Λούβρο: Ο Μακρόν σχεδιάζει ανακαίνιση αξίας 800 εκατομμυρίων ευρώ
Κόσμος 24 Αυγούστου 2025 | 13:41

Λούβρο: Ο Μακρόν σχεδιάζει ανακαίνιση αξίας 800 εκατομμυρίων ευρώ

Το Λούβρο θα ανακαινιστεί και η  «Μόνα Λίζα» θα στεγαστεί σε νέα υπόγεια γκαλερί με ξεχωριστό εισιτήριο

Σχεδόν 40 χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη ανακαίνισή του, το Λούβρο, το μουσείο με την υψηλότερη επισκεψιμότητα στον κόσμο, αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις που θέτουν σε κίνδυνο τα έργα τέχνης και κάνουν την επίσκεψη «μαρτύριο».

Ο διευθυντής του μουσείου Λοράνς ντε Καρς εξέθεσε αυτές τις ανησυχίες σε επιστολή του προς το υπουργείο Πολιτισμού τον Ιανουάριο που διέρρευσε στον Τύπο, ζητώντας επείγουσες επισκευές στο 800 ετών κτίριο. Οι υπηρεσίες επισκεπτών, όπως οι τουαλέτες και η σήμανση, έχουν επιδεινωθεί υπό την πίεση της ετήσιας προσέλευσης που ξεπερνά πλέον τα 8 εκατομμύρια.

Η προειδοποίηση του Ντε Καρς φάνηκε να συντονίζεται με το μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων, καθώς μόλις μια εβδομάδα αργότερα, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σχέδια για την ανακαίνιση του Λούβρου την επόμενη δεκαετία με εκτιμώμενο κόστος 800 εκατομμύρια ευρώ.

«Αυτό θα είναι ένα Λούβρο που θα έχει ανασχεδιαστεί, αναστηλωθεί και διευρυνθεί, και θα γίνει το επίκεντρο της ιστορίας της τέχνης τόσο για τη χώρα μας όσο και πέρα ​​από αυτήν», διακήρυξε ο Μακρόν ενώ στεκόταν μπροστά στη «Μόνα Λίζα».

Υποσχέθηκε μια νέα ανατολική είσοδο για να διευκολύνει τις ουρές επισκεπτών και μια νέα υπόγεια γκαλερί αφιερωμένη στο αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Μετά το άνοιγμα της Παναγίας των Παρισίων μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά το 2019, το έργο «Νέα Αναγέννηση του Λούβρου» του Μακρόν ακολουθεί μια παράδοση γάλλων προέδρων που αφήνουν το στίγμα τους στο πολιτιστικό τοπίο του Παρισιού.

Η πολιτιστική παράδοση της ηγεσίας

Το 1977, ο Ζωρζ Πομπιντού έδωσε στην πόλη μια αρχιτεκτονική ανατροπή στην περιοχή Μπομπούρ με μια ανατρεπτική κατασκευή που στεγάζει το μουσείο μοντέρνας τέχνης που τώρα φέρει το όνομά του.

Ο Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν μετέτρεψε έναν σιδηροδρομικό σταθμό του 19ου αιώνα σε Μουσείο Ορσέ, όπου στεγάζεται συλλογή ιμπρεσιονιστών.

Ο Φρανσουά Μιτεράν εκσυγχρόνισε το Λούβρο το 1989, προσθέτοντας την τότε αμφιλεγόμενη είσοδο από γυάλινη πυραμίδα, σχεδιασμένη από τον αρχιτέκτονα Ι.Μ. Πέι.

Η συμβολή του Ζακ Σιράκ ήταν το μουσείο στην Quai Branly για αφρικανική και ιθαγενή τέχνη από όλο τον κόσμο.

Δεδομένων των πιεσμένων δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας, ο Μακρόν υποσχέθηκε ότι το βάρος της αναβάθμισης του Λούβρου θα καλυφθεί από πωλήσεις εισιτηρίων, δωρεές, εμπορία και τέλη αδειών από το Λούβρο του Άμπου Ντάμπι.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι του πολιτισμού έχουν εκφράσει αμφιβολίες, καθώς το Λούβρο είχε μόνο 211 εκατομμύρια ευρώ σε ακαθάριστα έσοδα και 19 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρά έσοδα πέρυσι – πολύ λιγότερα από τα απαιτούμενα ποσά που είναι πιθανό να αυξηθούν μόλις ξεκινήσει η κατασκευή.

