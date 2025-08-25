Σοκαριστική κακοποίηση στην Ερμιονίδα: Ηλικιωμένος έσερνε με το αυτοκίνητο σκύλο και τον σκότωσε
Ο δράστης είχε δεμένο σκύλο, στο πίσω μέρος του ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου, που οδηγούσε και τον έσερνε επί του οδοστρώματος. Αποτέλεσμα αυτής της αποτρόπαιας πράξης, ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ζώου
Απίστευτο περιστατικό κακοποίησης συνέβη σε κοινότητα του δήμου Ερμιονίδας, όπου συνελήφθη ένας 81χρονος, για παράβαση του νόμου περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του τμήματος Ερμιονίδας, συνέλαβαν 81χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου που έχει να κάνει με την ευζωία των ζώων συντροφιάς.
Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, ο δράστης είχε δεμένο σκύλο, στο πίσω μέρος του ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου, που οδηγούσε και τον έσερνε επί του οδοστρώματος. Αποτέλεσμα αυτής της αποτρόπαιας πράξης, ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ζώου.
Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, θα οδηγηθεί αρμοδίως.
Την προανάκριση αυτής της τραγικής υπόθεσης, διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Ερμιονίδας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:
«Συνελήφθη, σήμερα (25.8.2025) τις πρώτες πρωινές ώρες, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ερμιονίδας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερμιονίδας, 81χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.
Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, χθες (24.8.2025) το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ερμιονίδας, ο δράστης είχε δεμένο ζώο (σκύλο) στο πίσω μέρος Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου που οδηγούσε και το έσερνε επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του ζώου.
Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Ερμιονίδας».
- Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα
- Πέντε από τις ασφαλέστερες χώρες του κόσμου για το 2025 – Πώς καταφέρνουν να ξεχωρίσουν
- Λαβρόφ: «Πολλά ζητήματα παραμένουν άλυτα» – Η συνέντευξη στο NBC και η ένταση με τη δημοσιογράφο
- Η Κρήτη του Νίκου Καζαντζάκη: Ένα καλλιτεχνικό ταξίδι με 7+1 σταθμούς
- ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις
- ΚΚΕ: Να εφαρμοστεί άμεσα το ψήφισμα της βουλής για την Παλαιστίνη – Από σκοπιμότητα ο Ανδρουλάκης ζητά επιβεβαίωση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις