H Kελίφ διαψεύδει ότι αποσύρεται από την πυγμαχία: «Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα»

Η σχετική φημολογία ξεκίνησε μετά από δηλώσεις του πρώην μάνατζερ της Νάσερ Γιεφσά, ο οποίος σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Nice-Matin δήλωσε ότι η μαχήτρια είχε «αποσυρθεί από τον κόσμο της πυγμαχίας». Ώρες αργότερα, η Γιεφσά ανακάλεσε τη δήλωσή του, διευκρινίζοντας ότι αναφερόταν μόνο στις πυγμαχικές υποχρεώσεις της Κελίφ στην πόλη της Νίκαιας, όπου έκανε τις προπονήσεις, αλλά ήταν πλέον αργά καθώς η σχετική είδηση είχε διαδοθεί ευρέως.

Μετά απ΄ όλα αυτά η Κελίφ αντέδρασε και έγραψε στο λογαριασμό της στο Facebook. «Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω στο κοινό ότι οι αναφορές για την αποχώρησή μου από την πυγμαχία είναι ψευδείς. Οι πληροφορίες βασίζονται αποκλειστικά σε δηλώσεις ενός ατόμου που δεν με αντιπροσωπεύει πλέον με κανέναν τρόπο και το οποίο θεωρώ ότι πρόδωσε την εμπιστοσύνη μου και τη χώρα μου με τις ψευδείς και κακόβουλες δηλώσεις του», έγραψε η Ολυμπιονίκης, η οποία ήθελε να καταστήσει σαφή τη δέσμευσή της για το μέλλον. «Δεν έχω ανακοινώσει ποτέ την αποχώρησή μου από την πυγμαχία. Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα, προπονούμαι τακτικά και διατηρώ τη φυσική μου κατάσταση μεταξύ Αλγερίας και Κατάρ, ενόψει των επερχόμενων αγώνων».

Η Αλγερινή πυγμάχος έγινε ευρέως γνωστή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όταν στον πρώτο γύρο η Ιταλία αντίπαλος της Άντζελα Καρίνι αποχώρησε πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό αγώνα, κλαίγοντας και χωρίς να δώσει το χέρι της στην Κελίφ. Όπως εξήγησε η ίδια η Ιταλίδα, «προτίμησα να σταματήσω για το καλό της υγείας μου. Ποτέ δεν έχω δεχθεί ξανά τέτοια χτυπήματα».

Η Κελίφ έφτασε μέχρι τον τελικό όπου και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, με τις φήμες να συνεχίζονται σχετικά με το φύλο της. Η ίδια πάντως πριν από λίγες ημέρες σε φωτογραφία που ανέβασε με την επίσης Αλγερινή παρουσιάστρια Νασίμα Τζαφάρ Μπέι ήταν εμφανώς αλλαγμένη σε σχέση με την εικόνα που είχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.