Τα εργατικά συνδικάτα και οι πολιτιστικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι ο αυξανόμενος αριθμός επισκεπτών ωθεί το ίδρυμα σε οριακό σημείο. Το 1989, όταν εγκαινιάστηκε η πυραμίδα του I.M. Πέι, υποτίθεται ότι θα μπορούσε να χειριστεί 4 εκατομμύρια εισόδους ετησίως. Αλλά το Λούβρο τώρα προσελκύει τακτικά περισσότερες από 8 εκατομμύρια εισόδους και έφτασε τα 10 εκατομμύρια πριν από την πανδημία Covid-19.

Τον Ιούνιο, ορισμένοι υπάλληλοι πραγματοποίησαν μια αυθόρμητη απεργία που αιφνιδίασε τα συνδικάτα και τη διοίκηση, με αποτέλεσμα το μουσείο να κλείσει για την ημέρα εκείνη.

«Ήταν ένα σημάδι αυξανόμενης δυσαρέσκειας», δήλωσε ο Ζοέλ Μουρνετά, ο οποίος αναπτύσσει μπουτίκ στο εθνικό σύστημα μουσείων. «Το Λούβρο είναι κορεσμένο, θύμα της ίδιας του της επιτυχίας».

Το προσωπικό του Λούβρου έχει παραπονεθεί για την επείγουσα ανάγκη αναβάθμισης της υποδομής του μουσείου. Το 2023, μια έκθεση έπρεπε να ακυρωθεί λόγω σπασμένου σωλήνα, και τα αναξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και ψύξης έκαναν πολλές αίθουσες να καίνε το καλοκαίρι και να παγώνουν τον χειμώνα. Τέτοια έργα θα αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του κόστους ανακαίνισης.

Λούβρο

Μόνα Λίζα: Το αστέρι του Λούβρου

Πουθενά στο Λούβρο δεν είναι πιο εμφανής ο κορεσμός από ό,τι μπροστά στη «Μόνα Λίζα». Περίπου 20.000 επισκέπτες την ημέρα σπεύδουν για φωτογραφίες και αγωνίζονται να ρίξουν μια ματιά στον πίνακα που εκτίθεται στη μεγαλύτερη αίθουσα του μουσείου, την Salle des États.

Σύμφωνα με τα σχέδια του Μακρόν, ο πίνακας θα μεταφερθεί σε μια ειδικά κατασκευασμένη υπόγεια γκαλερί με πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα, προσβάσιμη μέσω ξεχωριστού εισιτηρίου.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος του μουσείου παρακάμπτεται – ακόμη και οι συλλογές παγκόσμιας κλάσης αιγυπτιακών αρχαιοτήτων και γαλλικών ζωγραφικών έργων. Η συχνά ακατανόητη τοποθέτηση, θα πρέπει να επανεξεταστεί και να γίνει πιο προσβάσιμη, δήλωσε ο Μουρνετά.

Μια άλλη αλλαγή: οι επισκέπτες εκτός ΕΕ θα πληρώνουν περισσότερα για την είσοδο με σκοπό να αυξηθούν τα έσοδα, καθώς το κράτος μειώνει την υποστήριξή του.

Οι τιμές των εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά 30% πέρυσι στα 22 ευρώ, αν και η είσοδος για νέους και σχολικές ομάδες είναι δωρεάν.

Για να συγκεντρώσει κεφάλαια, ο επικεφαλής του Λούβρου Ντε Καρ έχει προσελκύσει πλούσιους δωρητές από τις ΗΠΑ έως την Ιαπωνία, διοργανώνοντας επίσημες εκδηλώσεις και προσφέροντας ιδιωτικές προβολές. Τέτοιες τακτικές έχουν δεχθεί κριτική στη Γαλλία, όπου το κράτος ιστορικά υποστηρίζει τις τέχνες για να εγγυηθεί την πρόσβαση χωρίς διακρίσεις.

Ο Αλέξις Φρις, εκπρόσωπος συνδικάτου στο Λούβρο, δήλωσε στους Financial Times ότι ήταν «υπέροχο που η άνεση και η εμπειρία των επισκεπτών» θα βελτιωθούν, αλλά προειδοποίησε για τα μειονεκτήματα ενός μοντέλου που βασίζεται σε ακριβά εισιτήρια και πλούσιους δωρητές.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία δημιουργίας ενός μουσείου για τους πλούσιους», τόνισε.

