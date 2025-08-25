Σοκαριστική κακοποίηση στην Ερμιονίδα: Ηλικιωμένος έσερνε με το αυτοκίνητο σκύλο και τον σκότωσε

Απίστευτο περιστατικό κακοποίησης συνέβη σε κοινότητα του δήμου Ερμιονίδας, όπου συνελήφθη ένας 81χρονος, για παράβαση του νόμου περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του τμήματος Ερμιονίδας, συνέλαβαν 81χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου που έχει να κάνει με την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, ο δράστης είχε δεμένο σκύλο, στο πίσω μέρος του ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου, που οδηγούσε και τον έσερνε επί του οδοστρώματος. Αποτέλεσμα αυτής της αποτρόπαιας πράξης, ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ζώου.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Την προανάκριση αυτής της τραγικής υπόθεσης, διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Ερμιονίδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Συνελήφθη, σήμερα (25.8.2025) τις πρώτες πρωινές ώρες, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ερμιονίδας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερμιονίδας, 81χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, χθες (24.8.2025) το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ερμιονίδας, ο δράστης είχε δεμένο ζώο (σκύλο) στο πίσω μέρος Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου που οδηγούσε και το έσερνε επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του ζώου.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Ερμιονίδας».