιμοποιεί κόλπα. Οι κινηματογραφιστές είναι το ίδιο. Η πρόκληση είναι ότι δεν μπορείς να μάθεις αυτά τα κόλπα από ένα βιβλίο, πρέπει να τα γνωρίζεις, πρέπει να τα νιώθεις».

«Δεν μου αρέσει να έχω στόχους. Δεν μου αρέσει η ιδέα ότι πρέπει να κάνω καινούργια πράγματα» εξήγησε ο σκηνοθέτης. «Μένω σπίτι χωρίς να κάνω τίποτα και ξαφνικά μου έρχεται κάτι στο μυαλό που γίνεται εμμονή, και λέω ‘Εντάξει, ας κάνουμε μια ταινία για αυτή την εμμονή’» συμπλήρωσε.

Όσο για το μέλλον του; Όπως τόνισε μάλλον θα είναι… χειρότερο για τις ταινίες του, όπως συμβαίνει με πολλούς άλλους σκηνοθέτες. «Μην έχετε πολλές ελπίδες» είπε, προκαλώντας τα γέλια στην αίθουσα.

«Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν αγαπώ και τόσο πολύ τον κινηματογράφο. Αγαπώ τα βιβλία, τη μουσική, το ποδόσφαιρο… όχι τόσο τις ταινίες. Ορισμένες σκηνές σημαίνουν πολλά για μένα, αλλά το να αφιερώσω δύο ώρες από τη ζωή μου σε μια ταινία μου φαίνεται υπερβολικό. Όπως ακριβώς τα τραγούδια δεν πρέπει να διαρκούν περισσότερο από τρία λεπτά, έτσι και οι ταινίες δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλες» υπογράμμισε.

Μιλώντας για τα έργα του, παραδέχτηκε ότι το αγαπημένο του είναι η ταινία «Il Divo», ενώ από τις δημιουργίες άλλων σκηνοθετών, ξεχώρισε την κλασική του Φεντερίκο Φελίνι με τίτλο «8½».

«Η ταινία του Φελίνι είναι εξαιρετική επειδή δεν είναι τέλεια. Μια ταινία πρέπει να έχει ατέλειες – όπως ακριβώς η ζωή» είπε ο Σορεντίνο.

Αυτή την περίοδο ο Πάολο Σορεντίνο ετοιμάζει την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας, «La Grazia», που θα διαγωνιστεί για τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

// Κεντρική φωτογραφία: Ο Πάολο Σορεντίνο στο Φεστιβάλ των Καννών το 2024 (REUTERS / Sarah Meyssonnier)