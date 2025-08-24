Άνοιξε το πρώτο κατάστημα στη Βραζιλία η H&M – Σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση

Η σουηδική εταιρεία H&M εγκαινίασε το πρώτο της φυσικό κατάστημα στη Βραζιλία το Σάββατο, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος στη χώρα. Η εταιρεία ήδη παράγει ορισμένα προϊόντα της τοπικά, συμπεριλαμβανομένων υποδημάτων και μαγιό, όπως επιβεβαίωσε στέλεχός της.

Ο βραχυπρόθεσμος στόχος είναι το άνοιγμα τεσσάρων καταστημάτων στην πολιτεία του Σάο Πάολο κατά τους επόμενους μήνες, δήλωσε σε συνέντευξή του την Παρασκευή ο Χοακίμ Περέιρα, διευθυντής της H&M Βραζιλίας. «Αυτό το φλερτ με τη Βραζιλία κρατάει εδώ και πολύ καιρό», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η κίνηση αυτή απαίτησε χρόνια σχεδιασμού.

Η H&M στοχεύει να ανταγωνιστεί τις τοπικές επιχειρήσεις, αλλά όχι απαραίτητα κινεζικές μάρκες όπως η Shein, οι οποίες συχνά διαθέτουν προϊόντα σε τιμές κάτω του μέσου όρου, σημειώνει το Reuters.. «Στη Βραζιλία υπάρχουν πολλές εθνικές μάρκες που είναι πολύ καλές, πραγματικά πολύ καλές, τόσο από άποψη τιμής όσο και ποιότητας. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ ανταγωνιστική αγορά, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για μια κινεζική ή μια τοπική εταιρεία», ανέφερε ο Περέιρα.

Το πρώτο κατάστημα

Το πρώτο κατάστημα στη Βραζιλία, που βρίσκεται σε ένα πολυτελές εμπορικό κέντρο του Σάο Πάολο, επικεντρώνεται στη γυναικεία μόδα. Το δεύτερο, που πρόκειται να ανοίξει σύντομα, θα προσφέρει μια ευρύτερη γκάμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων γυναικείων, ανδρικών και παιδικών ρούχων, αξεσουάρ και παπουτσιών. «Θέλουμε να έχουμε μια τιμολόγηση που να είναι χωρίς αποκλεισμούς», δήλωσε ο Μάγκνους Όλσον, περιφερειακός διευθυντής της H&M για το Νότιο Ημισφαίριο.

Η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει την τοπική παραγωγή διατηρώντας παράλληλα τα παγκόσμια πρότυπά της, σύμφωνα με τον Όλσον. Προς το παρόν, η H&M παράγει παπούτσια, μαγιό και τζιν στη Βραζιλία, ενώ εισάγει τα υπόλοιπα προϊόντα από διάφορες αγορές, όπως η Ινδία, το Μπαγκλαντές και η Πορτογαλία. Τα στελέχη ανέφεραν ότι η H&M θα ανοίξει τελικά καταστήματα και σε άλλες πολιτείες της Βραζιλίας, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αλυσίδα διαθέτει επίσης ένα κέντρο διανομής 25.000 τετραγωνικών μέτρων στη νοτιοανατολική πολιτεία Μίνας Ζεράις, το οποίο μπορεί να επεκταθεί σε περίπου 40.000 τετραγωνικά μέτρα.

Πηγή: ΟΤ